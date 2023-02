Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Le influenze della Luna e di Nettuno ti renderanno più sensibile alle energie negative e all’inquinamento ambientale. Usa terapie come il reiki, l’omeopatia o la mia linea CBD perché la maggior parte dei disturbi di cui soffri sono di origine emotiva.

Toro

È tempo di mostrare i tuoi doni e abilità speciali al resto del mondo e goderti la grande accettazione sociale che hai. Se vuoi sentirti più sicura del tuo aspetto fisico, indossa un trucco che nasconda le imperfezioni e metta in risalto il tuo fascino.

Gemelli

Sarà molto importante che vi prendiate cura della vostra famiglia, in particolare dei vostri genitori, e che risolate tutte le questioni in sospeso del passato. E se stai pensando di dipingere la tua casa, metti un tono azzurro su un muro perché ti porterà tranquillità.

Cancro

Fai attenzione perché ci sono bugie e pettegolezzi che potrebbero influenzarti. D’altra parte, le emissioni cartacee potrebbero essere ritardate, quindi ti consiglio di non iniziare alcuna documentazione e di non firmare contratti. Se noti un po ‘di stanchezza mentale, rilassati alla fine della giornata ascoltando musica soft.

Leone

Otterrai quel reddito extra che stavi aspettando, quindi il flusso di denaro aumenterà e potrai finalmente sbarazzarti di quei debiti con cui ti porti dietro da tempo. Ti consiglio di gestirti con un criterio parsimonioso perché, altrimenti, potresti pentirtene.

Vergine

È tempo di decidere e realizzare iniziative, anche se avrai bisogno dell’aiuto di altri per realizzarle. Una corrente di romanticismo rinnoverà la tua vita e includerà il tuo partner, il tuo partner o un amico speciale all’interno dei tuoi piani.

Bilancia

State chiudendo un ciclo lunare, quindi vi troverete più sensibili del solito. Ora il tuo sarà il basso profilo: cogli l’occasione per riposare, fare il pieno di energia, aiutare i bisognosi e coltivare il tuo spirito. E non preoccuparti perché domani sarai pronto per uscire e socializzare.

Scorpione

Sarà il momento di unirsi agli altri per lavorare, intrattenere o studiare. Trascorrerai bei momenti con persone che la pensano allo stesso modo e condivideranno i tuoi ideali. I tuoi amici terranno conto dei tuoi sentimenti e ti daranno il trattamento speciale che meriti e desideri.

Sagittario

La Luna transiterà nel settore della vita pubblica, quindi salirai di posizione e chiederai ciò che ti corrisponde nel tuo lavoro. Sforzatevi di ottenere il riconoscimento a cui aspirate così tanto, ma non trascurate la vostra famiglia, anche loro hanno bisogno di voi.

Capricorno

I transiti planetari vi motiveranno a intraprendere una ricerca spirituale e risveglieranno il vostro interesse nel conoscere luoghi lontani. Avanzerai nei tuoi studi, viaggerai per lavoro o riceverai proposte interessanti dall’estero. Sentirai che hanno una bacchetta magica nelle loro mani.

Acquario

Ora la tua intuizione sarà al suo punto più alto, rivelerai molti segreti che ti erano stati nascosti e sarai interessato ai misteri della vita. Inoltre, avrai l’opportunità di liberarti dalla timidezza in campo sessuale e permettere alle tue fantasie di essere soddisfatte.

Pesci

Scoprirai che un filo invisibile ti tiene attaccato alla tua anima gemella e che si stabilisce una connessione al di là delle parole. Se sei single, ti suggerisco di accendere le antenne perché c’è un candidato molto attento e sobrio che veglierà su di te.