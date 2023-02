Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

La tua vita sessuale inizia a preoccuparti più del solito. La scarsa frequenza delle relazioni ti fa dubitare della tua capacità di suscitare desiderio nel sesso opposto. Anche se ritieni che le tue pretese siano eccessive, non esitare a sollevarle con chi ha il potere di aiutarti, perché potrebbe aspettare un tuo passo per sostenerti il ​​più possibile. Se stai cercando persone che collaborino con te o lavorino per te, oggi è il giorno perfetto per trovare i candidati giusti. Osserva le intenzioni di una persona che nutre rancore nei tuoi confronti.

Toro

Oggi sentirai il desiderio di esprimere i tuoi sentimenti verso il tuo partner nel modo più tenero. Cerca il momento e digli cosa provi, riuscirai a rendere più solido il tuo rapporto. Qualcuno oggi ti farà sembrare colpevole per qualcosa in cui non hai alcuna responsabilità e lo farà in modo convincente, quindi sforzati di smascherarlo. Non hai tempo da perdere, quindi dimenticati subito dei problemi che non hanno troppa importanza e concentrati a mettere dritta la strada della tua esistenza, di cui hai bisogno.

Gemelli

Piccole carezze con una persona che consideri fastidiosa ma innocua possono trasformarsi oggi in un confronto aperto. Non sottovalutare il suo potere. I litigi, anche i litigi in una relazione sentimentale possono essere costruttivi se, una volta passata la tempesta, si è in grado di analizzare e assimilare i punti di vista del proprio partner. La tua buona reputazione e l’eccellente concetto che gli altri hanno di te ti serviranno oggi per ottenere un’opportunità professionale. Accettalo solo se sei disposto a obbedire.

Cancro

È possibile che oggi sorgano problemi nel campo degli studi. Se ti stai preparando per un esame, controlla attentamente tutti i tuoi materiali, potresti esserti perso qualcosa. Oggi non sarà una buona giornata per il tuo ego. Tenderai a dare più importanza alle cose che vanno male che a quelle che fai bene. Prova a cercare il lato positivo, perché in caso contrario, puoi deprimerti. Se avete subito un disaccordo sentimentale o un forte litigio, oggi non sarà il giorno migliore per cercare di rimediare, perché gli astri non vi danno molta capacità di comprensione.

Leone

Sta diventando sempre più difficile per te sopportare un superiore che per qualche motivo ti ha preso in simpatia. La soluzione potrebbe essere parlare onestamente. Inizierai la giornata di buon umore, ma una discussione con un amico ti darà spunti di riflessione per l’intera giornata. A casa, le cose non ti aiuteranno a rilassarti a causa di qualche inconveniente con i tuoi genitori. Se riesci a controllare i tuoi impulsi e sai come gestire una situazione finanziaria che si presenterà oggi nel tuo ambiente immediato, puoi ottenere ottimi benefici economici.

Vergine

Fai attenzione alle cose che chiedi agli altri, perché questo livello di richiesta deve essere soddisfatto anche da te e in questi giorni le tue forze possono venir meno. Premi il freno. Controlla il modo in cui ti siedi o come sollevi pesi al lavoro, perché possono essere la causa del tuo continuo mal di schiena. Ad ogni modo, puoi visitare un massaggiatore. Buon momento per comprare o vendere o per avviare attività commerciali. Lo stesso non vale per gli investimenti rischiosi, come il mercato azionario, perché potresti perdere denaro.

Bilancia

Non fatevi influenzare da pettegolezzi e pettegolezzi che circoleranno. Fidati solo di ciò che vedi di persona, soprattutto se stai giudicando una persona importante. Stai ancora aspettando una risposta dal tuo partner a una questione importante. Non insistere, o la decisione che stai aspettando potrebbe essere mediata da quella pressione e rivelarsi negativa. L’insicurezza ti dominerà oggi nelle questioni relative al cuore. La mancanza di decisione può farti precipitare nella sofferenza, quindi cerca di chiarirti prendendoti il ​​tuo tempo per riflettere.

Scorpione

Hai bisogno di nuove idee, rinnovare gli approcci per risolvere i problemi che devi affrontare. I vecchi schemi non sono in grado di affrontare le nuove sfide. C’è un solo modo per vincere la malinconia: pensare che le cose passate sono passate e che, se non fosse stato per loro, non saresti quello che sei. Cercare di riaverli indietro è un esercizio di futilità. Sarai particolarmente richiesto nel campo del lavoro: tutti vorranno che tu collabori a un gran numero di progetti. Anche se questo ti lusinga, tieni presente che non sarai in grado di fare tutto.

Sagittario

Una giornata favorevole per lavorare in gruppo o raggiungere la coesione collettiva. Fai in modo che chi ti ascolta presti la massima attenzione e comprenda le tue proposte. Dopo gli ultimi litigi e insicurezze, oggi nella coppia tornerà la tranquillità. Sentirai di poterti fidare del rapporto e che ha tutte le garanzie per durare nel tempo. Se non hai un lavoro o se stai pensando di cambiare, approfitta di questi giorni per inviare curriculum e inviare le tue referenze ad aziende importanti, perché potresti avere un’opportunità.

Capricorno

Le nuove condizioni del tuo lavoro ti costringono ad imparare velocemente. Potrebbe essere necessario dedicare più tempo del solito a questa attività, ma è un investimento inevitabile. Oggi inizierai a riprenderti da uno stato di salute e di spirito piuttosto basso. Tuttavia, continua a prenderti cura di te stesso per non soffrire di ricadute e non abbandonare il farmaco, se lo prendi. A volte la tua vita è come un puzzle con troppi pezzi. È il tuo modo di essere, quello che hai scelto, e non puoi lamentarti. Prova a trovare il punto d’incontro tra tutti quei pezzi.

Acquario

Buona giornata a coloro la cui professione è legata al pubblico, nel suo senso più ampio. Giornalisti, insegnanti o persino venditori avranno una giornata fruttuosa. A volte, per risolvere problemi difficili, conviene allontanarsene, prendere le distanze e vederli come se non fossero tuoi. Prova questa strategia oggi e otterrai sicuramente qualcosa di pulito. Prenditi cura oggi di fare commenti sul lavoro degli altri, perché puoi convincere qualcuno a metterti in una situazione difficile o qualcosa di simile al ridicolo. Fatti gli affari tuoi.

Pesci

Stai attento con una persona che apparirà oggi o domani nella tua vita. Devi essere avvisato e informarti sul loro passato, perché potresti trovarti in spiacevoli sorprese. Evita di rievocare problemi passati o superati nella tua relazione, perché altrimenti potrebbero apparire nuovi scontri ovviamente non necessari. Cerca di non ammettere sotto la tua responsabilità lavori per i quali non sei preparato. Dire che non sarà l’opzione migliore, anche se al momento è difficile per te accettare i tuoi limiti.