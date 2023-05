Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 4 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo potrebbe essere un giorno perfetto per mettere per iscritto le tue idee. Oggi, Ariete, gestirai la lingua spagnola meravigliosamente bene e non importa se stai scrivendo una poesia, una lettera o una proposta commerciale. Quando metti da parte le tue emozioni per concentrarti solo su ciò che stai pensando piuttosto che su ciò che senti, hai un talento per comunicare con gli altri. Amplia la tua influenza concentrandoti su argomenti che richiedono un focus sul cervello.

Toro

Gli ostacoli che avete ignorato potrebbero riapparire sul vostro cammino oggi e in proporzioni molto maggiori. Toro, dovresti stare attento con le tue reazioni a questo riguardo perché le tue parole potrebbero avere l’effetto di un incendio boschivo. Faresti molto meglio a evitare di prendere le cose alla leggera. Le difficoltà che stai attraversando e che stanno spremendo la tua autostima, non scompariranno con uno schiocco di dita. Dovresti affrontarlo mentre forgi un guscio emotivo.

Gemelli

Oggi il tuo ottimismo potrebbe essere contagioso e scoprirai che questo buon umore ti aiuterà ad affrontare qualsiasi difficoltà tu possa incontrare sulla tua strada. Gemelli, dovresti spruzzare un pizzico di umorismo nei tuoi discorsi e ricordare alle persone intorno a te che non devi prendere le cose così sul serio. Il sole splende per te e cammini a testa alta e con il sorriso sulle labbra. Quindi tutto sarà un vero piacere.

Cancro

Senza dubbio, oggi avrai idee molto brillanti. Quando si tratta del tuo lavoro, e nonostante sia domenica, potresti inventare una tattica aziendale infallibile. Cancro, se stai attualmente collaborando a un progetto, troverai un modo più efficiente per distribuire i compiti tra i tuoi partner. E se i tuoi sforzi non sono accolti da applausi, non dovresti essere arrabbiato. Le persone là fuori potrebbero avere la testa altrove in questo momento, ma riconosceranno i tuoi meriti a breve.

Leone

Una storia d’amore passata potrebbe tornare a te oggi. Una canzone, un film, un lato e sarai sommerso dieci anni fa. Il ricordo di questa passione sepolta potrebbe anche essere fortemente risvegliato. Leone, non capirai necessariamente perché questa nostalgia ti strappa così all’improvviso. Non cercare di giudicare te stesso o analizzare i tuoi sentimenti. Lascia che l’eccitazione ti porti a fare una passeggiata lungo la strada dei ricordi, il sentiero dei sospiri, il mondo di ieri. Siate certi che non vi farà alcun male.

Vergine

Se senti che oggi si sta intensificando un dibattito, o che si sta alzando il tono su questioni che hanno a che fare con la religione, la morale, i costumi… Un consiglio da tenere a mente è che non dovresti essere coinvolto. Vergine, l’atmosfera di questo giorno rischia di renderti irritabile e intransigente. È chiaro che non vuoi essere la fonte di una discussione. Pertanto, dovresti cercare di calmare le cose. In ogni caso, non è un buon giorno per cercare di rifare il mondo.

Bilancia

Hai la sensazione che oggi tutto sia armonia e ordine. Anche se è sorprendente, Bilancia, finirai anche le faccende domestiche e fino al giorno ti darà da riposare un po ‘. Allora avrai tutto il tempo per pensare a un acquisto che ti sta tentando da tempo, come un’auto o qualsiasi altra cosa tu possa trovare su internet. Ma, soprattutto, attrezza il tuo computer, fai quello che vuoi, ma confronta i prezzi prima di acquistare.

Scorpione

Se trovi la soluzione a un problema oggi, dovresti applicarla ora. E non rimanere per te stesso con la grande idea che hai. Condividilo con gli altri. Scorpione, vedrai che più discuti con i tuoi partner, più velocemente supererai le tue difficoltà. La parte più difficile è fare il primo passo, ma una volta che hai preso l’abitudine di chiedere consigli alle persone intorno a te, non puoi fare a meno dei loro buoni consigli.

Sagittario

La tua personalità e la tua parte di mascolinità potrebbero ricevere una piccola lezione oggi da qualcuno con più esperienza. Indubbiamente, vivi vicino a persone che si distinguono per la loro solidità e disponibilità, mentre spesso mostrano forti emozioni e preoccupazione. E, Sagittario, è con loro che potresti trovare conforto e sostegno. Sarai in grado di riconnetterti nella tua azienda con la nozione di equilibrio che spesso ti manca.

Capricorno

È possibile che in questo momento desideri vivere una nuova storia d’amore. E oggi potresti vibrare con una persona quasi sconosciuta. Capricorno, dovresti essere ottimista, perché forse sta iniziando una vera passione. Sei socievole per natura e iniziare una conversazione con estranei è qualcosa che non ti spaventa. Questo viaggio non ti deluderà e potresti discutere di pioggia e sole con qualcuno che cambierà la tua vita.

Acquario

Oggi sarà difficile concentrarsi sui problemi professionali. Le persone intorno a te cercano di monopolizzarti, hai ancora lo spirito nei vapori della tua ultima festa … O forse, Acquario, è una storia d’amore appena iniziata che ti sta distraendo. In ogni caso, la tua testa è tra le nuvole e faresti meglio a tornare sulla terra. Sfortunatamente, dovresti anche pensare a pagare le bollette e seguire il programma che hai impostato.

Pesci

Oggi la tua intuizione sarà particolarmente acuta. I segni e le impressioni che riceverai non saranno inutili, lo vedrai anche tu, quindi dovresti ascoltarli. Ovviamente, non sarai in grado di improvvisare in un solo giorno come psicologo o psicoanalista, quindi, Pesci, avrai solo intuizioni corrette sulle persone che conosci. Dovresti approfittare di questo vantaggio come un modo per capire meglio gli altri e testare un po ‘il tuo senso della psicologia.