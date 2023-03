Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 13 marzo 2023, le previsioni

Ariete

In questa luna nuova ti consiglio di avvicinarti ai tuoi cari e approfondire i legami. Sarai il collegamento tra tutti i membri della tua famiglia e questo ti rivitalizzerà a livello affettivo. I piani e i progetti relativi alla casa prospereranno.

Toro

La tua mente è attiva e molto curiosa. Inoltre, dovrai distrarti e cambiare l’ambiente, quindi sarà un momento opportuno per rinnovare i tuoi interessi studiando o viaggiando. Sperimenterai una rinascita nella relazione con i tuoi cugini e fratelli.

Gemelli

Migliorerai la tua economia grazie ai risparmi, quindi dovresti stare molto attento quando gestisci il denaro. Se stai pensando di generare entrate extra o nuove fonti di sostentamento, questo sarà un momento particolarmente fruttuoso. Tutto ciò che semini crescerà.

Cancro

Questa luna nuova significherà per voi fertilità, desiderio e l’inizio di una nuova fase. La tua percezione extrasensoriale si manifesterà come mai prima d’ora e tutti i presagi saranno molto accurati. Inoltre, il tuo modo di essere emotivo, protettivo e caloroso sarà esaltato come mai prima d’ora.

Leone

Presta molta attenzione ai sogni e alle visioni che hai perché possono portarti messaggi importanti. Inoltre, sarai commosso e ti sentirai profondamente legato ai tuoi cari che sono partiti per altri aerei. Sentiti privilegiato perché ti proteggeranno e ti sosterranno.

Vergine

La tua vita sociale aumenterà e parteciperai ad attività di gruppo dove svolgerai un ruolo fondamentale. Nuove sfumature della tua personalità possono venire alla luce, quindi lascia da parte la timidezza e le insicurezze perché i tuoi amici ti accetteranno così come sei.

Bilancia

Inizierai un percorso verso l’alto nella tua carriera e sarai in grado di dimostrare a te stesso tutto ciò che vali. Diventerai molto popolare e un riferimento amato. Per quanto riguarda la famiglia, le ricompense arriveranno per i tuoi sforzi passati e l’unione prevarrà.

Scorpione

La luna nuova in un segno correlato ti darà fiducia e ti favorirà per conoscere nuovi posti. Approfitta di questo buon momento per connetterti con la tua bussola interiore, per definire dove vuoi andare e per dare luce ai tuoi nuovi progetti.

Sagittario

È possibile che tu riceva denaro come regalo o prestito da un membro della famiglia che ti aiuterà a saldare i debiti o a completare un’attività immobiliare. A livello personale ci sarà un’alchimia perfetta e sarai in grado di combinare il sesso con l’amore.

Capricorno

Sarà un tempo di nuovi inizi e riconciliazioni nella sfera dell’amore. Il tuo partner, se ce l’hai, sarà estremamente magnetico e attraente. Se sei single avrai la possibilità di iniziare una relazione che durerà nel tempo.

Acquario

Sei una persona dai criteri ampi e a volte ti è difficile vedere le cose da una prospettiva più quotidiana, oggi sarà necessario che tu sia a conoscenza di minuzie e dettagli che normalmente passano inosservati. Se hai un animale domestico, dedica più tempo a prendertene cura.

Pesci

Questa luna nuova, nel segno correlato del Cancro, ti favorirà in tutto. Andrete d’accordo con i vostri figli, se ne avete, e vi sentirete più vicini a loro. Inoltre, buone opportunità si presenteranno in amore. I tempi del pianto e dei cuori spezzati sono finiti!