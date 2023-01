Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023: hai letto le previsioni per Capodanno

Ariete

Comprendi che tutto non può essere risolto in un giorno. Inizia ad essere più paziente e lascia che tutto si sistemi. Amore: sappi che la sensualità che avrai oggi ti renderà irresistibile. Otterrai il potere di seduzione necessario per raggiungere il tuo obiettivo amoroso. Ricchezza: preparati, poiché una questione di soldi richiederà il tuo intervento immediato. Prova ad agire oggi e così puoi risolverlo senza alcun problema. Benessere: rilassati e smettila di preoccuparti del materiale, poiché ti senti molto esausto. Un buon riposo ti aiuterà a recuperare le forze e recuperare la lucidità mentale.

Toro

Probabilmente ti sentirai combattuto tra il divertimento e il dovere in questo viaggio. La cosa migliore sarà che si arrenda alla solitudine e metta ordine nelle sue idee. Amore: oggi la Luna nel tuo segno intensificherà i tuoi attributi personali. Se ti impegni, sappi che puoi far innamorare chiunque senza troppi sforzi. Ricchezza: cerca di lavorare con più dedizione contro gli squilibri economici che hai, poiché in qualsiasi momento potrebbero diventare un abisso. Benessere: fai del tuo meglio per non aggrapparti alle illusioni perdute. Di notte, deciditi e goditi un’uscita programmata con i tuoi amici più cari.

Gemelli

Inizierai la giornata desiderando di essere solo. Non pensare che qualcosa non va, sappi che è un bisogno di riscoprire te stesso. Amore: fintanto che usi un atteggiamento sereno e compassionevole, puoi superare qualsiasi conflitto d’amore. Non lasciarti influenzare dai commenti degli altri. Ricchezza: cadere nella realtà e mettere in ordine i progetti di lavoro che sono stati rinviati. Se devi negoziare, la tua migliore risorsa sarà usare la diplomazia. Benessere: Ascolta i segnali che ti dà il corpo, inizia a prenderti cura della tua salute. Rilassa il tuo nervosismo, ridendo di più e ringraziando per ciò che la vita ti ha dato.

Cancro

Sappi che presto recupererai la tua autostima e fiducia in te stesso, così sarai in grado di raggiungere il successo nelle tue prossime iniziative e progetti pianificati. Amore: dopo la discussione che hai avuto con il tuo partner, riconsidererai la consapevolezza che si amano alla follia. Cerca di lasciar andare il risentimento che hai accumulato. Ricchezza: Cerca di trasmettere tutte le tue idee creative e così otterrai importanti progressi professionali ed economici. Condividili con i tuoi colleghi. Benessere: Grazie all’armonia che hai raggiunto in questi giorni, potrai attivare il tuo lato più sensibile e ricettivo. Se hai un problema, ascolta la tua voce interiore.

Leone

Metti da parte un paio d’ore in questo giorno da condividere con i tuoi amici o i tuoi cari, poiché sarai attratto dalla vita sociale. Non farti rinchiudere. Amore: giorno propizio per chiedere scusa alla tua anima gemella. Comprendi che la tua freddezza e il tuo orgoglio feriscono il tuo partner. Prova a cambiare atteggiamento.Ricchezza: potrai fare nuovi investimenti, grazie ai cambiamenti che si proietteranno nella tua attività lavorativa. Rafforza la pazienza senza perdere di vista il tuo obiettivo sul posto di lavoro. Benessere: sicuramente il tuo umore è influenzato da problemi economici. Prova a praticare qualche tecnica di rilassamento, ti darà ottimi benefici.

Vergine

Smetti di esporre così tanto la tua vita privata agli altri, poiché le decisioni dovranno essere prese da te. Oggi la tua insicurezza ti influenzerà a tutti i livelli. Amore: controlla cosa devi cambiare per relazionarti meglio e in modo più appropriato con il tuo amante. Se non puoi farlo da solo, cerca l’aiuto di un professionista.Ricchezza: Se quello che cerchi è assicurarti il ​​successo a livello professionale, devi prima mettere insieme bene la tua proposta e poi metterla in pratica. Non agire senza pensare. Benessere: cerca di svolgere le attività a un ritmo più comodo e piacevole. Se i problemi ti affliggono, sentiti libero di liberare la mente leggendo un libro.

