Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 5 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

La tua salute, la tua autostima e la sicurezza che provi ora sono molto solide. Non è necessario chiedere il permesso o le opinioni poiché sai cosa vuoi e come ottenerlo rapidamente. Stai riuscendo a lasciare una situazione molto negativa che ti ha tenuto emotivamente paralizzato. La tua generosità sarà contagiosa per tutta la giornata. Tutto ciò che fai mostra l’amore che provi per la persona con cui condividi la tua vita. L’amore esce dai tuoi pori in abbondanza. Sono momenti di estrema felicità.

Toro

I colpi che la vita ti ha dato ti fanno mettere sempre sulla difensiva e diffidare di quasi tutto, ma non è questo il modo di riparare ciò che è rotto dentro di te. Dimenticare i rancori, chiudere le ferite e guardare al futuro sono i tre ingredienti per la medicina di cui la tua anima ha bisogno. Se lo prendi una volta al giorno, diventerai un nuovo essere. Sei attratto dalle attività intellettuali, dall’arte e da tutto ciò che riguarda i bambini. È un momento molto appropriato per giocare e divertirsi senza limiti di alcun tipo.

Gemelli

Ti aspettano notevoli cambiamenti nella tua esistenza. Un amico ti farà vedere le cose in modo diverso e inizierai a dubitare di alcune delle cose di cui ti fidavi ciecamente. I tuoi metodi per ottenere ciò che vuoi nella vita cambiano in meglio in questi giorni. Tutto questo è la conseguenza di un processo di analisi delle cose che dovresti migliorare. È tempo di raccogliere ciò che hai seminato per molto tempo. Non aspettarti nulla in cambio dell’aiuto che fornisci. La tua migliore ricompensa si sentirà benissimo.

Cancro

Il tuo fascino naturale è al centro dei tuoi successi personali per oggi. Servirà da gancio per poter schierare tutta la tua artiglieria pesante in seguito. Farai affari. La freddezza con cui viene mostrata la persona che ami è solo uno scudo per fermare possibili danni futuri. Devi dimostrargli che questa non è affatto la tua intenzione. Il tuo interesse per imparare cose nuove combatte di pari passo con la totale mancanza di tempo. Non essere tentato di rubare spazio al sogno, almeno non troppo, o svenirai.

Leone

Diffidate delle persone che mostrano forti insicurezze. Non è facile mostrare diffidenza nei loro confronti, se sono amici, ma non puoi nemmeno lasciare il tuo futuro nelle loro mani. L’apparizione di una nuova persona nella tua vita potrebbe finire in una storia d’amore. Pertanto, fai molta attenzione se sei fidanzato, perché può mettere a rischio la relazione. È tempo di sfogarsi, di far capire agli altri cosa ti dà fastidio e che fino ad ora hai inghiottito. Faresti meglio a farlo ora o dopo esploderai.

Vergine

A volte trovi soddisfazione nelle cose materiali. Ma presto ti accorgi che è una sensazione fugace, che dura appena quanto le pile di un giocattolo nuovo. È molto difficile per chiunque mettersi sulla tua strada. L’immagine di forza che presenti fa riflettere gli altri due volte prima di affrontarti seriamente. Oggi ci sarà sotto i vostri occhi una questione strettamente legata alla vostra vita sentimentale. Potresti scoprire un’infedeltà o un tradimento che potrebbe essere definitivo.

Bilancia

Non tornare indietro su ciò che hai già iniziato, non così presto. A volte le cose hanno bisogno di un po’ di tempo per gelificare e quelle sono le più consistenti e durature. È tempo di divertirsi, uscire e condividere con il tuo partner i bei momenti che stai attraversando. La tua sensualità viene esaltata rendendoti più attraente e seducente. Se ti preoccupi troppo di quello che diranno, sprecherai gran parte dei tuoi sforzi e delle tue energie per ingrassare le posizioni degli altri. Difendi soprattutto il tuo stile di vita.

Scorpione

Lasciati guidare dal tuo intuito, sia professionalmente che personalmente, perché ti porterà ai più grandi successi. Non aver paura di correre dei rischi per lei. Assumersi rischi inutili appartiene al passato. Sei maturato abbastanza per sapere quanto lontano puoi andare e da dove non ne vale la pena. Se non pensi davvero quello che dici, è meglio che tu stia zitto, non dire niente per il momento. Riserva qualsiasi commento negativo o spiacevole che potrebbe ferire.

Sagittario

Modera il tono di voce quando devi esprimere ciò che non ti piace. Controlla il tuo temperamento, che in questi giorni è esaltato e può metterti nei guai. Tuttavia, tutto ciò che è positivo in te risplende con un’intensità speciale in questi giorni. La tua vita sentimentale si stabilizza o si intensifica in coincidenza con un periodo di buona salute. Divertiti senza paura. L’amore nella vostra vita è alquanto stagnante e non sembra che avanzerà nelle prossime date se non riuscite tra voi due a ricambiare al più presto le passioni iniziali.

Capricorno

Una faccenda che avevi praticamente dimenticato ti porterà entrate che non ti aspettavi e che ti libereranno da impegni che non volevi. Guarda oltre le apparenze. Supera paure infondate e affronta le tue insicurezze in modo da poterle superare. È una questione di tempo prima che le cose comincino ad andare come ti aspetti, se sai aspettare con fermezza. Problemi di legge che inizialmente non ti riguardavano prendono una svolta inaspettata, quindi dovrai essere consapevole. In amore, le cose non possono andare meglio di adesso.

Acquario

Quello che era iniziato come un idillio passeggero inizia a diventare una relazione più intima. Ciò provocherà in te un torrente di sensazioni indescrivibili. Ti avvicini alla felicità. Non è necessario chiedere il permesso o le opinioni degli altri. I tuoi criteri saranno validi almeno quanto la maggior parte e le esperienze di amici o familiari con buone intenzioni non ti serviranno. Approfitta della giornata per fare un esame di coscienza, rivedere ciò che è giusto nella tua vita e rilevare ciò che avanza, ciò che ritarda la tua crescita come persona.

Pesci

Sei disposto a correre rischi che fino ad ora ti hanno spaventato molto. Questo ti porterà in aree della vita segnate da sorprese e nuove esperienze. Ora hai il via libera per viaggiare, soprattutto se sei interessato a incontrare persone di altre culture e con stili di vita diversi dai tuoi. Più vai avanti, meglio è. Trova qualcuno più grande di te. Sarà il supporto di cui hai bisogno per risolvere un problema che ti ha bloccato. L’aspetto legale della questione è una delle chiavi.