L’agenzia assunta da Chiara Ferragni per migliorare la sua immagine si tira indietro: le ragioni

Community, l’agenzia di comunicazione trevigiana incaricata di rappresentare Chiara Ferragni in un momento delicato della sua vita e carriera, avrebbe interrotto la collaborazione con l’imprenditrice digitale. Secondo il Gazzettino, che cita fonti vicine all’azienda fondata da Auro Palomba, attuale CEO dell’agenzia, questa decisione sarebbe stata motivata da divergenze strategiche. I rappresentanti della società non hanno commentato l’indiscrezione.





Motivazioni della Separazione

Pare che Chiara Ferragni non abbia seguito la strategia d’azione individuata da Community per rilanciare la sua immagine dopo lo scandalo del “caso pandoro”, che le ha fruttato una multa dall’Antitrust. Community faceva parte della task force che l’influencer aveva creato per gestire il tumulto mediatico. Né Ferragni né l’agenzia hanno commentato queste voci di addio.

Ferragni a Los Angeles: Ricostruzione Personale

Dopo lo scandalo del pandoro e la presunta decisione di Fedez di interrompere il matrimonio, Ferragni ha scelto di rifugiarsi a Los Angeles. Ha dichiarato sui social che si trova nella città dove “tutto è iniziato”, in riferimento agli inizi della sua carriera negli Stati Uniti. In questo periodo difficile, si è circondata degli amici più fidati, come Filippo Fiora, Veronica Ferraro e Chiara Biasi.

Fedez e Ludovica Di Gresy: Nuove Voci

Nel frattempo, Fedez è stato avvistato mentre sembra corteggiare Ludovica Di Gresy, un’esponente dell’alta borghesia milanese, durante il party di lancio di Capo Plaza. Questa nuova indiscrezione alimenta ulteriormente le voci di crisi nel matrimonio con Ferragni.

La separazione tra Chiara Ferragni e Community evidenzia l’importanza di una strategia di comunicazione coerente. Mentre l’influencer si prende una pausa a Los Angeles, il panorama mediatico continua a speculare sulle dinamiche personali e professionali della coppia. Le nuove alleanze e relazioni di Ferragni e Fedez catturano l’attenzione del pubblico, evidenziando quanto sia importante per le celebrità bilanciare la loro vita privata con la loro immagine pubblica.