Bilancia

Non deviare la tua visione per nessun motivo, altrimenti non sarai in grado di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato per la tua vita. Se ti impegni, otterrai tutto. Amore: mantieni un dialogo aperto e così otterrai una migliore convivenza con il tuo amante. In questo modo inizieranno ad andare d’accordo molto meglio nella relazione.Ricchezza: vedi cosa farà. Il tuo progresso sociale ed economico richiederà sacrifici e rinunce. Tempo opportuno per sondare nuovi territori monetari. Benessere: durante questa giornata, mantieni il tuo equilibrio mentale. Cerca di mantenere i sentimenti ottimistici e cerca di lasciar andare le cose negative.

Scorpione

Durante questa giornata sentirai una grande contraddizione tra ciò che hai e ciò che vuoi, non annegare. Credi in te stesso e tutto andrà come previsto. Amore: Limitati, perché potresti avere una discussione molto forte con la persona amata, visto che hai la Luna in opposizione in questo giorno. Cerca di rilassarti. Ricchezza: sarà una fase ottimale per produrre e inventare nuove varianti per ottenere profitti nei tuoi progetti. Metti tutto te stesso per raggiungerlo e nessuno ti fermerà. Benessere: ti sveglierai troppo sensibile, non lasciarti trasportare dai commenti di persone negative. Evita di essere influenzato da critici malevoli.

Sagittario

Non è il momento di fermarsi. Preparati, poiché ti sentirai pieno di vitalità e fiducia, tutto ciò che intraprenderai in questo giorno avrà un esito positivo. Amore: prova a dire alla tua anima gemella cosa ti dà fastidio in modo da poter generare una crescita positiva nella relazione d’amore. Lavorare insieme per raggiungerlo. Ricchezza: in questo giorno riceverai notizie allarmanti riguardo al denaro che dovresti raccogliere e che non avrai. Sii paziente, il tuo amico impiegherà solo pochi giorni. Benessere: Ottima giornata per riscoprire se stessi. Sappi che il tuo equilibrio emotivo ha bisogno di solitudine, cerca di rifugiarti dentro.

Capricorno

Attraverserai un periodo ottimale per iniziare un rinnovamento nella tua vita personale. Non dimenticare di accettarti per come sei e aumentare la tua autostima. Amore: se vuoi che la relazione vada bene, cerca di non cadere in alcuna infedeltà. Evita di disperdere le tue energie affettive fuori casa. Ricchezza: capisci che se gestisci meglio i soldi della famiglia, discussioni e problemi scompariranno completamente. Pensa bene quando fai una mossa. Benessere: inizia una dieta equilibrata e vedrai in breve tempo come sono migliorate le tue prestazioni fisiche. Inoltre, mangia vitamine e avrai più energia.

Acquario

Sappi che isolarti non ti porterà alcun beneficio, non lasciarti vincere dalla tua timidezza. Questo non è il momento di tirarsi indietro, cerca di aprirti agli altri. Amore: il tuo mondo affettivo richiede un atteggiamento più impegnato. Lascia che la tenerezza prenda il sopravvento sulle tue azioni e vedrai che il legame crescerà. Ricchezza: sii molto attento a tutto ciò che riguarda l’entrata e l’uscita di denaro, poiché potrebbero sorgere alcune spese che non avevi intenzione di fare. Benessere: cerca di liberarti dai pensieri. Cerca di esternare tutto ciò che pensi e non conservare nulla, altrimenti avrà un impatto negativo sulla tua salute.

Pesci

Smetti di esitare e inizia ad agire senza indugio, poiché sarà un periodo di decisione. Non rimandare quello che puoi e vuoi fare oggi. Amore: sappi che stasera avrai voglia di condividere un’uscita con il tuo amante, chiedigli dove vuole uscire e prenota un posto. Organizzalo senza indugio. Ricchezza: Grazie all’armonia che hai recuperato in questi giorni, potrai portare avanti i tuoi progetti con lucidità. Mantieni la prudenza e tutto proseguirà per il verso giusto. Benessere: non sprecare le tue energie agendo in modo impulsivo senza misurarne le conseguenze. Ridurre le tensioni, altrimenti potrebbe causare mal di testa.