Oroscopo Branko domani 9 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 9 marzo Sagittario

La tua attività professionale ti renderà oggi al centro dell’attenzione nel tuo ambiente. Ciò renderà più facile per te accedere a persone del sesso opposto, ma fai attenzione a non confondere le cose. I momenti di dubbio saranno il tuo peggior nemico. Quando non hai tempo per riflettere, non sentirti disorientato. Agisci e non voltarti indietro. Giornata difficile sotto l’aspetto comunicativo, perché complicazioni quando si tratta di farsi capire dagli altri, forse perché tu stesso non hai ben chiaro cosa vuoi.

Oroscopo Branko 9 marzo Capricorno

Se ti senti ferito dal comportamento di una persona che ami, dillo chiaramente, fai in modo che la comunicazione venga prima di tutto. Tutto può avere una giustificazione logica. In tua assenza, le cose sono un po’ cambiate sul posto di lavoro. Dedica un po’ di tempo a recuperare il ritardo e poi mostra agli altri che ce l’hai fatta. Hai dimenticato quanto siano sempre state benefiche per te le passeggiate in solitaria. Anche se ora ti è più difficile perderti in montagna o in spiaggia, cerca almeno di uscire un po’ di più.

Oroscopo Branko 9 marzo Acquario

La pace torna a casa tua dopo settimane di pesante tiro alla fune. Ora resta da verificare che tutti gli accordi da lei firmati funzionino concretamente. A volte pensi di passare troppo tempo a fare cose che non ti piacciono o che non ti interessano e sei sull’orlo di una crisi d’identità. Prova a relativizzare questi pensieri. Avrai una discreta fortuna nel gioco d’azzardo oggi, ma il risultato finale dipenderà dal saper ritirare in tempo quando le vincite sono considerevoli. Non suonare quello che non hai.

Oroscopo Branko 9 marzo Pesci

È possibile che un problema di salute di qualcuno vicino a te cambi i tuoi piani per i prossimi giorni. Non esitare a occuparti di quella persona, non importa quanto ti infastidisca lasciare ciò che avevi programmato. Sei chiaro su cosa vuoi al lavoro? Bene, stai molto attento, perché puoi ottenerlo. A volte è molto facile reclamare le cose, ma poi bisogna essere in grado di affrontarle con delle garanzie. I tuoi ultimi comportamenti hanno fatto decidere ai tuoi genitori di darti un avvertimento. Analizza bene i tuoi comportamenti, è possibile che tu stia oltrepassando il limite.