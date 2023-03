Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 29 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Oggi forse ti farà bene essere un po’ più riflessivo, pensare un po’ di più alle cose prima di agire, perché sarai ossessionato da qualcosa che vuoi ottenere sopra ogni altra cosa, o vuoi che si riveli per te simpatia, quando probabilmente non ti si addice o non sarebbe l’opzione migliore. Lascia che tutto scorra e non lottare per cose che non valgono la pena.

Toro

Anche se tradizionalmente il martedì gode di una cattiva fama, oggi però vi aspetta una giornata piacevole e i migliori risultati che otterrete saranno quelli che sono legati alla vostra vita affettiva o familiare, o semplicemente al raggiungimento di un obiettivo lavorativo che vi entusiasmava particolarmente. Sarà anche molto favorevole per i viaggi.

Gemelli

Oggi affronterai una giornata particolarmente tesa, tesa o stressante, almeno nella sua prima metà, ma poi finirà per essere molto diversa e potrai rilassarti molto di più verso il pomeriggio o la fine della giornata. Grandi lotte e tensioni sindacali, ma che finalmente possono essere risolte con successo. Attenzione ai tradimenti.

Cancro

Non dovresti preoccuparti troppo che un giorno le cose non ti vadano troppo bene e potresti persino prendere una brocca di acqua fredda, che è esattamente quello che ti succederà oggi. Perdere qualche piccola battaglia non è così importante perché si tratta di vincere la guerra. Gli errori ci fanno imparare e migliorare.

Leone

Sei in un grande momento di fortuna, anche se non sempre ne sei consapevole, e nei momenti difficili, quando le cose si mettono molto male, qualche aiuto arriverà sempre dal lato più inaspettato, ovvero dalla persona. Oggi avrai l’opportunità di vivere una situazione di queste caratteristiche e di essere consapevole della tua buona stella.

Vergine

Il destino ti renderà giustizia di fronte a una situazione ingiusta e immeritata che dovrai vivere al lavoro o nella vita sociale. Se qualcuno vuole affondarti o toglierti di mezzo oggi, rimarrà a desiderare perché il destino verrà in tua difesa, attraverso una persona o qualche altra circostanza, e trionferai sul male.

Bilancia

Sei il miglior diplomatico dello zodiaco, il più brillante nei momenti di armonia, ma se oggi vuoi che la vita ti renda giustizia e che le cose vadano come meriti davvero, allora dovrai lottare e rivendicare i tuoi diritti. Tutto è a tuo favore, ma devi alzare la mano per prendere ciò che è tuo, non te lo daranno.

Scorpione

Oggi il problema più grande potresti essere tu, perché avrai la tendenza a cadere nel pessimismo e prendere i problemi che si presentano come se fossero una tragedia. È vero che la giornata è un po’ difficile per voi e molte cose potrebbero esservi complicate, ma è solo una piccola nuvola estiva che passerà molto presto.

Sagittario

Devi stare attento al tuo temperamento, perché sebbene tu sia gentile, di buon carattere e ottimista, puoi anche essere terribilmente arrabbiato e distruttivo quando ti lasci trasportare dalla rabbia. Ecco perché oggi devi stare attento, poiché potresti far emergere quel lato violento e guerriero che viene fuori quando ti senti deriso o tradito.

Capricorno

L’influenza avversa di Marte ti farà avere qualche doloroso turbamento oggi nella tua vita amorosa o familiare. In questi momenti è più che mai necessario vivere in un clima di affetto e armonia, ma oggi quella speranza sarà frustrata dallo scoppio inaspettato di un piccolo ma spiacevole conflitto. Siiprudente.

Acquario

L’Acquario va sempre dall’altra parte rispetto agli altri segni, o va per la sua strada, e oggi è generalmente un giorno difficile per quasi tutti i segni, tuttavia sarai uno dei più fortunati e sarai fortunato a vivere un giorno di successo o successi sul lavoro e altrettanto armoniosi e persino felici nella tua vita intima e nell’ambiente familiare.

Pesci

Oggi la fortuna sarà con te quando fai affari e tutti i tipi di questioni relative al denaro. Potresti anche ottenere dei soldi inaspettati, riscuotere un vecchio debito, o chissà se forse la lotteria ti dà gioia. Ma ciò che le stelle indicano chiaramente è che oggi avrai una buona giornata per tutto ciò che è finanziario.