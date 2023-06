Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 26 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi è un buon momento per mettere il punto sulle i a certe cose che ti travolgono. Parla con il tuo partner delle questioni che ti sembrano importanti e, per una volta, non esitare a raggiungere la profondità dei suoi pensieri. Supera la tua timidezza per liberarti da un peso che ti porta via nella tua vita quotidiana. La verità è che ti sentirai molto meglio se riesci a sbarazzarti di tutta quella pressione che sopporti.

Toro

In amore, a volte hai l’impressione di essere osservato ma non apprezzato per il tuo legittimo valore. Ma vedrete che oggi sarete pronti a fare un passo importante senza porvi troppe domande. In effetti, stai per fare qualcosa di grande, quindi ora non è il momento di vacillare. Ci sei quasi, quindi tutto ciò che devi fare è allungare le braccia per ottenere ciò che vuoi.

Gemelli

Durante il giorno potresti ricevere un invito. E anche se la verità è che non hai voglia di uscire, questa proposta ti riempirà di curiosità. Ti potrebbe essere chiesto di partecipare a un ricevimento o uno dei tuoi buoni amici ti chiederà di essere testimone al loro matrimonio. Ad ogni modo, sarai molto entusiasta dell’idea di partecipare a questa grande festa e cambiare un po ‘le tue idee.

Cancro

Oggi vorrai incontrare persone diverse. Istintivamente, sei attratto da alcuni luoghi che non conosci ancora, come teatri o bar alla moda. Inoltre, qualsiasi cosa nuova stuzzicherà la tua curiosità. Quindi non esitate ad immergervi nei diversi ambienti che scoprirete e lasciatevi ispirare da loro. Potresti anche incontrare alcune persone interessanti che apriranno nuovi orizzonti in materia creativa.

Leone

Quando si tratta del cuore, hai una tendenza e preferisci mantenere una relazione stabile e rassicurante. Sfortunatamente, gli eventi a volte fanno sì che questa dolcezza della vita affronti alcuni inconvenienti. Forse potresti soffrire in questo momento di alcune lievi disfunzioni all’interno della tua relazione. Solo un po’ di tempo e buona volontà da entrambe le parti saranno in grado di mettere ordine in tutto questo. Dovresti anche sapere come parlare chiaramente tra voi due.

Vergine

In questo momento sei molto preoccupato per alcune questioni relative alle tue storie d’amore. Sei preoccupato e non puoi fare a meno di sognare un mondo migliore dove l’amore è il re. Ma fai attenzione ad alcune persone che potrebbero provare a sfruttare la tua vulnerabilità. La cosa migliore che potresti fare è entrare nel tuo guscio per nascondere che hai sensibilità alla superficie e, soprattutto, non farti sedurre dal primo che accade.

Bilancia

In campo sentimentale, a volte si gioca un gioco pericoloso. Con il pretesto di misurare il valore dei sentimenti del tuo partner, ricrei regolarmente una distanza tra voi due. Questo può essere abbastanza inquietante e destabilizzante per lei. Ad un certo punto, sarà necessario dargli una fiducia più forte. Altrimenti, corri il rischio che si annoi. E più velocemente di quanto tu possa immaginare. Quindi adotta l’atteggiamento opposto, avvicinati al tuo partner e avvicinati molto a lei, il più vicino possibile.

Scorpione

Se non hai ancora raggiunto il tuo picco professionale, durante la giornata avrai l’occasione perfetta per farti conoscere dal tuo capo, se sei già tornato dalle vacanze. Avrai idee brillanti e ambizioni degne di un grande uomo d’affari. Non dovresti trascurare alcun dettaglio in modo che tutte le opportunità siano dalla tua parte. Se vuoi sedurre e convincere i tuoi colleghi, dovrai anche essere persuasivo, chiaro e determinato.

Sagittario

Quando si tratta di sentimentalismo, ci sono alcune concessioni che non sei ancora pronto a fare. Qualcosa che il tuo partner sarà in grado di controllare per tutto il giorno di oggi. Hai bisogno di uno spazio di libertà, qualunque amore tu gli porti e ti do. Come sempre, avrai molti problemi a capire che ci sono alcune cose che dovresti fare da solo. Ma a lungo termine, ti ci abituerai.

Capricorno

Oggi avrai carta bianca per dare libero sfogo ai tuoi sogni e a tutti i tuoi capricci, perché la tua immaginazione occuperà tutta la tua mente. Inoltre, dirai a te stesso cosa c’è di sbagliato nell’essere a volte confuso con l’essere un folletto o una fata. Apprezzerai sicuramente la sensazione di libertà che questo nuovo stato mentale ti dà. Quindi dovresti cogliere l’occasione per scoprire sfaccettature insospettate della tua personalità.

Acquario

Da un punto di vista sentimentale, oggi siete particolarmente sensibili. Se vivete in coppia, potreste cercare un po’ troppo l’attenzione del vostro partner. E se non risponde immediatamente a tutte le tue richieste di affetto, riconosci che ti senti abbastanza turbato. Cerca di tornare a lavorare in modo più equilibrato. Meglio scoprire quale potrebbe essere la causa di questa improvvisa mancanza di fiducia da parte tua.

Pesci

La tua amicizia con uno dei tuoi buoni amici è in declino. La verità è che hai condiviso alcuni momenti belli e altri più difficili che sembravano averti unito per sempre. Solo tu sei rimasto, ma lui è rimasto. A volte hai difficoltà a farti capire e questo ti fa sentire entrambi a disagio. Accetta il fatto che hai cambiato entrambi, ma non allo stesso modo. Dovresti vedere se puoi continuare a condividere le cose senza vivere solo del passato.