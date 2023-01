Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 28 gennaio 2023, lo zodiaco completo

ARIETE

Passerai una bella giornata nella tua professione. Potresti ricevere notizie che cambieranno i tuoi piani per il futuro, così come la tua prospettiva. Cerca di rafforzare i legami con la tua famiglia, stanno arrivando tempi difficili in cui avrai bisogno del supporto incondizionato che ti forniscono sempre. Chiave del giorno: Proiezione. Numeri fortunati 1, 22, 34.

TORO

Non farti condizionare dai problemi dei tuoi colleghi. Cerca di astrarre te stesso dai pettegolezzi e dalle cattive vibrazioni. Cerca di guidare la tua vita di coppia. Ultimamente sei stato molto insofferente alle proposte dei tuoi compagni di viaggio.Chiave del giorno: Calma. Numeri fortunati 10, 17, 39.

GEMELLI

Hai recuperato la capacità di essere fedele ai tuoi ideali. È un buon segno riprendere il controllo della tua vita. La strada giusta non è sempre la più facile. Il tuo partner ha bisogno del tuo supporto, non trascurarlo, prenditi del tempo per conoscere i suoi bisogni. Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati 16, 21, 30.

CANCRO

Un buon momento da trascorrere con il tuo partner, ma devi essere più predisposto. Non vederlo come se fosse un obbligo. Una persona che non vedi da molto tempo può farti venire dei grattacapi con colleghi o partner. Chiave del giorno: Sforzo. Numeri fortunati 2, 28, 45.

LEONE

Il tuo temperamento ti giocherà uno scherzo oggi. Devi imparare ad essere più paziente e non agire d’impulso. Se impieghi un minuto prima di parlare, le tue parole saranno più intelligenti. Riceverai inviti a feste ed eventi con gli amici. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati 9, 12, 56.

VERGINE

Hai di nuovo litigi e discussioni in coppia per gelosia. Se non inizi a fidarti e a gestire la tua gelosia, i problemi diventeranno sempre più complicati. Cerca viaggi o fughe per schiarirti le idee e ricaricare le batterie. Ti aiuteranno. Chiave del giorno: fiducia. Numeri fortunati 21, 44, 59.

BILANCIA

Avrai un incontro che può segnare il tuo futuro nella tua carriera professionale. Devi agire con intelligenza e misurare le tue parole. Il tuo gruppo di amici più intimo inizia ad avere certi attriti a causa delle competizioni interne. Cerca di essere un simbolo di armonia. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati 4, 21, 33.

SCORPIONE

Non permettere a persone che non ti conoscono bene di interferire così tanto nelle decisioni lavorative. Cerca di ascoltare la tua cerchia di fiducia. Un amico molto intimo attraverserà un momento difficile della sua vita personale. Devi essere attento per aiutarlo Chiave del giorno: Comprensione.Numeri fortunati 11, 32, 54.

SAGITTARIO

Devi essere più positivo di fronte agli ostacoli che la vita ti pone. Hai la capacità di superarli. Dipende interamente da te. Una terza persona entra in discordia nella vostra vita di coppia. Combatti per ciò che ritieni giusto, non lasciarti calpestare. Chiave del giorno: Attitudine. Numeri fortunati 8, 21, 38.

CAPRICORNO

Avrai una giornata piena di responsabilità lavorative che assorbiranno le tue energie. Cerca di rilassarti e prenditi 30 minuti per svuotare la mente. Devi iniziare a riposare e mangiare meglio, propendere per cibi sani. Chiave del giorno: Respira. Numeri fortunati 12, 56, 58.

ACQUARIO

Lo spreco di denaro comincia a farsi sentire oggi. Dovrai sederti per fare numeri e pianificare la tua economia in modo da non avere problemi in futuro. Hai un viaggio da fare presto, non trovare scuse per cancellarlo. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati 6, 34, 51.

PESCI

Non lasciare che le spese superino ciò che puoi guadagnare. Cerchi di vivere con lussi eccessivi che non puoi permetterti. Se non metti i piedi per terra avrai problemi. I dubbi su un’attività che stavi pensando di fare cominciano a essere chiariti. È il momento.Chiave del giorno: austerità. Numeri fortunati: 3, 14, 60.