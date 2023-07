Oroscopo Branko domani 22 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La persona che ami è riluttante a darti una possibilità, ma questo non deve scoraggiarti troppo, almeno per ora devi continuare a lottare. Stai sprecando le tue energie su questioni che non hanno molta rilevanza e devi avanzare in campi che possono aggiustare il tuo futuro con poco lavoro. La tua franchezza può metterti nei guai oggi. Cerca di misurare le tue parole e sebbene non ti convenga scappare dalla verità, cerca di non esprimerla troppo duramente.

Capricorno

Non esitare a chiedere spiegazioni per le azioni del tuo partner in una questione in cui ti ha lasciato fuori dal gioco. Se non ne parli, l’argomento può marcire. Devi avere un po’ più di fiducia. Cerca i lati più forti della tua personalità e rafforzali, sarai in grado di sentirti molto meglio con te stesso. Sarà davvero difficile per te prestare attenzione nelle conversazioni profonde, quindi cerca di ritardare le interviste pertinenti o le riunioni importanti.

Acquario

Ti senti frainteso, ma potrebbe essere solo una sensazione che non è molto reale. Cerca di essere più obiettivo quando fai le valutazioni. Tendi a diffidare di ciò che ti dicono, e questo può essere positivo quando si tratta della tua professione, ma non della tua vita amorosa. Devi avere più fiducia nel tuo partner. È il momento di esprimere liberamente le proprie opinioni, ora esistono le circostanze più opportune per proporre cose che fino ad ora erano tabù.

Pesci

Forse ti sei fatto un po’ coinvolgere dal tuo nuovo modo di lavorare e alla fine hai perso di vista gli obiettivi che ti hanno sempre veramente contato. Stai affrontando una fase transitoria della tua vita, ciò che accade ora determinerà il tuo futuro, ma le cose non rimarranno come sono a lungo. La sicurezza che senti riguardo alle tue possibilità ti spinge verso scommesse sempre più grandi. Cerca di assicurarti alcune posizioni prima di andare avanti senza frenare.