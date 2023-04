Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi il tuo idealismo è risvegliato, quindi puoi condividere qualcosa con qualcuno che ha meno cose di te. Potresti anche fare piani per viaggiare. Fondamentalmente, vuoi fare del bene. La tua energia e il tuo spirito combattivo ti permetteranno di risolvere alcuni problemi pratici. Il tuo cervello ha bisogno di riposare, non hai nulla di cui preoccuparti, dovresti solo evitare forti emozioni per tornare in forma. Parlare sarà un’attività soddisfacente. Saprai come e cosa devi migliorare nella tua vita amorosa. Ariete, i tuoi sentimenti ti stanno spingendo nella giusta direzione. Gli incontri sembrano molto promettenti.

Toro

Sai come goderti la vita al massimo e le persone vogliono essere più simili a te. Usa questo a tuo vantaggio per andare d’accordo meglio con le persone intorno a te. Avrai l’opportunità di dare una mano a qualcuno. Nella tua vita amorosa sarai più emotivo del solito. In effetti, questo comportamento insolito ti farà avere alti e bassi. Sta a te controllare queste tendenze. Toro, dovresti pensare prima di agire.

Gemelli

Le stelle accentuano i grandi sentimenti, l’empatia e il desiderio di legare nell’amore e nell’amicizia, ma anche negli affari. Questo è un ottimo giorno per concordare, per firmare un contratto, anche per sposarsi. L’unico inconveniente saranno i tuoi dubbi. Gemelli, sarai molto più ricettivo alle nuove ondate di pensieri. Solo gli sciocchi non cambiano mai idea. La tua capacità di fare sacrifici per i tuoi cari sarà molto utile. Ti permetterà di forgiare legami emotivi duraturi.

Cancro

Oggi sei in contatto con la tua musa della creatività, che è una buona notizia per chi lavora nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Dovrai guardare dentro di te ed essere flessibile per affrontare le tue speranze e realizzarle. La stanchezza che senti deriva dalla mancanza di esercizio fisico. La fiducia in se stessi ti aiuterà ad avere un impatto maggiore sulla tua vita emotiva e ad essere compreso. Cancro, sarai in grado di trovare il tuo ruolo più facilmente attraverso le tue relazioni.

Leone

Oggi puoi iniziare un progetto senza dover affrontare molta opposizione. Entusiasta e concentrato, ti muovi costantemente verso il successo. Nella banalità della vita quotidiana, incontrerai situazioni che apriranno la porta a dimensioni superiori. Leone, questo è un buon giorno per fare piani sociali ed esplorare una possibilità di vacanza. Sii fiducioso e non lasciarti intimidire dalle apparenze. La festa sarà il posto giusto per agganciare la persona che desideri.

Vergine

Oggi avrete voglia di uscire o invitare i vostri amici ad una serata divertente e affascinante. Sei pronto per un evento divertente a casa. Vergine, le buone notizie stanno arrivando e l’atmosfera attuale aumenta la tua fiducia. L’azione diretta funzionerà più favorevolmente per te. Sarai molto allegro e più rilassato. È tempo per te di girarti e cercare ciò che ti piace davvero. Dovresti resistere alla tentazione di appoggiarti al tuo partner e caricare le batterie da solo.

Bilancia

Sei più calmo, più caloroso e più generoso. Sembri particolarmente attraente e catturi l’attenzione dei tuoi interlocutori. Se si esercita moderazione, il tempo è buono per tutte le trattative o la firma di contratti. Riacquisterai il tuo ottimismo una volta presa una decisione chiara, non rimandare. Qualcosa del passato ti tornerà indietro, sia attraverso un incontro, una lettera o una telefonata. Bilancia, trova un nuovo approccio e esci dal tuo guscio.

Scorpione

Oggi puoi essere tra romanticismo e ribellione, tra generosità e diffidenza, e, nonostante tutto, cercherai di rilanciare il dialogo per preservare allo stesso tempo l’atmosfera della tua vita quotidiana e la pace della tua mente. Scorpione, il tuo istinto ti sta portando nella giusta direzione. La fine di una preoccupazione che ti dava fastidio arriverà giusto in tempo perché la tua mente si riposi e ti faccia sentire più positivo.

Sagittario

Questo è un giorno solido per te. Le conversazioni con altre persone possono concentrarsi su questioni pratiche, ma ti piacerà perché vuoi che le cose vengano fatte. Fortunatamente, la gente ti ascolterà. La sfida di oggi è trovare un equilibrio tra la tua realizzazione personale e quella degli altri. Sagittario, dovrai sistemare le tue cose, ma non crogiolarti nelle tue emozioni, drenano la tua energia. Devi parlare apertamente per migliorare il tuo morale.

Capricorno

Oggi ti muovi in tutte le direzioni e hai mille idee ogni minuto. Cerca di incanalare la tua energia nella giusta direzione, altrimenti potresti esaurirti inutilmente. Troverai facile andare d’accordo con amici e coetanei, tuttavia, apprezzerai anche l’opportunità di goderti la solitudine e un po ‘di tempo da solo per pensare. Capricorno, la sfida è trovare un equilibrio tra la tua realizzazione personale e quella degli altri.

Acquario

Questo è un giorno in cui avrai grande energia e vivace curiosità. Se sei single, hai tutte le possibilità di conquistare qualcuno, ogni volta che esci, di mostrarti disponibile. Le cose si muoveranno meglio nella tua sfera amichevole. Acquario, faresti bene ad assaporare semplicemente i piaceri della vita che ti vengono offerti, senza sensi di colpa. La sincerità delle vostre proposte vi farà conquistare il sostegno delle persone intorno a voi e sarete in grado di difendere saldamente la vostra causa.

Pesci

Oggi sentite grande preoccupazione per la sofferenza degli altri, specialmente in terre lontane o in altre culture. Se puoi fare qualcosa per aiutare, lo farai. Dovrai essere fermo nel fissare i tuoi limiti per impedire alle persone di scavalcarti. Pesci, pensa a te stesso. Il cielo porta un po’ di anticonformismo e il bisogno di indipendenza e libertà. L’atmosfera diventa più volontaria, più divertente e ti incoraggia a distinguerti.