Oroscopo Branko domani 9 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se continui a dormire in modo irregolare, la tua salute ne terrà conto. Oggi vivrete una giornata ricca di lavoro, ma con risultati immediati in campo economico. Noti una certa diminuzione nell’interesse del tuo partner nel fare cose insieme. Non preoccuparti, è temporaneo e presto tutto tornerà alla normalità. A volte sei troppo geloso dei tuoi beni, non sopporti che gli altri tocchino le tue cose o le usino. Tieni presente che sono solo oggetti semplici.

Capricorno

Non sarebbe male se pensassi a rinnovare il tuo aspetto fisico o almeno a prendertene cura un po’. Vai dal parrucchiere o in un negozio di abbigliamento o calzature. Fuggite ogni tipo di inganno nelle vostre relazioni sentimentali, non avete nulla da guadagnare ma molto da perdere. Agire sinceramente e senza doppiezza. La forza e la mano sinistra ti daranno oggi l’opportunità di risolvere una situazione delicata in cui la tua posizione sarà messa in discussione. Non lasciarti sopraffare.

Acquario

Ricordatevi che l’automedicazione, anche per curare un semplice mal di testa, è pericolosa. Soprattutto se usi medicinali di altri o in cattive condizioni. Il tuo lato emotivo è più vulnerabile del solito e tendi a soffrire a causa di un’immaginazione esagerata. Prova ad aprire gli occhi e a vedere solo ciò che hai di fronte. Il vostro obiettivo oggi deve essere quello di concludere la giornata senza grosse sorprese, perché il forno per i panini non c’è. Cerca di evitare incidenti e incontri emotivi.

Pesci

Giornata favorevole per i cambi di opinione, per rivedere posizioni che avete sempre mantenuto e che d’ora in poi potreste abbandonare. Apri gli occhi a nuove strade. Stai attraversando uno stato emotivo molto complicato, pieno di turbamenti e sentimenti contraddittori. Un piccolo caos che durerà una stagione. Anche se è qualcosa di fondamentale per te, c’è una situazione che non puoi cambiare, un muro che non puoi abbattere, quindi sii paziente e aspetta un’occasione migliore.