Oroscopo Branko domani 9 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ci sono alcune cose che solo tu puoi fare oggi e non vale la pena lasciarle nelle mani di altri perché finiranno per andare male. Anche se ci vuole uno sforzo. Di solito sei sensibile ai bisogni delle persone intorno a te e questo fa sì che gli altri ti apprezzino. Oggi qualcuno può approfittare della tua buona disposizione. Giornata segnata da insicurezze e indecisioni. Avrai difficoltà a scegliere quando iniziare una conversazione con persone del sesso opposto. Vai avanti senza pensare.

Oggi nessuno sarà indifferente alla tua presenza. Alcuni si opporranno direttamente alle vostre proposte e altri le appoggeranno senza un attimo di esitazione. È il momento di esprimere i tuoi sentimenti per la persona che ami, è l’unico modo per sapere se puoi andare avanti nel percorso che ti sei prefissato o se devi fermarti. Se le cose vanno male nella vostra relazione, affrontatele con coraggio e sincerità, invece di rifugiarvi nella chiusura e nel risentimento. C’è ancora una possibilità.

Bilancia

Quell’attività ricreativa che sviluppi da molti anni potrebbe essere una grande opportunità di business se saprai riorientarla nel modo più appropriato. Le novità che compaiono nella tua vita amorosa ti mantengono in uno stato di eccitazione insolito ma molto interessante. La velocità della tua vita accelera. Un momento favorevole per pianificare, progettare il proprio futuro e ottenere supporti esterni per trasformare questi progetti in realtà. Se ci credi, andrai avanti.

Scorpione

Oggi vivrai una giornata segnata dall’instabilità. Le cose che sembrano andare bene possono andare storte nel pomeriggio, quindi non considerare nulla chiuso fino alla fine della giornata. Devi superare l’inerzia degli ultimi giorni e svegliarti dal letargo. Se non lo fai, avrai sprecato un altro giorno sdraiato e non facendo nulla che abbia il minimo interesse. Se vuoi impressionare qualcuno, non usare mezze verità, perché se riesci a consolidare il rapporto alla fine la torta verrà svelata. Sii sincero.