Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Questa Luna Piena riaccenderà il fuoco che pensavi si fosse spento nella coppia, ma dovresti stare attento agli atteggiamenti autoritari perché potrebbero innescare conflitti. Per raggiungere una maggiore armonia devi scioglierti con l’individualismo, dare più spazio all’altro e anche rispondere ai suoi desideri.

Toro

Dovrai affrontare alcuni problemi che hai in sospeso dal passato. Il tuo corpo è un po’ fragile? Se la risposta è sì e ti senti privo di energia devi trovare un modo per risolverlo in modo che non diventi cronico.

Gemelli

Agirai come leader nel tuo gruppo di riferimento o cerchia sociale. Eventi, feste e riunioni ti aiuteranno a fare rete e a collegarti con influencer che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi. Sentirai attrazione per qualcuno che fino ad ora consideravi solo un amico.

Cancro

Tutti reclameranno la tua attenzione, sarà difficile per te trovare un minuto libero e dovrai rinunciare ai momenti di svago e piacere. Le responsabilità aumenteranno, sorgeranno accordi da prendere in casa e le questioni familiari saranno curate. Non lasciare che il tuo polso tremi quando si tratta di riaffermare la tua autorità.

Leone

Se stavi programmando un viaggio, era il momento di farlo o di dare gli ultimi ritocchi ai preparativi. D’altra parte, ci saranno le condizioni ideali per effettuare collegamenti all’estero. Le questioni legali prendono una piega a tuo favore.

Vergine

Sarà un buon momento per investire in oggetti decorativi, oggetti d’antiquariato o gioielli e potresti anche trovare buone opportunità di seconda mano. Se lavori nella società o condividi le tue finanze con qualcun altro, è tempo di ripensare alcuni termini economici.

Bilancia

La luna piena di fronte al tuo segno stimolerà il tuo desiderio di compagnia. Recupererai l’autostima che avevi perso di recente e sarai incoraggiato a chiedere ciò che meriti. Userai la tua capacità di sedurre per abbattere la resistenza di quella persona a cui sei così interessato.

Scorpione

Potrebbero esserci alcune piccole battute d’arresto domestiche che capovolgeranno la tua giornata. Faresti meglio a risolvere tutti i problemi da solo perché ora non troverai molta collaborazione da parte degli altri. Prenditi cura della tua salute e prendi vitamine per aumentare le tue difese.

Sagittario

Per quanto riguarda la tua vita amorosa, ti farai molte domande, ma non permettere agli altri di interferire, né andare contro la corrente dei tuoi desideri. Concediti il permesso di giocare e sperimentare e anche di vivere un nuovo amore.

Capricorno

In questa Luna Piena potrebbero sorgere scontri tra alcuni membri della tua famiglia e affinché le cose non vadano fuori controllo dovrai svolgere un ruolo di mediatore. Cerca di calmare il tuo spirito e preservarti in modo che le pressioni non ti influenzino emotivamente.

Acquario

Avrai una maggiore chiarezza mentale e questo ti farà manifestare le tue idee in modo convincente. Potresti trasferirti per fare un lavoro o per seguire un corso di formazione. Inoltre, sii preparato perché potrebbero sorgere opportunità romantiche durante viaggi o passeggiate.

Pesci

Prenderai decisioni in merito a una partnership o un accordo commerciale, sarà il momento di andare avanti o terminarlo, se non funziona. Ti occuperai anche di gestire le tue finanze, pagare il debito o rifinanziare un mutuo e preparare un budget.