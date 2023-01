Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 gennaio 2023, le previsioni

ARIETE

Oggi, Ariete, dovresti organizzarti bene per evitare di avere la sensazione di non aver fatto nulla alla fine della giornata. Se hai intenzione di vendere un’auto, una moto o un elettrodomestico, fallo online e non cercare di venderlo a un familiare o a un amico perché potrebbe portare a problemi. Inoltre, un amico potrebbe proporre un piano che sembra non interessarti, ma non dovresti rifiutarlo perché potrebbe rivelarsi molto divertente. Se sei single, non cercare un partner ogni giorno, ma aspetta un po’.

TORO

Prenditi cura di te stesso, Toro. Assicurati di mangiare in modo sano e moderato e concediti una buona quantità di riposo. Fai un pisolino a mezzogiorno, tratta il tuo corpo e la tua pelle con prodotti naturali e, se i tuoi amici ti chiamano, digli che non sei disponibile fino a sera. Ascolta il tuo intuito e fai quello che senti di fare. Questa sera può essere una buona occasione per l’intimità nella coppia, quindi non è necessario uscire. Domani sarà il momento di uscire e socializzare.

GEMELLI

Oggi è un buon giorno per i Gemelli, nonostante la congiunzione astrale non sia troppo favorevole. Tuttavia, ci sono anche aspetti positivi. Prenditi un momento di pausa e dedica il tuo tempo libero a qualcosa che ti piace fare, come fare shopping o arredare la tua casa. Potrebbe anche essere una buona opportunità per migliorare la tua relazione, capendo come ci si sente quando sei di cattivo umore.

CANCRO

Oggi sarà un grande giorno per te, Cancro. La tua energia è tornata e la mente è potente. Se hai qualche problema da risolvere, non ritardare. Dedica del tempo all’esercizio fisico e condividi il tuo tempo libero con il tuo partner. Approfitta di questo periodo di benessere nella relazione e goditi il weekend!

LEONE

La settimana è stata impegnativa, ma hai superato le sfide con calma e determinazione. Ora hai raggiunto una sensazione di soddisfazione e ottimismo, quindi concediti un regalo questo fine settimana per ricompensarti. In campo sentimentale, se ci sono stati litigi o attriti con il tuo partner, puoi usare questo momento per ricostruire le buone vibrazioni. Se sei single, hai tutte le possibilità di ricevere una dichiarazione d’amore o un approccio che ti lascerà senza dubbi.

VERGINE

Oggi, Vergine, è importante che tu trascorra del tempo con le persone che ami di più. Approfitta della tua intuizione per porre fine a qualsiasi discussione in sospeso. Ricorda che la comunicazione è fondamentale per mantenere una buona relazione. Una volta che sei a casa, assicurati di uscire e prendere una boccata d’aria fresca. È anche una buona idea fare una pulizia approfondita di tutte le cose vecchie che hai in casa per far entrare energia positiva.

BILANCIA

Oggi è un giorno perfetto per godersi un po’ di tempo libero. Svegliati presto, fai una buona colazione e poi dedica la giornata a divertirti. Se vuoi, puoi andare a fare una bella passeggiata, fare shopping o semplicemente restare a casa con il tuo partner. Approfitta di questo tempo per chiacchierare e risolvere alcuni problemi che hai accumulato durante la settimana. Prenditi un momento per guardare le cose da un punto di vista diverso e trascorri un weekend piacevole e rilassante.

SCORPIONE

Oggi è un giorno in cui hai tempo libero, Scorpione, e puoi approfittarne per sistemare le tue finanze. Potresti riscontrare discrepanze e dovresti rivendicarle attraverso i canali appropriati. Inoltre, puoi riconoscere che l’ansia che la tua relazione sentimentale ha creato in te era frutto di una percezione distorta di te stesso. Oggi hai tutte le possibilità per lasciare che tutto sia sistemato e sentirti di nuovo felice ogni giorno.

SAGITTARIO

Oggi, Sagittario, il tuo spirito è sotto pressione a causa delle preoccupazioni finanziarie. Desideri avere più risorse ma tutto costa. Non perdere la speranza, ci sono attività che non richiedono un grande investimento, come uscire con gli amici per pattinare, andare in bicicletta o camminare. Considera anche la possibilità di intraprendere un’impresa con qualcuno dei tuoi amici. Prenditi del tempo per riflettere sui tuoi problemi e ascolta della buona musica, il tuo intuito ti aiuterà a trovare una soluzione. Non dimenticare di dedicare anche del tempo alla tua vita sentimentale.

CAPRICORNO

Questa settimana, Capricorno, hai vissuto momenti di grande tensione ogni giorno, e a volte ti sei sentito sopraffatto. Ora, però, ti sei svegliato di umore molto migliore. Se hai un partner, è previsto un sabato di riconciliazione che vi renderà felici entrambi. Se sei ancora single, ti sentirai incoraggiato ad uscire e ad interagire con gli amici, incontrando nuove persone che ti porteranno nuove esperienze e scoperte. Tuttavia, è meglio prendere decisioni di qualsiasi tipo con cautela.

ACQUARIO

Questa settimana hai affrontato molte situazioni complesse e i tuoi superiori ne hanno notato le tue capacità. Potrebbe esserci una promozione in arrivo e dovresti essere preparato. Questo fine settimana cerca di riposare e di fare qualcosa che hai sempre voluto fare ma che non hai osato. Ricorda che la vita è bella e che anche il tuo partner può essere una grande compagnia.

PESCI

Senti di essere più sicuro e felice con i cambiamenti che hai fatto nella tua vita professionale, Pesci, e ora hai più tempo per riflettere sui progressi che hai fatto, come guadagnare amici e prestigio. Ora è il momento di dedicare le tue energie alla tua vita sentimentale, che probabilmente hai aspettato da un po’. Se sei in una relazione da un po’ di tempo, aspettati di sentire le cose che non piacciono al tuo partner ogni giorno. Prendila come una critica costruttiva da parte di qualcuno che ti ama, Pesci. Ma se sei nuovo nella relazione, considera la possibilità che il tuo partner ti stia mettendo giù duramente, poiché sarà difficile per lui cambiare idea in seguito.