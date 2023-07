Oroscopo Branko e Paolo Fox 4 luglio 2023, le previsioni segno per segno - Controcopertina

Ariete

Nuovi amori o, forse più modestamente, nuovi amici potrebbero presto apparire intorno ad alcuni argomenti di interesse comune, come il mondo del vino, per esempio. Costruirai anche una relazione in modo molto personale e profondo, che sarà davvero di grande valore. Sappiate fidelizzare l’amico così conquistato donandovi e proseguendo, in qualsiasi modo desideriate, il rapporto che nascerà dai vostri scambi personali.

Toro

La tua mente ribollirà di ricordi di amori o relazioni passate. Non proverai alcuna nostalgia, ma piuttosto una strana sensazione, quasi quella di uno scienziato che studia proprio le ragioni di un fallimento, di una rottura o di un malinteso. Dopotutto, se il passato ti dà indizi sul futuro, sarebbe sciocco rinnegarlo. Ricorda, tuttavia, che una relazione si costruisce sempre tra due e che, in ogni caso, non sei mai responsabile di nient’altro che di te stesso.

Gemelli

Durante tutta la giornata vivrai forti e intensi momenti di intimità con il tuo partner. Voi due avrete conversazioni molto personali su argomenti insoliti che riveleranno molte cose su di lei. Il modo in cui vedi la vita o i valori che sono importanti per te saranno argomenti che potrebbero essere al centro dell’attenzione e garantirti grandi passi nell’intensità e nella conoscenza reciproca dei tuoi sentimenti.

Cancro

È molto probabile che oggi avrai uno scambio di opinioni istruttivo e fruttuoso con il tuo partner. Indubbiamente, questo ti porterà ad affrontare questioni che compromettono il tuo futuro e ti sentirai molto felice, il che sarà senza dubbio un buon segno. Se sei single in questo momento, questo stato di “libertà vigilata” potrebbe non durare a lungo. Tuttavia, dovresti essere pronto ad affrontare alcuni cambiamenti nella tua vita.

Leone

Non dovresti preoccuparti troppo, ma soprattutto oggi sarai nel limbo dei giusti. La vostra mente, infatti, sarà preda di pensieri molto romantici e assoluti, ma purtroppo totalmente virtuali. Pertanto, faresti bene ad affrontare un po ‘di più la vita reale, perché, come ben sai, i sentimenti immaginari sono una cosa, ma i principi della realtà sono un’altra.

Vergine

Dovresti ricordare che c’è una presenza divina da qualche parte e che lei si prende cura di te e ti ama. Qualunque cosa tu faccia, saprai sempre a chi devi rivolgerti per confortarti, anche se non è una presenza tangibile. Anche nei momenti più bui, non ti sentirai solo. E oggi sentirete con grande forza che questa è una realtà. Sentiti libero di condividerlo con gli altri, specialmente quelli che ti sembrano fragili.

Bilancia

La verità è che non sei abituato alle dispersioni romantiche e per te la vita affettiva è, soprattutto, un valore acquisito e rassicurante. Anche se sai che è un errore. Qualunque sia il tuo punto di vista, devi prestare più importanza e attenzione ai desideri e alle aspirazioni di chi ha il coraggio di condividere la vita quotidiana con te in modo così discreto. Quindi oggi siate più sensibili e non esitate a prestare particolare attenzione ai loro desideri.

Scorpione

Non sottovalutare le capacità o il potere delle persone intorno a te. Anche se hanno un aspetto frivolo e se sembrano essere sparsi in migliaia di attività, scoprirai che, sotto quell’aspetto un po ‘ingannevole, hanno una grande saggezza che possono condividere con te. Questo richiederà un po’ di attenzione e intuizione per rendervene conto, ma, una volta che lo capisci, una grande profusione di insegnamenti ricchi di esperienze verrà a ricompensarti.

Sagittario

Cerca di non tagliare sistematicamente i capelli in quarti. Sarebbe necessario per voi analizzare gli eventi e le relazioni causa-effetto, ma troppa analisi uccide l’analisi e finirete per non vedere le cose chiaramente e, inoltre, non capire nulla. Quindi lascia spazio anche alle tue intuizioni e ai tuoi sentimenti. La sua interpretazione è piena di significato, almeno quanto i tuoi bellissimi costrutti intellettuali.

Capricorno

Durante il giorno condividerai le tue conoscenze con altre persone. E la verità è che questo ti porterà molte cose. Perché interpretando il ruolo dell’insegnante, imparerai molto di più che gongolare nei tuoi risultati. Dovrai anche affrontare sfide che non ti aspettavi per rispondere a domande che sorgeranno spontaneamente, quindi non avrai bisogno di molte ricerche. E se non hai tutte le risposte, pensa che nessuno sia perfetto.

Acquario

La tua vita amorosa è in ottima forma. Sei in uno stato d’animo giocoso e affettuoso e vuoi celebrare la tua storia d’amore in un modo speciale. Potresti portare il tuo partner fuori a cena in un bel ristorante o preparargli un delizioso pranzo a casa. Un regalo sarebbe anche il benvenuto, come prova del tuo affetto per lei. Ascoltate il vostro cuore e lasciatevi trasportare dal soffio della vostra generosità.

Pesci

La tua intelligenza potrebbe essere notevolmente stimolata durante il giorno. Potresti avere una conversazione molto arricchente con una persona che ama il brainstorming di idee. Dovresti avere l’opportunità di condividere le tue conoscenze e imparare alcune cose molto interessanti. Essere stato autodidatta o le conoscenze acquisite studiando ti permetteranno di avere uno scambio armonioso di esperienze e argomenti scientifici con il tuo interlocutore.