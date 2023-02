Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 27 febbraio 2023

Ariete

Le vostre relazioni acquisiranno maggiore importanza, incontrerete nuove persone e intraprenderete progetti insieme. Anche se ora sei molto indipendente, sarà importante che tu ceda e che impari a cooperare con gli altri, non cercare di imporre la tua volontà o dominare l’altro.

Toro

Sarà una buona giornata per migliorare le tue abitudini, iniziare una dieta più leggera e praticare esercizi fisici di equilibrio e stretching. Sarebbe anche opportuno applicare una maschera per il viso fatta in casa, in modo che la pelle appaia più soda e luminosa.

Gemelli

In questo giorno “flirt” e seduzione saranno gli ingredienti principali. Sarai attratto da qualcuno che incontrerai a una riunione di amici e farai tutto ciò che è in tuo potere per attirare la loro attenzione. Mostra il tuo lato più amichevole e sorridente.

Cancro

La tua casa diventerà un luogo ideale per incontri sociali o gruppi di studio. Sarà un buon momento per fare qualche piccola ristrutturazione o per acquistare qualche bell’oggetto, dato che avrete ottime idee per decorare gli ambienti.

Leone

Ti connetterai con persone con cui condividerai tutti i tipi di interessi e affinità. Ti renderai conto che hai molto da imparare dalle tue relazioni. Se vuoi che la connessione con gli altri sia sempre migliore, ammorbidisci il tuo modo di dire le cose.

Vergine

Se vuoi avviare un’attività in proprio, non esitare a chiedere un prestito perché riceverai il finanziamento di cui hai bisogno. Il denaro non sarà un problema, quindi fluisci con il ciclo naturale delle cose e goditi tutto ciò che la vita ti dà.

Bilancia

La Luna entrerà nel tuo segno bilanciandoti sul piano fisico, mentale ed emotivo, così avrai più energia per nuovi inizi. Intraprenderai le tue attività con entusiasmo e grazie alle tue onde positive otterrai il sostegno dei tuoi altri.

Scorpione

Ti legherai con qualcuno che sentirai come se conoscessi prima, come se fosse un incontro karmico o un’esperienza di déjà vu. E, se ritieni di avere problemi in sospeso da risolvere nei tuoi legami, invece di innescare prenditi del tempo per riflettere sull’argomento.

Sagittario

La tua vita sociale assumerà nuove dimensioni. Ti sentirai a tuo agio nel fare attività di gruppo e riversare la tua energia in progetti condivisi. Ma cerca di non esagerare con le chiamate al risveglio in modo che tutti partecipino allo stesso modo.

Capricorno

Grazie alla tua splendida carriera godrai di grande prestigio. Inizierai a ricevere proposte interessanti a livello professionale. Se lavori in modo indipendente, i contatti e le pubbliche relazioni saranno la chiave per posizionarti. Assicurati di proiettare un’immagine armonica.

Acquario

L’amore verrà da persone provenienti da altre regioni e background culturali, oppure può essere presentato durante un viaggio. Nelle relazioni che intraprendi, ti preoccuperai dell’affinità intellettuale e del rispetto reciproco per le credenze degli altri. Il vostro lato giusto emergerà.

Pesci

Raggiungerai un accordo su questioni di beni condivisi e questioni legali, poiché saprai come mantenere l’equilibrio nei momenti di tensione. È giunto il momento di lasciarsi alle spalle quelle relazioni che non ti servono più per dare origine a qualcosa di nuovo.