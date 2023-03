Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 12 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Giove è nel segno sino a metà maggio, Venere è presente fino a venerdì 17 e Marte è favorevole fino al 26: state vivendo un momento davvero importante. Abbiate cura delle persone con le quali scegliete di relazionarvi e fate sentire importante il partner con un atteggiamento gentile e amorevole.

Toro

Invitate il partner a fare un fine settimana speciale: può essere l’occasione per ricreare una nuova complicità e alzare la soglia del piacere. Venere arriva nel vostro segno proprio nel weekend. Siate seducenti ed evitate di farvi desiderare troppo: ora avete tutti gli strumenti per fare felice chi vi ama.

Gemelli

Il cielo di questa settimana non si presenta benissimo. Per i Gemelli di maggio, il 14 e il 15, la Luna di traverso alimenta il malumore saturnino, per quelli di giugno c’è tutta una matassa da sbrogliare formata da Marte, Sole, Nettuno, Mercurio. Un consiglio? Fate il minimo indispensabile.

Cancro

Da quando Giove è in Ariete le questioni di carriera sono difficili, anche se non mancano offerte interessanti. Un consiglio? Evitate di resistere agli eventi, lasciate che facciano il loro corso. Ma imparate ad ascoltare e quando costruite nuovi piani per il futuro, non ignorate i consigli di amici e parenti.

Leone

Una settimana a due velocità. Nei primi tre giorni, prima che venerdì 17 Venere si ponga di traverso, occupatevi delle questioni di cuore. Poi tornate pure al lavoro, dove un consiglio intelligente dato ai superiori può avere riflessi positivi sulla vostra carriera, ma evitate con cura di criticare i colleghi.

Vergine

Settimana faticosa. Mercurio, Sole e Nettuno dai Pesci sono tutti sfavorevoli e non basta la Venere in Toro per rasserenare il clima nella coppia. Misurate le parole e soprattutto non date corpo alle ombre. Nettuno vi agita e rischia di confondervi le idee, spesso senza nessun fondamento.

Bilancia

Che cosa suggeriscono Giove e, fino al 17, Venere opposta al vostro segno? Che i cambiamenti drastici, ma positivi, nella vita dipendono dalla capacità di ciascuno di mettere in risalto le proprie competenze. Se volete, con un piccolo sforzo, riuscirete a dimostrare chi siete nel miglior modo possibile.

Scorpione

Con tanti pianeti in vostro favore, avrete la possibilità di creare una base solida su cui ricominciare a costruire il successo nel lavoro e nelle attività artistiche. Non consentite alle persone che vi circondano di manipolarvi e voi non fate loro troppe concessioni. Prendetevi del tempo per riposare.

Sagittario

È affollato di pianeti il vostro settore della casa e della famiglia. Tutto fa pensare che il lavoro sia la vostra priorità, ma è bene anche trovare un po’ di tempo per le persone care e per mettere le cose in ordine tra le mura domestiche. Occuparvi degli anziani è un compito importante in questo periodo.

Capricorno

Siete così indaffarati da non rendervi neppure conto che state perdendo il contatto con gli affetti sinceri: prendete in mano il telefono e chiamateli. In tal modo potrete riavvicinarvi alle persone e scoprire che sanno darvi la carica. Nel tempo libero, dedicatevi a qualcosa che vi porti fuori dalla zona di comfort.

Acquario

È una buona settimana, soprattutto per il lavoro dove sono in arrivo notizie inaspettate che vi portano un certo entusiasmo. Dopo avere completato un compito importante, guadagnerete la gratitudine dei vostri superiori. Non sono neppure escluse offerte di un nuovo incarico oppure di un aumento di stipendio.

Pesci

“I sogni son desideri”, cantava Cenerentola. I vostri desideri iniziano a diventare realtà, fate attenzione quando li formulate. Usate il vostro fascino non solo per scopi personali, ma anche per aiutare gli altri. Nel fine settimana, preparatevi a festeggiare come se non ci fosse un domani. Auguri!