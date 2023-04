Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 6 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Questo è un ottimo giorno per chattare con gli altri perché le persone sono amichevoli e collaborative. Potresti presto goderti un breve viaggio. Ariete, farai bene a diffidare del tuo intuito sulle tue relazioni affettive. Sarebbe meglio basare le cose sulla realtà. E farai bene a esitare prima di prendere una posizione ferma. Non è ancora il momento. Il pericolo non verrà dal cielo, ma potrebbe venire dal tuo comportamento. Non confondere la ribellione con la libertà.

Toro

Oggi troverai facile impressionare le persone, soprattutto con idee legate al lavoro intelligente. Puoi anche vedere approcci pratici a qualcosa che alla fine aumenterà il tuo reddito o farà soldi. Ti senti più libero e lo sei. Ora è il momento di prendere una decisione importante. Il tuo spirito naturale e il tuo tocco di impertinenza apriranno le porte con risultati molto soddisfacenti. Toro, è tempo di avere coraggio e lanciare un invito o dichiarare i tuoi sentimenti.

Gemelli

I piani di viaggio sembrano eccitanti. Potrebbero includere una vacanza futura o qualcosa da fare con uno dei tuoi figli. Hai energia da bruciare, quindi sei pronto a collaborare con gli altri ed esplorare nuove opzioni Ci sarà qualcosa di inaspettato nell’aria e il vento dell’avventura soffierà solo per te, portandoti fuori dalle tue abitudini quotidiane in modo piacevole. Gemelli, oggi potresti avere degli incontri emozionanti e originali

Cancro

Questo è un buon giorno per cercare l’aiuto e la cooperazione di altri per quanto riguarda la protezione della tua proprietà o stabilire un nuovo modo di affrontare la proprietà condivisa, l’eredità o cercare una soluzione a un problema assicurativo. Qualcuno potrebbe essere pronto ad aiutarti con le riparazioni domestiche. Un grande piano sta per realizzarsi, ma dovrai essere paziente. Cancro, devi iniziare a preoccuparti di più del tuo stile di vita.

Leone

Le tue preoccupazioni oggi si concentreranno sulle tue relazioni con gli altri: dichiarazioni appassionate dei tuoi cari, compiti condivisi sul lavoro, viaggi ricchi di potenziale di collaborazione … Avrai tutti gli elementi necessari per costruire una buona squadra. Sarai diretto e questo porterà armonia alla tua relazione. Darà anche al tuo partner la possibilità di essere più assertivo. Leone, puoi prepararti a divertirti.

Vergine

Oggi avrai un’incredibile quantità di cose fatte al lavoro o con qualsiasi compito tu abbia in mente. Fidati delle tue idee per fare soldi. Mettiti al lavoro con qualsiasi cosa tu stia facendo perché la tua ambizione, combinata con la cooperazione degli altri, porterà risultati. Vergine, sarai particolarmente attraente. I vecchi sogni potrebbero diventare realtà. Ciò potrebbe portare al ritorno del passato o alla rimozione di un ostacolo dal tuo percorso.

Bilancia

Questo è un bel giorno per unire le forze con gli altri per ottenere tutto ciò che vuoi. Dovrai scendere a compromessi se vuoi che i tuoi piani funzionino senza intoppi, quindi guarda le cose a lungo termine. Questo sarà anche un giorno pieno di piacere nella tua vita amorosa, anche se nulla garantirà stabilità nelle relazioni che stabilisci oggi. Per i single possono essere incontri fugaci ma torridi, ma per le coppie della Bilancia sarà il momento di organizzare una cena a lume di candela.

Scorpione

Oggi non incoraggiate le discussioni e avrete molto di più da guadagnare se ascoltate le altre opinioni con una mente aperta e un atteggiamento più tollerante. Scorpione, se conduci una revisione onesta dei tuoi scrupoli e delle ragioni della tua esitazione, sarai soddisfatto del risultato. Un incontro molto positivo potrebbe cambiare la tua vita se sei single, quindi non rimanere a casa. Le relazioni esistenti si approfondiranno, le trarranno al meglio.

Sagittario

Questo è un giorno meraviglioso per godersi la compagnia degli altri, specialmente i più giovani. Ti rendi conto degli errori che hai fatto in passato e le circostanze ti permettono di correggere le cose. La sfera della tua vita amorosa si tinge di tenerezza, che ti dà l’opportunità di rafforzare i tuoi legami. Certo, Sagittario, purché lasci da parte la tua prenotazione inutile, poiché non ti porterà da nessuna parte.

Capricorno

Troverai facile affrontare gli ostacoli e sapere come evitarne altri. Le tue emozioni saranno sotto controllo, ma questo non garantisce che sarai obiettivo. Ognuno fa le proprie cose nella convinzione che loro e non gli altri abbiano ragione e se si è più intolleranti della media, potrebbero sorgere tensioni. Capricorno, oggi la tua straordinaria vitalità naturale è stata ripristinata. Il momento di intraprendere qualcosa è ora o mai più… o per andare all’avventura. Prenditi cura dei tuoi investimenti, che richiederanno la tua attenzione.

Acquario

Questo è sicuramente il giorno per andare dopo quello che vuoi. Le persone saranno d’accordo con te. Inoltre, avrai l’opportunità di conoscere te stesso osservando come reagisci alle cose. Acquario, sarai troppo scrupoloso e attento con quello che dici, per mostrare ciò che vuoi veramente. Potresti pentirtene. Sii coraggioso e rimarrai stupito e deliziato dai risultati. Farai alcune concessioni che non avevi pianificato e questo ti aprirà alcune porte interessanti …

Pesci

La luna affilerà la tua determinazione e il tuo libero arbitrio, incoraggiandoti a sbarazzarti delle influenze esterne e degli individui parassiti e dipendenti. Prendi nota delle tue idee personali e dei metodi alternativi. Avranno una qualità nuova e inaspettata che potresti usare a tuo vantaggio in due o tre giorni. Pesci, avrai maggiori poteri di persuasione sul tuo partner e tutto sarà positivo. Tuttavia, non abusare di questo potere. Qualunque sia la tua situazione, il successo ti aspetta. Non rimanere nell’ombra.