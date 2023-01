Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 16 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Sarà un momento per approfittare dei momenti di riposo e per rivalutare le tue priorità in modo da avere l’opportunità che le tue buone idee vengano gradualmente alla luce. SENTIMENTI: la calma ti riempirà di maggiore pazienza nella tua vita emotiva con gli altri.AZIONE: potrai stabilizzare i tuoi accordi e svolgere una serena riflessione sui tuoi affari.FORTUNA: le nuove idee saranno speciali per mantenere la fiducia nei risultati ottenuti.

TORO

È bello avere un giorno libero e rilassare la mente e le idee. Più tardi troverai piani migliori e più nuovi, quando ti sarai riposato e avrai lasciato la tua mente vuota. SENTIMENTI: avrai voglia di rinnovarti ed evitare di essere sempre felice. AZIONE: hai bisogno di rilassarti e riposare. A volte in quel silenzio troverai la strada e le risposte.FORTUNA: la tua più grande fortuna sarà trovare un metodo che ti sostenga nelle tue conoscenze e nelle tue innate capacità.

GEMELLI

Devi passare un momento di riposo e dimenticare di spingere tanto nel senso di progetti e piani. È più efficiente godersi anche momenti di serenità e di ritiro.SENTIMENTI: devi valorizzarti con grande entusiasmo e tutto il resto andrà a rotoli.AZIONE: la tranquillità e il riposo o la meditazione ti daranno le migliori risposte alle tue domande.FORTUNA: La fortuna sarà sempre con te se sei altruista e allo stesso tempo dai aiuto agli altri.

CANCRO

Ti renderai conto che è una giornata molto favorevole per stare bene e per “risalire”, il che significa che stai escogitando azioni profonde e valide per te stesso e per gli altri.SENTIMENTI: Quando offri affetto senti anche una “scarica di energia”. Che ti dà vita ed entusiasmo.AZIONE: le tue attività gioveranno oggi e il “destino” ti accompagnerà nelle tue attività.FORTUNA: raggiungerai la felicità se vedrai che le persone vicine e care si sentono gioiose.

LEONE

È il momento di armonizzare il tuo modo di essere, di apprezzare te stesso e di provare più riposo e armonia. La tua vita guadagnerà la comprensione di te stessa e anche quella degli altri intorno a te.SENTIMENTI: devi imparare a valorizzarti perché così lo faranno anche gli altri. AZIONE: la cosa migliore oggi sarà il riposo e il riposo per riposare dai precedenti giorni frenetici. FORTUNA: sarai in grado di raggiungere una maggiore realizzazione se ti senti a tuo agio con te stesso e unifichi pensieri e sentimenti.

VERGINE

Dovrai valutare cosa vuoi ottenere. Perché il tuo umore sarà la cosa principale che mescolerai oggi. E per questo sai già che dipendi dalla vicinanza e dall’affetto dei tuoi cari.SENTIMENTI: ti sentirai più vicino ai tuoi cari e questo ti darà molto benessere e gioia. AZIONE: non è necessario “correre più del vento”. A volte è bello rilassarsi e rilassarsi.FORTUNA: La tua più grande gioia è condividere momenti di conversazioni profonde con amici che la pensano allo stesso modo.

BILANCIA

È il momento di praticare la dolcezza e la simpatia. E dimenticare i vecchi litigi. L’ideale è iniziare da qui in poi, perché è l’unica cosa che esiste nella tua vita. SENTIMENTI: la tua innata simpatia e il tuo calore convinceranno chiunque e ami questo, dato che sei molto gentile quando vuoi. AZIONE: è il momento di riposare e dimenticare i problemi e le azioni. Semplicemente rilassati. FORTUNA: ti sentirai felice se riuscirai ad aiutare qualcuno intorno a te che ha bisogno di pace e tenerezza.

SCORPIONE

Sarà un giorno felice e pieno di progetti, perché dipendi molto dai sentimenti e dall’affetto che gli altri ti offrono. È importante pianificare e aumentare la vibrazione. SENTIMENTI: gli altri ti offriranno molto affetto e questo ti aiuterà a continuare ad alimentare l’affetto che dai agli altri. AZIONE: è una giornata ideale per attivare il tuo modo di agire e quelli che hai programmato da tempo.FORTUNA: La tua più grande realizzazione sarà raggiungere la pace e la pienezza di sentirti sereno e senza pesanti fardelli.

SAGITTARIO

A volte è bene partire da zero, poiché in questo modo non dipendi da azioni precedenti e puoi pianificare tutto con maggior successo e con molto più tempo. SENTIMENTI: le emozioni che sono così mutevoli, puoi temperarle con il rilassamento e/o la meditazione.AZIONE: dovresti rilassarti, poiché nel silenzio troverai le risposte. E questo ti riempirà di soddisfazione.FORTUNA: la felicità più grande sarà ritrovarsi liberi da legami e godersi la vita semplice e tranquilla.

CAPRICORNO

È il momento di pianificare tutto in modo prevedibile e calmo. La tua esperienza è la più importante. E se hai bisogno di imparare qualcosa, ora è il momento di farlo. SENTIMENTI: riuscirai a mantenere la calma, purché la tua serenità sia calma e piacevole.AZIONE: è importante che tu usi la tua cautela e serenità per dare forma ai tuoi piani.FORTUNA: è un momento di apprendimento e fondamento nelle materie che devi conoscere nella tua vita.

ACQUARIO

Dipendi solo ed esclusivamente dalle tue risorse e dal tuo modo di pianificare le basi e dal modo in cui ti muovi nei tuoi progetti. È giunto il momento di pianificare tutto consapevolmente.SENTIMENTI: hai bisogno di sentirti libero e in pace, di poter organizzare la tua vita e il tuo mondo affettivo.AZIONE: È un momento molto radioso in cui emergeranno idee innovative e brillanti. FORTUNA: è il momento ideale per rafforzare il tuo ingegno e realizzare grandi idee.

PESCI

Sarà una giornata molto felice e fluida. Ecco perché dovrai sfruttarlo al meglio per goderti i tuoi momenti di evasione e relax con gli amici più cari. SENTIMENTI: hai bisogno di sentirti pienamente e di offrire agli altri il tuo grande calore.AZIONE: hai bisogno di rilassarti e riposare. Se necessario con amici e parenti imparentati.FORTUNA – La cosa più importante è che ti sentirai come se stessi galleggiando su un lato caldo. Questo è un grande relax.