Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 15 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi, soprattutto nel pomeriggio, sarete in grado di fare molte cose. Questo perché hai l’energia e la motivazione. L’atmosfera è allegra e armoniosa. Avrete la sensazione di voler evadere, attratti dall’ignoto, incantati dal meglio e affascinati dalle cose lontane…. Ariete, la cosa principale sarà incanalare queste eccellenti influenze, ma senza perdere il buon senso o costruire castelli in aria. Guarda i tuoi interessi nel miglior modo possibile.

Toro

Toro, anche se oggi ti senti giocoso, puoi fare molto se collabori fianco a fianco con un’altra persona, probabilmente un partner o un caro amico. Rimarrai stupito da ciò che puoi realizzare, specialmente questo pomeriggio e stasera. Le tue alte aspettative ti faranno andare avanti. Tuttavia, non puoi aiutare tutti, anche se lo desideri. Noterai che in realtà hai molti più valori in comune con il tuo partner di quanto pensassi e tutto semplicemente adottando un approccio diverso alle tue conversazioni.

Gemelli

Oggi ti concentrerai sulla casa e sulla famiglia. Inoltre, hai l’energia per realizzare ciò che vuoi fare. Ti senti come se non avessi abbastanza controllo sulla tua relazione o sulla direzione della tua vita amorosa. Non lasciarti andare, c’è molto che puoi imparare dall’inaspettato. Se sei un Gemelli single, cerca di espandere i tuoi contatti. Le persone saranno particolarmente disposte ad aiutare ed entusiaste. Sarai traboccante di fascino e buon umore. Andrai d’accordo con tutti.

Cancro

Un piccolo raggio di esotismo arriverà al tuo giorno per giorno. Nuovi colleghi, apertura alla scena internazionale, clienti di alto livello o persone in generale. Qualcosa si aprirà nel tuo mondo e renderà la tua giornata eccitante e redditizia, purché tu la alleni mentre il sole splende. Alcuni cancri dovranno affrontare il tumulto emotivo del loro partner. Non è necessariamente colpa tua, quindi non prendere tutto per oro colato. Fidati della tua capacità di mantenere il sangue freddo.

Leone

Molti di voi sentiranno un grande bisogno di andare avanti e vedere di più nel quadro generale. Questo sarà grande di per sé, ma, per avere successo, quei Leone dovranno anche mantenere il loro senso di organizzazione in modo realistico. Le alte aspirazioni sono una buona cosa, ma le fantasie idealistiche meno. Metti tutta la tua energia in azioni costruttive. Avrai bisogno di sperimentare nuovi orizzonti e avrai l’opportunità di superare un dubbio che ti pesa sulla mente. Non vedere problemi dove non ce ne sono, vai avanti senza paura.

Vergine

Oggi avrai modi per evitare problemi e stabilire dove sono i tuoi limiti. Alcuni Vergine inizieranno a sentire il bisogno di riflettere e regredire nella loro vita amorosa. Non lasciarlo passare, ma allo stesso tempo, non trascurare le tue connessioni più strette. Dovresti cercare l’equilibrio e la compartimentazione per evitare un effetto negativo sulla tua vita privata. Se hai un partner, apprezzerà passare una giornata con te. Vai in campagna, vai in un museo o semplicemente goditi la tua compagnia a casa.

Bilancia

Oggi vi sentirete protettivi nei confronti degli altri. Con questo in mente, avete intenzione di fare qualcosa. In qualunque cosa desideriate ottenere, senza dubbio farete grandi passi avanti questo pomeriggio e stasera. Un problema risolto ti permetterà di avvicinarti alla realizzazione di un vecchio sogno. Bilancia, oggi potrebbe diventare ancora più reale di quanto tu abbia mai immaginato. Sarai in cima a un’ondata di passione con il tuo partner. Estenuante, ma molto stimolante. Non metterti in discussione, abbraccia solo la passione.

Scorpione

Lo spirito di squadra sarà animato e gli avversari saranno pienamente preparati ad affrontare il tuo spirito combattivo. Questa potrebbe essere una buona occasione per prendere le redini unendoti a un club sportivo o a un’associazione che rifletta i tuoi interessi o gusti. Vedere le persone ti farà molto bene. Giocherai al gatto e al topo. Sarebbe un peccato se lo prendessi sul serio per quanto riguarda il tuo partner. È meglio, Scorpione, approfittare dell’atmosfera spensierata e dei momenti potenzialmente buoni.

Sagittario

Oggi sentirai il bisogno di esprimere le tue opinioni, sfogarti e condividere il tuo entusiasmo con chi ti circonda. Sarà un giorno perfetto per andare avanti verso gli altri e ottenere affetto e buona volontà a sostegno dei tuoi piani, che diventeranno più importanti di conseguenza. Per alcuni Sagittario, nuove strade si apriranno anche nella loro vita amorosa, sia da un incontro sorprendente o da qualcosa che si risveglia dentro di te. Il sole splende, quindi spiegate le ali.

Capricorno

Se hai bisogno di avere il supporto di amici o gruppi, oggi molti Capricorno lo otterranno soprattutto questo pomeriggio e / o notte. Un amico in particolare potrebbe essere molto utile. Fai il possibile per ripristinare l’ordine a casa e all’interno della famiglia. Troverete facile raggiungere un accordo e prendere un impegno fermo. Saprai cosa e come migliorare nella tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione. I nuovi incontri sembrano molto promettenti.

Acquario

Se ultimamente hai avuto bisogno dell’aiuto dei tuoi amici per andare avanti, oggi sarà il momento ideale per chiedere loro. Oggi l’Acquario godrà di entusiasmo comunicativo, buona volontà e mente aperta. Le tue relazioni si espanderanno per includere nuove persone, a volte inaspettatamente. La tua vita amorosa si sta stabilizzando. Amerai la sensazione di pace che questo ti dà e che ti permette di concentrarti maggiormente sui piani comuni. Parlane e scopri di più.

Pesci

Molti Pesci saranno lasciati indietro oggi o si sentiranno distratti. Assicurati di non sabotare le tue possibilità con una svista a breve termine. Hai solo bisogno di resistere ancora per qualche ora prima di ritrovare la serenità. Questo sarà molto più produttivo prima di tornare a una routine più sensata, che sarà più facile da gestire. Sarai più serio e severo del solito. Vedere i tuoi amici potrebbe tirarti su di morale, non essere lasciato solo. Non rifuggire dalle domande delle persone a te vicine.