Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 1 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

La settimana lavorativa si concluderà per te con una giornata ricca di attività fisica e mentale, e in cui affronterai ogni tipo di iniziativa legata al lavoro. Una giornata eccellente se devi viaggiare o partecipare a un importante incontro di lavoro. Ma è possibile che molte volte ti mostri arrabbiato e collerico.

Toro

Oggi vi aspetta una giornata nettamente favorevole e armoniosa, sia nelle questioni lavorative che in quelle di natura più intima, anche per l’ottima posizione della Luna. Attività fruttuosa che ti costerà anche meno fatica o sacrificio del solito. È un momento favorevole nella vita amorosa.

Gemelli

L’indecisione e l’instabilità sono tra le caratteristiche più fondamentali e abituali della tua personalità, e queste si manifesteranno soprattutto oggi, anche se per fortuna saranno dirette a questioni di poca importanza e praticamente non ti danneggeranno. Dovresti rilassare un po’ i nervi.

Cancro

Sebbene tutto indichi che la giornata sarà piacevole o fortunata per te e che la tua vita si sta muovendo, a poco a poco, verso percorsi di maggiore fortuna e felicità, tuttavia, e senza sapere veramente perché, avrai la tendenza ad entrare nel tuo interiore mondo e anche in alcuni momenti lasciarsi trasportare da un certo sconforto o malinconia.

Leone

Tendi sempre a vivere nel presente e vedere la vita con la massima obiettività, tuttavia oggi non potrai evitare di avere la mente un po’ assente perché sarai molto consapevole di un viaggio o di qualche attività importante che vuoi fare questo prossimo fine settimana. Nonostante tutto, puoi goderti una giornata favorevole al lavoro.

Vergine

L’influsso favorevole dei pianeti vi porta ad un momento particolarmente fecondo o fortunato nella vostra vita lavorativa, finanziaria o sociale. Questo è il momento ideale se vuoi prendere qualche iniziativa o anche correre un rischio maggiore del solito. Riceverai un riconoscimento che non ti aspetti.

Bilancia

Oneri e preoccupazioni legate al lavoro e alle finanze, preoccupazioni materiali che in realtà non hanno fondamento, o che sono solo la conseguenza di piccole turbolenze senza importanza. Non avrai davvero una brutta giornata, ma dentro di te si agiteranno dubbi e riflessioni che alla fine vedrai come non porteranno a nulla.

Scorpione

La settimana lavorativa può concludersi in modo particolarmente positivo per voi, poiché alla fortuna che ultimamente vi ha accompagnato più del solito, potete aggiungere anche un momento di grande ottimismo ed efficienza personale. Successi legati al lavoro o agli affari a cui si aggiungeranno anche buone notizie.

Sagittario

Momento di crisi o cambiamento nelle tue relazioni più intime, amicizia e amore. Qualcuno che fino ad ora era stato importante lascia la tua vita in modo brusco e inaspettato, ma allo stesso tempo inizierai altre relazioni molto più preziose e vantaggiose, sia personalmente che socialmente. Una fase della tua vita intima è finita.

Capricorno

Se vuoi concludere bene la settimana lavorativa, dovresti cercare di metterti in secondo piano e, se possibile, non prendere decisioni di grande importanza. Ma se non hai altra scelta che affrontare una questione molto importante o devi essere in primo piano, allora prova a riflettere su ogni passo prima di compierlo, non improvvisare.

Acquario

Oggi ti aspetta una giornata di grandi contrasti, positiva in generale, ma nella quale dovrai affrontare alcuni momenti di grande tensione, soprattutto nel pomeriggio. A causa dei tuoi grandi ideali, a volte ricordi un po’ Don Chisciotte, anche se sei altrettanto radicale e intransigente. Ricorda che non vivi con gli angeli.

Pesci

Le delusioni sono frequenti nella tua vita perché vedi sempre il lato buono delle persone, anche quando non lo sono, e spesso ti causano un grande dolore quando si mostrano davvero per quello che sono. Forse oggi devi affrontare qualcosa di difficile, ma qualunque cosa accada, niente ti toglierà la tua bontà e la tua naturale innocenza.