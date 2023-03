Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 31 marzo 2023, le previsioni astrali

Ariete

Oggi avrai una giornata un po’ difficile, incontrerai molte difficoltà, molte delle quali inaspettate, e avrai la sensazione che tutto tenda a complicarsi. La fortuna però è dalla tua parte e non hai nulla di serio da temere, pensa che forse stai indirizzando i tuoi impulsi e le tue energie nella direzione sbagliata.

Toro

Hai qualcosa di molto buono tra le mani, legato al lavoro o alle finanze, una grande opportunità che potrebbe cambiare la tua vita o migliorarla in modo significativo. Ma per questo dovrai prendere una decisione o intraprendere un percorso, e non puoi sbagliare, poiché potrebbe essere fatale. Non preoccuparti, alla fine prenderai la decisione giusta.

Gemelli

A volte una sconfitta o una grave crisi è la cosa migliore che ti possa capitare perché ti costringerà a ripensare a tutto e a cercare tutta una serie di risposte, e solo così riuscirai a trovare la vera strada della tua vita o del tuo destino, quello che finirà per condurti sulla strada giusta, il vero successo. Per avere successo, molte volte è necessario prima perdere.

Cancro

Ti aspettano notizie o eventi molto rassicuranti legati alla tua vita e al tuo futuro, che ti daranno la sicurezza o la pace di cui hai bisogno per affrontare la tua vita e il tuo destino con molto più ottimismo, e questo deve accadere oggi o, a seconda dei casi, prima la fine di questa settimana. Presto vedrai che il destino protegge i tuoi passi.

Leone

Dopo grandi e intelligenti sforzi, oggi potrebbe essere il momento di vedere come cade un nemico o come trionfare definitivamente su di esso. Un’ottima influenza combinata di Marte e Saturno vi aiuterà a prevalere definitivamente su un grande nemico con cui combattete da tempo.

Vergine

Una magnifica combinazione di pianeti come Marte e Saturno ricompenserà i vostri sacrifici e sforzi di mesi fa con un importante trionfo nella vita professionale, economica o sociale; o forse quel riconoscimento che meritavi da tanto tempo. È tempo di ricevere dopo aver dato e sacrificato tanto.

Bilancia

Oggi devi agire con abilità e prudenza, sei interessato a stare un po’ più in secondo piano, a sfuggire ai riflettori che ora ti danneggeranno molto più di quanto potrebbero presumibilmente avvantaggiarti. Ora lascia che gli altri prendano la corona perché molto presto sarai in grado di vedere come falliranno e finiranno per schiantarsi.

Scorpione

L’economia e le questioni materiali ti preoccuperanno molto più del solito oggi. Una spesa importante o una perdita imprevista, anche cadendo vittima di una truffa, ti farà improvvisamente guardare allo stato delle tue finanze e persino preoccuparti indebitamente di una piccola battuta d’arresto.

Sagittario

È molto importante che oggi tu controlli o canalizzi il tuo temperamento e la tua aggressività nel miglior modo possibile, poiché potresti perdere il controllo in una situazione di massima tensione e questo non ti si addice. Oggi vorrai più che mai dire la verità anche alla stella del mattino, ma questo ti porterebbe solo problemi che dovresti evitare.

Capricorno

Il tuo pianeta dominante, Saturno, sarà oggi in un buono stato cosmico e questo ti renderà più facile raggiungere i meritati successi per i quali hai combattuto duramente e per molto tempo. È tempo di raccogliere frutti o godere di una promozione o di qualche riconoscimento che ti era dovuto molto tempo fa.

Acquario

Molte volte, il vero amore è più nel dare che nel ricevere, nel lasciare andare e lasciar volare piuttosto che trattenere con la forza, e oggi vivrai un’esperienza che te lo farà capire meglio che mai. È un momento di sacrificio, ma non sarà vano perché in seguito finirai per ricevere un nuovo amore molto migliore e più felice.

Pesci

Sii prudente con il denaro e i tuoi beni materiali, soprattutto fai attenzione al rischio di furti o truffe. Se oggi devi compiere un’operazione economica importante, pensa attentamente a tutto prima di prendere decisioni. Ma anche se riesci a evitare queste cose, potresti non essere in grado di evitare di dover affrontare una spesa importante.