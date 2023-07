Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 20 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Marte continuerà a guidare le tue azioni nella giusta direzione, quindi sarebbe consigliabile risolvere alcuni problemi in sospeso. Nonostante i tuoi obblighi, sarebbe bene dedicare un po ‘di tempo a un’attività rilassante a fine giornata, per liberare la mente. Venere porta armonia nell’atmosfera nella tua sfera emotiva e le cose andranno bene. Cogli l’attimo per chiarire le controversie e fare concessioni. Se sei single, un incontro fruttuoso è all’orizzonte.

Toro

Le persone intorno a te saranno più imprevedibili del solito per te. Assicurati di studiare attentamente tutte le proposte che ti vengono fatte. Ti senti bene, ma le cose potrebbero andare ancora meglio se mantieni una dieta equilibrata a lungo termine. Se accetti i giochi proposti dal tuo partner, fluttuerai in un ambiente idilliaco. Non c’è nulla di cui aver paura, la passione e la sicurezza emotiva guadagneranno in intensità.

Gemelli

Questo fine settimana potresti subire alti e bassi. Non lasciare che le cose diventino sproporzionate. Ci sono cose più importanti per te e il tuo partner, quindi concentrati sul tornare in pista. Harmony sarà presente per offrirti un fine settimana produttivo. Se sei single, i tuoi cari sosterranno i tuoi sforzi e ti sentirai ispirato dalla scena sociale. Presta attenzione alle persone con cui ti connetti poiché il romanticismo è una possibilità crescente.

Cancro

Eventuali vibrazioni negative durante il fine settimana non dureranno a lungo. Se sorge un conflitto, lascialo fluire e sarà risolto rapidamente. Apprezzerai le esperienze difficili come un esercizio che ti porterà a pensare in modo più maturo. I problemi del passato dovrebbero rimanere nel passato in modo da poter avere una relazione più felice nel prossimo futuro. Quando gli eventi ti danno un senso di tristezza, ricorda sempre di pensare positivo.

Leone

Inizierai il weekend con un mix di emozioni. Un segreto che hai nascosto al tuo partner può farti sentire irrequieto e di conseguenza metterti di cattivo umore. Trova il coraggio di aprire il tuo cuore. Mantieni aperte le linee di comunicazione e confida che tutti i problemi saranno risolti. Se non hai un partner, una nuova persona entrerà nella tua vita in questi giorni. Avrai la sicurezza di raggiungere ed esprimere i tuoi sentimenti. Non dubitare che la risposta sarà positiva.

Vergine

Un caro amico potrebbe farti del male questo fine settimana. La frustrazione sarà probabilmente un sentimento dominante, ma lascia il tuo partner fuori da questo problema per mantenere l’armonia. Concentrati sul divertirti con lei. Se sei single, le opportunità nell’area dell’amore e del romanticismo saranno numerose se stai attivamente cercando una relazione. Cura! Perché la gelosia sarà presente e ti darà una sensazione spiacevole in presenza della tua cerchia sociale.

Bilancia

Troverai facile affrontare gli ostacoli e, in particolare, saprai come evitarne altri. State mettendo tutta la vostra energia in tutto ciò che è costruttivo. Cercherai pace e tranquillità, calma e sensualità: questa sarebbe la tua agenda ideale. È un peccato che le agende non ti supportino, poiché il tuo partner sarebbe felice del piano. Proteggiti da un’eccessiva reazione emotiva a un incidente monetario o qualsiasi cosa abbia a che fare con qualcosa che possiedi.

Scorpione

Sei in procinto di seminare semi per una vita migliore. Segui la tua linea di pensiero. Per la maggior parte sarai calmo, ma al crepuscolo potresti sentirti emotivamente eccitabile e impulsivo. Potresti anche attirare persone diverse. Mantieni la calma e tieni gli occhi aperti. Invece di passare il tempo a pensare a quanto sarebbe meraviglioso avere un partner caloroso e premuroso, sarebbe molto meglio se tu facessi la tua parte per uscire e trovarlo.

Sagittario

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani vi solleverà il morale. Indossare una maschera non ti andrà bene. Se esci, tieni i piedi per terra e non dare per scontato di essere invincibile. La posizione dei pianeti ti incoraggia ad essere più spontaneo nella tua vita amorosa e meno condizionato da ciò che pensano gli altri. Potrebbe esserci qualcuno che è particolarmente attratto da te, ma pensi che i tuoi amici o familiari non approvino. Ascolta il tuo cuore.

Capricorno

Assertivo, testardo e allegro allo stesso tempo, affronterai i compiti che ti aspettano a testa alta. Non lasciare che gli altri ti intrappolano in lunghi discorsi che prosciugheranno solo la tua energia. Un pizzico di frustrazione sarà presente quando inizi il fine settimana. Se c’è un compito che non puoi finire, dì al tuo partner di aiutarti. Il lavoro di squadra sarà il messaggio chiave del fine settimana. Ciò non significa che sei debole.

Acquario

Questo fine settimana apprezzerai conversazioni profonde e significative. Scopri il significato degli eventi che accadono intorno a te. Troverai fiducia per aprirti su determinati argomenti che hai nascosto al tuo partner. Dovresti sforzarti di essere più umile e obiettivo. L’equilibrio è la chiave per risolvere tutto ciò che ti ha infastidito. Se sei single, questo fine settimana ricorderai che i veri amici rimarranno uniti, qualunque cosa accada.

Pesci

Potresti sentirti incredibilmente irritato oggi. Il minimo commento del tuo partner potrebbe metterti in uno stato di tensione. Forse è una buona idea andare da soli in un posto tranquillo dove è possibile ricaricare le batterie. Forse una passeggiata nella natura, una lezione di yoga, un massaggio o un po ‘di meditazione, ti lasceranno più dolce di una torta. Se stai cercando una relazione, potresti essere fortunato con un appuntamento che hai pianificato. Fai attenzione e non innervosisci.