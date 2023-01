Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 12 gennaio 2023

ARIETE

OGGI: Oggi è un giorno ideale per tutto ciò che riguarda l’acquisto di immobili. Hai aspettato abbastanza per questo momento, goditelo. AMORE : Il tuo partner si sente soffocato dal tuo controllo permanente. Fidati di lei di più e lasciala agire liberamente. Non ti ingannerà. RICCHEZZA: alcuni problemi dell’ultimo minuto ritarderanno i tuoi affari e ti faranno arrabbiare. Mantieni la calma, tutto passerà. BENESSERE : Sarai al momento giusto ma nel posto sbagliato. Preparati perché si aprirà la possibilità di un nuovo lavoro, con uno stipendio migliore.

TORO

OGGI: Metti da parte il tuo egocentrismo e preoccupati per gli altri. C’è un amico che è malato e ha bisogno del tuo aiuto, non negarlo. AMORE : Molto romanticismo ma poca passione. Aggiungi pepe alla relazione incorporando qualche giocattolo erotico, ti piacerà. RICCHEZZA: la fortuna non è dalla tua parte. Un’attività che sembrava redditizia finirà per fallire. Fai attenzione a ciò che ti offrono. BENESSERE : Noterai che dentro di te c’è qualcosa che ti spinge a non mollare ea lottare per ciò che desideri e che ritieni giusto. Continuate così.

GEMELLI

OGGI: potrai trascorrere una giornata molto positiva con il tuo partner se riuscirai a tirarlo fuori dal circolo vizioso di casa e lavoro. AMORE : Un giorno favorevole per iniziare tutti i tipi di cambiamenti per migliorare la coppia. Inizia modificando le routine. RICCHEZZA: oggi avrai una straordinaria fortuna nel gioco d’azzardo. Sfruttalo al meglio. BENESSERE : è molto difficile cambiare abitudini che sono state proiettate per molto tempo. Non pensare che sarà facile cambiare la tua vita. Attenzione.

CANCRO

OGGI: Non potrai fare nulla di programmato per la giornata di oggi, poiché riceverai una visita a sorpresa durante la giornata. AMORE : Devi cominciare ad importi correttamente alla coppia. Evita di essere manipolato da capricci e giochi mentali. RICCHEZZA: I tuoi problemi sentimentali e amorosi iniziano a pregiudicare seriamente le tue prestazioni lavorative. Trova un rimedio per questo. BENESSERE : Non c’è posto per il disprezzo e l’abuso in una relazione sana che è destinata a proiettarsi nel futuro. Medita profondamente su questo.

LEONE

OGGI: Oggi ti senti come se stessi camminando sulle nuvole, sei rilassato e questo ti aiuta affinché le cattive notizie non ti colpiscano troppo. AMORE : Non essere così egocentrico e prenditi cura del tuo partner. Sente di non avere posto in questa relazione e pensa di lasciarti. RICCHEZZA: Oggi non è l’ideale per gli investimenti o per qualsiasi cosa abbia a che fare con l’acquisto di automobili. BENESSERE: Cerca di raggiungere i tuoi obiettivi uno per uno. Non cercare di affrettarti perché rovinerai tutto e non otterrai nulla. La calma e la perseveranza sono la chiave.

VERGINE

OGGI: Ti piace sempre fare a modo tuo e fare quello che vuoi, ma oggi apparirà una persona e ti gestirà a piacimento. AMORE : Di tanto in tanto è bene fare qualcosa per riaffermare l’amore. Pianifica un viaggio con il tuo partner in un luogo paradisiaco. RICCHEZZA: scommettendo sul futuro puoi assicurarti il ​​presente. Non limitarti a vivere il momento, abbi una prospettiva a lungo termine. BENESSERE : Non lasciare che gli altri ti giudichino per i tuoi desideri. Sei convinto di ciò che vuoi e sai come ottenerlo, quindi ignoralo.

BILANCIA

OGGI: La tua mancanza di fiuto per i problemi ti farà ritrovare oggi coinvolto nei commenti tendenziosi di un collega. Difenditi. AMORE : Determinato a scommettere su questa relazione, qualcosa ti farà riconsiderare. Il tuo partner non è onesto con te, pensa se vale la pena continuare. RICCHEZZA: Non cercare di prendere scorciatoie, solo con impegno e perseveranza raggiungerai i tuoi obiettivi. Calmati, sei sulla strada giusta. BENESSERE : Un po’ di attività fisica non farà male alla tua vita. Cerca di trovare il tempo per prenderti cura del tuo corpo.

SCORPIONE

OGGI: La tua vita è piena di attività e non hai tempo per niente. Oggi dedicati a te stesso, fai shopping o fai una seduta in spa. AMORE : Se cerchi dentro di te, troverai ciò che provi veramente per il tuo partner. Forse questa non è la persona giusta. RICCHEZZA: Una buona intesa, poche parole. Cos’altro ti serve per capire che questo business non è così trasparente come sembra. BENESSERE : Vivi al limite, sempre di fretta e in ritardo ovunque. Questo non fa bene alla tua salute fisica o alla tua mente. Rilassati un po.

SAGITTARIO

OGGI: pensa se questo è ciò che vuoi per il resto della tua vita. Altrimenti, è tempo che tu provi a trovare la tua vera strada. AMORE : La tua famiglia è contenta di questa relazione, ma tu hai dei dubbi. Guardati dentro, c’è la verità. RICCHEZZA: la fortuna è dalla tua parte. La tua intraprendenza inizia a dare risultati, goditi questo buon pass economico. BENESSERE : A volte è meglio chiudere i cerchi. È tempo di finire tutto ciò che è stato sospeso in modo che tu possa dedicarti a ciò che verrà.

CAPRICORNO

OGGI: cerca di non farti arrabbiare da nessuno. Oggi non hai voglia di ascoltare pretese o problemi. Ascoltare senza essere disponibili. AMORE : Un grande amore, che già credevi dimenticato, tornerà inaspettatamente e metterà in scacco la tua attuale relazione. RICCHEZZA: Il tuo spirito intraprendente e coraggioso sta lavorando a pieno. Rimani fermo e raggiungerai i tuoi obiettivi. BENESSERE : Hai un lavoro, salute ed una situazione economica che ti permette di vivere in tranquillità. Pensa ad aiutare chi ne ha bisogno.

ACQUARIO

OGGI: Un giorno favorevole per iniziare un dialogo nella relazione, riuscendo a raggiungere un accordo quasi senza grandi conflitti. AMORE : Le tensioni di una realtà difficile e complicata iniziano a pesare sulla comunicazione di coppia. Cura. RICCHEZZA: lascia andare l’opportunità di avviare una società che verrà presentata oggi, non ti porterà altro che sofferenza. BENESSERE : Non permettere all’ambiente in cui ti sviluppi di cambiare aspetti chiave della tua personalità. Ricorda che la strada giusta non è facile.

PESCI

OGGI: fase complicata in cui metterai in discussione ogni passo che fai. Dai alla fiducia il tempo di tornare da te. AMORE : Dovresti chiederti se sei pronto ad affrontare una relazione impegnata ea lungo termine prima di impegnarti. RICCHEZZA: Non lasciarti vacillare essendo così vicino all’uscita di questa fase così difficile a livello economico. Mantieni la fermezza. BENESSERE : Il modo migliore per stare lontano dalla tentazione dei vecchi stimmi è evitare di esporsi a loro. Non mettere alla prova la tua volontà.