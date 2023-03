Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 14 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Le questioni familiari saranno oggi al centro dei vostri pensieri, in una giornata in cui, inoltre, vi dimostrerete un po’ più introversi del solito ea volte al lavoro sembrerete un po’ assenti. Non è una brutta giornata, perché le cose non andranno male per te, ma oggi il tuo cuore sarà nell’ambiente familiare.

Toro

Stai affrontando una giornata di grande attività e anche di grandi problemi e questioni di ogni genere che ti si presenteranno e che risolverai con vero spirito militare. Non stai affrontando una brutta giornata, ma tutto indica che finirai esausto e con i problemi risolti. Viaggi favorevoli ma con molti imprevisti.

Gemelli

La settimana inizierà con una giornata abbastanza buona per voi dal punto di vista lavorativo o finanziario, soprattutto con la raccolta dei frutti legati alle fatiche e ai sacrifici dei giorni o delle settimane passate. È un giorno di gioia e meritato successo, di tanto atteso relax e riposo dopo la battaglia.

Cancro

Stai affrontando una giornata di forti contrasti perché per te inizierà malissimo, o almeno questa sarà la sensazione che avrai, però la seconda parte della giornata è radicalmente diversa, con qualche sorpresa molto positiva che porterai via in relazione al lavoro o agli affari materiali. Una giornata a lieto fine.

Leone

Inizia ancora una volta una settimana in cui navigherete con il vento a vostro favore nel lavoro e nelle faccende mondane, predisposti al successo delle vostre iniziative e anche con la possibilità che in questi giorni otterrete un successo di una certa importanza. La fortuna continuerà a guidarti e ti aspetta una settimana di raccolta dei frutti.

Vergine

La tua ossessione nel fare le cose bene e nell’essere inflessibile nei tuoi principi potrebbe portare a tensioni o addirittura a nemici nel tuo lavoro. A volte è necessario avere qualcosa della mano sinistra e non esagerare se non si vogliono attirare conseguenze dolorose. Mantieni questo molto presente di fronte agli eventi di oggi.

Bilancia

A causa delle influenze avverse della Luna, oggi sarai maggiormente in pericolo che emozioni o sentimenti negativi prendano il sopravvento su di te, anche se non ci sono ragioni solide per giustificarlo. Potresti lasciarti trasportare da alcune insicurezze e paure legate al lavoro o alle finanze, che in seguito si riveleranno false.

Scorpione

Sforzi che valgono la pena, soprattutto in campo economico, che raccolgono frutti finanziari. C’è anche la possibilità di vincere una causa legale legata al denaro, che potrebbe provenire dal lavoro o dall’eredità. Questa sarà una buona giornata per tutte le iniziative o decisioni che hanno natura finanziaria.

Sagittario

La settimana inizierà per voi con una giornata di grande attività fruttuosa e fiorente. Ottimo per viaggi e relazioni di ogni tipo che ti daranno anche, a breve o lungo termine, un ottimo risultato. Giove e Venere proteggeranno i tuoi percorsi con le loro migliori influenze. Aiuto o protezione dagli amici che ti semplificheranno la strada.

Capricorno

Trionfa sui principali blocchi e difficoltà, sia sul lavoro che nella sfera personale, o forse entrambi. È un successo che sarà dovuto alla tua grande volontà e capacità di combattere, non arriverà per un colpo di fortuna. È una giornata favorevole anche se ciò che otterrai ti costerà grandi sforzi. Successo nelle trasferte, ma saranno difficili.

Acquario

Oggi avrai un sesto senso molto sveglio che può esserti di grande aiuto per affrontare con successo una giornata piuttosto nebbiosa e difficile. Ti vedrai nel dilemma di dover scegliere tra diverse alternative, ma quale motivo potrebbe non essere in grado di raggiungere, forse la tua grande intuizione lo farà. Inoltre, avrai aiuto.

Pesci

Oggi avrai uno di quei giorni in cui ti sentirai spinto a lottare duramente per la realizzazione dei tuoi desideri e sogni più intimi, o forse anche per realizzare quelli dei tuoi cari. È un giorno di battaglia, ma non sarà la testa a guidarti ma il cuore. Alla fine avrai una sensazione di sterilità.