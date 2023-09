Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 17 settembre 2023, i segni

Ariete

Cari amici dell’Ariete, domani sarà una giornata positiva per voi. La Luna nel vostro segno vi regalerà energia e voglia di fare. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e coltivare le vostre passioni. In amore ci saranno belle emozioni, soprattutto per le coppie di lunga data. Attenzione solo a qualche piccolo malinteso con i Gemelli.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di domani vi invita alla prudenza. La Luna in opposizione potrebbe rendervi nervosi e suscettibili. Cercate di non prendervela troppo se qualcosa non va come vorreste. In amore potreste essere un po’ tesi, evitate discussioni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare le decisioni importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, domani sarà una giornata positiva grazie alla Luna nel vostro segno. Sarete pieni di energie e voglia di fare. Cogliete l’occasione per mettervi in gioco e fare nuove conoscenze. In amore ci saranno belle emozioni, soprattutto per chi è single da tempo. Attenzione solo a qualche piccolo attrito con l’Ariete.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani prevede una giornata un po’ sottotono per voi. La Luna opposta potrebbe rendervi nervosi e irritabili. In amore cercate di non alimentare inutili polemiche, piuttosto concedetevi una pausa di relax. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare gli impegni più gravosi.

Leone

Cari amici del Leone, domani sarà una giornata positiva per i sentimenti. La Luna nel vostro segno vi regalerà fascino e carisma. Sarete irresistibili, approfittatene per fare nuovi incontri o dichiararvi alla persona che vi piace. Attenzione solo a qualche piccola discussione nel lavoro. Mantenete la calma.

Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di domani vi invita alla cautela. La Luna in opposizione potrebbe rendervi piuttosto nervosi e suscettibili. In amore cercate di non alimentare inutili polemiche con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare gli impegni più gravosi. Concedetevi un po’ di meritato relax.

Bilancia

Cari Bilancia, domani sarà una giornata positiva per i sentimenti. La Luna nel segno dell’Ariete vi regalerà fascino e voglia di fare nuove conoscenze. Se siete single da tempo, è arrivato il momento di rimettersi in gioco. Bene anche il lavoro, portate avanti i vostri progetti. Attenzione solo allo stress.

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di domani prevede qualche difficoltà per voi. La Luna opposta potrebbe rendervi nervosi e suscettibili. Cercate di mantenere la calma sia in amore che sul lavoro. Non fatevi prendere dall’agitazione, piuttosto concedetevi un po’ di sano relax. Le cose miglioreranno presto.

Sagittario

Cari Sagittario, domani sarà una giornata positiva per i sentimenti. Con la Luna nel segno dell’Ariete, sarete pieni di fascino e carisma. Approfittatene per dichiararvi alla persona che vi piace o ravvivare la fiamma di una relazione. Bene anche il lavoro, favorite i nuovi progetti. Attenzione solo allo stress.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di domani prevede una giornata faticosa per voi. La Luna in opposizione vi renderà nervosi e suscettibili. In amore cercate di non alimentare inutili discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, meglio rimandare gli impegni più gravosi. Concedetevi un po’ di meritato relax.

Acquario

Cari Acquario, domani sarà una giornata positiva per i sentimenti. La Luna nel segno amico dell’Ariete vi regalerà fascino e voglia di fare nuove conoscenze. Se siete single da tempo, guardatevi attorno con fiducia. In coppia, invece, favorite il dialogo e la comprensione reciproca. Bene anche il lavoro.

Pesci

Amici dei Pesci, l’oroscopo di domani vi invita alla prudenza. La Luna in opposizione potrebbe rendervi nervosi e suscettibili, sia in amore che sul lavoro. Mantenete la calma ed evitate discussioni inutili. Meglio rimandare gli impegni più gravosi e concedervi un po’ di meritato relax. Le cose miglioreranno presto.