Oroscopo Branko domani 9 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 9 marzo Leone

Le incomprensioni possono essere all’origine di una piccola crisi di coppia. Un errore di comunicazione causerà un grande litigio in cui dirai cose che non pensi. La soluzione ad alcuni dei problemi economici che ti affliggono arriverà dalla mano di una persona imparentata con un familiare. Non aver paura di accettare aiuto. Cerca di avvicinarti alla persona che ti piace in modo naturale oggi e non aver paura se ha già un partner. All’inizio, prova a trovare temi e hobby comuni, ma non buttarti a capofitto.

Oroscopo Branko 9 marzo Vergine

Prima o poi dovrai smetterla di essere il bravo ragazzo di cui tutti approfittano. E oggi potrebbe essere un buon giorno per ribellarsi e rivendicare tutto il rispetto che meriti. Strisce di buona fortuna ti favoriranno questa settimana in più di un’occasione in questioni direttamente legate all’economia. Entrate extra, affari facili, opportunità… Le ferite che ti ha causato l’amore stanno guarendo a poco a poco ma in modo efficace. Potresti non essere mai più lo stesso, ma vale la pena pensare di riprovare.

Oroscopo Branko 9 marzo Bilancia

Sognare è consigliabile per il bene dello spirito. I tuoi sogni, anche quando sei sveglio, mantengono vive le tue speranze di andare avanti e ti aiutano a rimanere di buon umore. Inizia oggi una settimana in cui gli imprevisti salteranno in qualsiasi momento e situazione. Stai attento in modo che le sorprese non ti colgano in fuorigioco. Se pratichi uno sport di squadra, oggi otterrai una vittoria molto importante. Se confidi nella vittoria fin dall’inizio, le cose andranno bene per te.

Oroscopo Branko 9 marzo Scorpione

Se ti manca l’autostima, tutto ciò che devi fare è guardarti allo specchio per un momento e pensare a tutte le cose che puoi offrire agli altri. Avrai molte risposte. Ma è ora che ti svegli e ti metta al lavoro. Se gli ultimi giorni sono stati difficili, quelli a venire lo saranno ancora di più e dovrai svegliarti subito. Un’esperienza traumatica ti farà vedere le cose da un’altra angolazione, dando meno importanza alle questioni materiali. Va bene se non perdi la prospettiva della realtà.