Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 21 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Molto probabilmente, oggi devi lavorare a beneficio di qualcun altro e, inoltre, potresti non ottenere il riconoscimento per quello che stai facendo. Tuttavia, otterrai grandi soddisfazioni dal dedicare le tue energie a un amico bisognoso. La tua perseveranza produrrà risultati. Oggi non avrai quasi il tempo di respirare. Ariete, la tua gelosia è in aumento, ma non ha senso torturarti ogni volta che il tuo partner mette piede per strada. Sfrutta al massimo quel tempo da solo per pensare a te stesso.

Toro

Questa è una giornata relativamente tranquilla. Se puoi, parla con gli altri. Sei anche interessato all’arte, alla musica, al cinema e alle uscite divertenti. L’amore è al centro del tuo pensiero, tinto di misticismo, romanticismo e idealismo. Toro, è giunto il momento di costruire ponti tra sogno e realtà. Dovresti concentrarti sui dettagli. Sarai più appassionato e più coinvolto. Ti senti anche protettivo nei confronti di qualcuno.

Gemelli

Oggi vorresti ritirarti da solo in un luogo privato. È il giorno perfetto per guardare l’ombelico o rilassarsi in privato. C’è troppo da fare intorno a te, quindi riconosci i tuoi veri limiti. Idealmente, dovresti cercare pace e tranquillità. In questo momento, sei attratto da tutte le forme di piacere sensuale, ma stai imparando ad essere più perspicace. Gemelli, vivi senza preoccuparti del futuro a lungo termine; I tempi non sono ancora maturi.

Cancro

Oggi sarai attratto dai rischi e la fortuna ti aspetta, nonostante il pericolo. Al lavoro, devi riordinare le tue priorità. Ricevi buone notizie e buone risposte, e queste possono essere ufficiali. Hai fatto bene ad aspettare pazientemente e mantenere la calma. Sarai in un luogo idilliaco se accetti di giocare al gioco del tuo partner. Non hai nulla da temere, guadagnerai in intensità appassionata e sicurezza emotiva. Cancro, hai bisogno di una conversazione significativa.

Leone

Anche se sembra insolente, riuscirai a rompere alcune barriere. Leone, la tua audacia sta dando i suoi frutti. Tendi a dare troppa importanza alle cose. Oggi le vostre pareti interne potrebbero crollare. Otterrai la massima soddisfazione nelle tue relazioni con i tuoi cari. Se sei meno suscettibile, guadagnerai punti con il tuo partner. I ricordi precedenti saranno una guida utile. Oggi, la tua professionalità ed efficienza ti porteranno alla prosperità materiale.

Vergine

Oggi puoi sentirti più emotivo del solito, non c’è dubbio. Questo perché senti un grande bisogno di relazionarti con gli altri. Sarai in grado di incontrare persone interessanti. C’è qualcosa di inaspettato nell’aria. Vergine, dovrai affrontare situazioni urgenti. Assicurati di conoscere tutti i fatti prima di iniziare. Più che mai, avrai bisogno del riconoscimento del tuo partner per dimostrare che puoi ancora sedurre ed essere attraente. Se sei single, avrai l’opportunità di rassicurarti su questo punto.

Bilancia

Il tuo ritmo è stato un po ‘frenetico ultimamente, quindi ti piacerebbe goderti una splendida cornice in solitudine. Se possibile, non esitare Bilancia e fallo. Sarai molto incline ad avere uno sguardo profondo al tuo sé interiore e questo ti permetterà di incanalare la tua energia in modo costruttivo. Ci sono alcune tentazioni malsane intorno a te che non dovresti sottovalutare, anche se il tuo pensiero veloce ti impedirà di commettere errori. Concentrati sui tuoi reali bisogni emotivi.

Scorpione

Tutti aspirano a mettere le cose in ordine, ad essere metodici, puliti e ad avere stabilità materiale. Questi valori fanno appello al tuo cuore, ma, in realtà, è questo che non dovresti dimenticare. L’atmosfera non sarà molto romantica e sarai più incline ad andare a trovare i tuoi amici per chiacchierare, invece del tuo partner che ti dice cose dolci nell’orecchio. Se sei single, Scorpione, è il momento di prendere coraggio e lanciare un invito e dichiarare i tuoi sentimenti.

Sagittario

Sei oberato di lavoro, ma rallentare sembrerà più difficile che continuare lungo lo stesso percorso. Devi bilanciare le cose. Sagittario, dovrai dimostrare la tua astuzia se vuoi soddisfazione. Dovreste fare uno sforzo per collaborare. I tuoi ideali ti faranno venire voglia di riprendere le conversazioni passate da dove hai interrotto e portarle ancora oltre. Se sei in una relazione, capirai meglio il tuo partner, e se sei single, sarà in gioco un’amicizia promettente e romantica.

Capricorno

Dal momento che oggi desideri un po ‘di stimoli e avventura, vorrai che qualcosa accada. Non vuoi la solita vecchia cosa. Ovviamente, se preferisci ottenere un risultato diverso, devi fare qualcosa per farlo accadere. Vai in un posto dove non sei mai stato prima. Incontra persone di diversa provenienza. Fate qualcosa. D’altra parte, la vita amorosa di molti Capricorno sta cambiando in meglio. Le vostre fondamenta saranno rafforzate dal vostro interrogatorio spontaneo. Chiedi al tuo partner cosa ne pensa.

Acquario

Anche se questo è un momento divertente, non puoi ignorare gli affari e altre questioni burocratiche. Prenditi cura dei dettagli o, almeno, ripassali in modo da sapere cosa sta succedendo. Oggi sarete più aperti a diversi modi di pensare. Acquario, stai diventando più altruista. Una discussione a cuore aperto ti permetterà di calmare le tue paure. Non rifugiatevi nel silenzio e non chiudetevi nel dubbio. Fai un bilancio obiettivo della tua relazione.

Pesci

Oggi devi cooperare con gli altri, specialmente con le persone più vicine a te. Pesci, sii più gentile con loro. Dovrai affrontare la tua paura di fallire. Le tue abilità ti permetteranno di superare questo, quindi non dubitare di te stesso. Darai quello che puoi delle tue capacità, quindi non sentirti in colpa per non essere perfetto. Sarai guidato da forze benevoli e molto realistiche verso la conclusione di accordi, che saranno diversi e vari, ma anche redditizi e redditizi.