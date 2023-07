Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 22 luglio 2023, i segni

Ariete

Oggi avrai una capacità speciale di amare le persone. Il tuo fascino aprirà tutte le porte! Se riesci a contenere la tua impazienza, tutto andrà liscio. Il tuo crescente ottimismo rafforzerà la tua energia. I vostri impulsi vi spingono a consumare il vostro amore senza ritegno. I cieli sorridono nella tua vita amorosa, lasciati andare e segui il tuo cuore. Non c’è bisogno di paure o dubbi. Indicare ciò che vuoi può portare chiarezza e aiutarti a progredire.

Toro

Trascorrere la giornata con il tuo partner sarà la cosa migliore che puoi fare per porre fine allo stress e lasciarti alle spalle qualsiasi tipo di ansia. Mentre i pianeti si muovono attraverso le tue carte, aggiungerà spontaneità ai tuoi piani per assicurarti un momento divertente e piacevole insieme. Le opinioni degli altri saranno l’ultima cosa a cui pensi. Questo è un buon momento per la relazione. Accogliete tutte le novità che stanno accadendo e abbracciate le sfide che ne derivano.

Gemelli

Oggi ti sentirai ispirato a raggiungere un maggiore equilibrio nel tuo stile di vita. Una notte tranquilla sarebbe l’ideale, riposa nella privacy della tua casa. Venere riconcilia e diffonde un’aura di pace nella tua vita amorosa. Il cuore e il corpo diventano una cosa sola. Alcuni piaceri molto intensi sono a portata di mano. Sbarazzarsi! La tua motivazione durerà tutto il giorno e nessuno sarà in grado di resisterti. Il successo c’è, vai avanti!

Cancro

Evita le persone negative; Ci vuole ottimismo. Pensa a te stesso, ora più che mai. Ti sentirai più consapevole delle esigenze del tuo corpo e lo userai per raggiungere un migliore equilibrio tra riposo e attività. Ti ci vorrà molto lavoro per capire le motivazioni fondamentali del tuo partner e renderti conto che devi voltare pagina quando si tratta di vecchie abitudini. La tua tendenza a protestare ti porterà in alcune situazioni difficili. Mantieni la calma possibile.

Leone

Il buon umore sarà ovunque oggi e sarai più comprensivo con coloro che ti circondano. Riposati e fai attenzione ai crampi muscolari e ai movimenti scorretti. Indipendentemente dalle tue preoccupazioni su quella relazione, è sempre meglio discutere le cose con qualcuno di cui ti fidi. Potrebbe essere necessario fare diversi viaggi, che potrebbero essere collegati e saranno i più utili. Cura! Travolgendo te stesso, non otterrai nulla.

Vergine

Sarai determinato ad affrontare gli aspetti che ti infastidiscono ed è tempo di affrontarli! Ma fallo per gradi. Il tuo morale sta migliorando e trarrà beneficio da un afflusso di idee ottimistiche e dinamiche. Tuttavia, il tuo corpo ha bisogno di più cure. L’amore sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Nuovi incontri appaiono all’orizzonte e la fortuna è dalla tua parte. La tua sensualità ti sta accecando alla ragione, quindi non fare promesse che comportano rischi.

Bilancia

Tutti intorno a te percepiscono perfettamente il tuo ottimismo. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. Altri saranno quelli che stabiliranno il ritmo della tua vita amorosa oggi. Ascolta l’altra metà, i bambini, la famiglia… Hai tutto da guadagnare. Potresti essere tentato di esprimere i tuoi sentimenti su un determinato problema, specialmente se è qualcosa che pensi che gli altri debbano sapere. Renderlo pubblico ti permetterà di condividere diversi punti di vista e decidere se agire o meno.

Scorpione

Oggi sentirai il bisogno di sfogarti e, se lo farai, ti sentirai liberato ed emergeranno idee e soluzioni interessanti. In amore, un mix toccante di energie può migliorare un legame e renderlo ancora più dolce. Il tuo partner ha bisogno di te oggi. Prendilo sul serio ed evita di sembrare troppo duro… Anche se ritieni che la situazione sia facile da risolvere, la comprensione farà miracoli! Non lasciarti coinvolgere in discussioni tese, specialmente oggi, perché hai cose più importanti da fare.

Sagittario

La tua lucidità ti permetterà di diventare indispensabile. Non esitare a dare la tua opinione, la tua prospettiva realistica non ti deluderà. Troverai facile immergerti in opere di natura intellettuale, ma non dimenticare di passare a qualcosa di più giocoso, al fine di liberare la mente. In amore, tornerai alla pace e alla tranquillità. Sei più incline ad ascoltare i tuoi ideali di base, mentre ti riaffermi senza esitazione quando si tratta del tuo partner. Tutto scorre di nuovo.

Capricorno

Non puoi cambiare la tua vita senza fare alcuno sforzo; È impossibile. Puoi iniziare a fare cambiamenti essenziali oggi. I tuoi livelli di energia sono in aumento, ma avrai la tendenza a coprire molto in un tempo molto breve. Il tuo partner, i tuoi figli o la tua famiglia saranno quelli che creano l’atmosfera nell’ambiente. Imparerai di più lasciando che gli altri si esprimano piuttosto che cercando di controllare tutto.

Acquario

Il tuo umore allegro ti sta rendendo più popolare che mai e questo sarà ottimo per nuove relazioni. Fai un respiro profondo per trovare la calma di cui hai bisogno se stai apportando cambiamenti nella tua vita. La tua agilità mentale ti permetterà di trovare le parole giuste per sollevare argomenti scomodi con il tuo partner. Parla di ciò che è importante per te senza restrizioni, in particolare per quanto riguarda la tua vita domestica.

Pesci

Ti intimidisci davanti a chi ti circonda senza rendertene conto. Sii flessibile e le cose negative andranno via senza intoppi. È tempo di cambiare il tuo stile di vita sedentario facendo uno sport dolce regolarmente. State uscendo dal vostro guscio! Sarai l’arma migliore per affascinare e convincere il tuo partner o la persona che hai in vista. Ora è il momento ideale per dichiarare il tuo amore.