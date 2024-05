Chi è Valeria Donati, l’ex moglie di Giancarlo Magalli: ‘Entrambi abbiamo sofferto’

Dopo il termine del suo primo matrimonio con Carla Crocivera, il noto presentatore televisivo Giancarlo Magalli incrocia il cammino di Valeria Donati attraverso la sua carriera professionale.





Valeria Donati, ex consorte del celebre conduttore TV Giancarlo Magalli, nata il 1°maggio 1965, è stata una figura significativa nella vita del presentatore, mantenendo tuttavia una certa distanza dal mondo dello spettacolo e del gossip. Il loro legame amoroso fiorì alla fine degli anni ’80, e i due celebrarono le nozze a Roma con un grandioso matrimonio. All’epoca Valeria Donati aveva ventitré anni, mentre Giancarlo Magalli, già divorziato, era quarantenne. Incontratisi per lavoro, tra i due scoppia una scintilla inaspettata, con l’amore che fiorisce successivamente. La loro storia durò oltre due decadi, fino al loro divorzio ufficiale nel 2008.

Il coup de foudre tra i due li portò all’altare nel 1989. La cerimonia, svolta con grande pompa e alla presenza di numerose personalità del mondo dello spettacolo, fece scalpore a causa della significativa differenza d’età tra i due sposi; Valeria aveva 23 anni e Giancarlo poco più di 40. Poco dopo, la famiglia si arricchì con l’arrivo di Michela, seconda figlia del presentatore che aveva già una figlia, Manuela, dal precedente matrimonio.

Nonostante l’epilogo del loro matrimonio, l’ex moglie Valeria Donati e il conduttore rimangono uniti da un vincolo indissolubile:l’amore per la loro figlia Michela. Magalli ha evidenziato quanto sia essenziale mantenere saldi legami di famiglia e passare insieme momenti di condivisione, per preservare il legame costruito nel tempo.

“E’ stata una sofferenza profonda. Il divorzio mi ha causato un dolore immenso perché amavo mia moglie, sentivo la sua mancanza, non ero abituato a stare solo, eravamo stati insieme per 20, 22 anni. Di colpo la tua vita cambia, e cambia in peggio. Ho pianto a dirotto per mesi e mesi, ma poi ti adatti a tutto, tuttavia mi dispiacevano le circostanze… Non sono venuti meno l’affetto, l’ammirazione e la vicinanza con Valeria. Certamente l’amore per nostra figlia Michela è il legame più forte che ci unisce, un amore che nessun atto legale può compromettere, ma molti altri aspetti sono rimasti. Né la separazione, né il divorzio hanno creato un muro invalicabile tra noi”