Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 8 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Negli ultimi giorni di vacanza, che sono ancora da godere, Ariete, dedicati a recuperare energia e concentrazione. Se di recente hai avuto una battuta d’arresto in ambito professionale, oggi cerca tempo per riflettere, pensare positivamente e arrivare domani con l’attitudine di mangiare il mondo che ti caratterizza quotidianamente. Devi far sì che la tua immagine sia quella dell’autentico Ariete che sei. Concentrati su di esso oggi, è importante. Il tuo partner può aiutarti a rendere la giornata. Oggi può regalarti una sorpresa che ti farà sentire speciale ed è il punto di partenza per ritrovare la fiducia in te stesso che in questi giorni è appesa a un filo. Lascia spazio ogni giorno al romanticismo, Ariete, ti aiuterà molto a sentirti più felice e rilassato, che è ciò che ti manca in questo momento.

Toro

Stai facendo orecchie da mercante ogni giorno a ciò che il tuo piccolo cuore detta, Toro. Se a livello sentimentale stai esitando tra due persone, segui oggi il consiglio di quella piccola voce interiore che ti inclina maggiormente a favore di una di loro. Sarà la decisione giusta. Inizia a fare i passi necessari e non lasciare che questa opportunità di essere felice scivoli via. Sei anche ossessionato da un problema di lavoro che ti ha preoccupato quotidianamente per tutto il ponte. Temi che i tuoi superiori non apprezzino abbastanza il tuo lavoro. Abbi più fiducia nelle tue idee e nella tua creatività, Toro. Forse ci vuole più tempo del solito per arrivare dove vuoi, ma non c’è dubbio che lo otterrai e tutti lo apprezzeranno. Oggi riflettete su queste insicurezze che vi impediscono di guardare al futuro con entusiasmo.

Gemelli

Avrai una giornata eccellente oggi, Gemelli, e devi saperla apprezzare perché è molto e buono quello che hai ora. Risplendi della tua luce ogni giorno e fai le cose come vuoi, senza dipendere da nessuno. Questo è il motivo per cui è anche molto importante non commettere errori e non confrontarti in alcun modo con altre persone. Proprio come sei e come decidi lo fai molto bene. Oggi riceverai una chiamata da un amico che ha bisogno di vederti, ma non sarà possibile per te immediatamente. Resta con lui perché è qualcuno che ti ha aiutato in altre occasioni. Ora è il momento di ricambiare, anche se si tratta solo di ascoltare ciò che vuole dirti. Se ogni giorno stai pensando a un capriccio che vuoi darti, oggi è il momento opportuno, Gemelli. Ricorda che è il tuo giorno fortunato.

Cancro

Sei molto occupato e ogni giorno fai finta di essere in molti posti contemporaneamente, Cancro, ma questo è impossibile. Oggi sarete in difficoltà perché molte persone richiedono la vostra presenza. Dovrai organizzarti e dare la priorità a coloro che hanno davvero bisogno di vederti. Il resto lo stai dosando. Non vuoi arrivare a tutto perché non sarai in grado di farlo e finirai stressato, guardando male con qualcuno e fatale con te stesso, Cancro conforme. Inoltre, oggi devi prepararti mentalmente per il ritorno al lavoro lunedì prossimo, perché potresti avere una sorpresa sul posto di lavoro. Quelle paure che ti assalgono quotidianamente che qualcuno che sta prosperando verrà ad occupare la tua posizione, sono dissipate. Potresti dimetterti o potresti essere stato dispensato dai tuoi servizi. Da oggi non sarà più un problema per te e recupererai tutta la motivazione per quello che fai.

Leone

Oggi, Leone, potresti notare che tuo figlio è più freddo del solito ed è a causa di quell’atteggiamento che hai adottato ultimamente ogni giorno. Si sente incompreso e le ragioni non mancano perché ultimamente ti sei lasciato assorbire da altri problemi e sei stato abbastanza distante. Se vuoi che questa situazione non rovini il resto del ponte, proponi oggi una passeggiata romantica o una notte appassionata nell’intimità di casa. Sarà anche bene per te farlo perché pensare a questo piano ti lascerà in testa altre cose che ora devi parcheggiare per un paio di giorni. Quando hai davvero un po ‘di tempo ogni giorno, Leo, dedicalo a recuperare il tuo argomento professionale. Le notizie stanno arrivando e dovresti essere consapevole. Spalancate gli occhi e captate i segnali inviati dall’Universo.

Vergine

La cosa più consigliabile per te oggi, Vergine, è incontrare i tuoi amici o il tuo ragazzo e uscire dai negozi, non per fare acquisti inutili, ma per divertimento, provare vestiti e tutto ciò che desideri. Puoi anche cogliere l’occasione per acquisire alcuni dettagli natalizi. Le ore ti faranno volare, qualsiasi argomento che ti preoccupa lascerà la tua testa e arriverai di notte con ottimo umorismo. Se hai una relazione romantica oggi potrebbe esserci una tempesta a causa di un argomento del passato di tuo figlio che qualcuno ha casualmente sollevato, la Vergine. È abbastanza assurdo rompere l’armonia per questo motivo se stai bene ogni giorno con il tuo ragazzo. Allontanati da queste sciocchezze e concentrati sul qui e ora, che è l’unica cosa che conta davvero se ami veramente il tuo partner.

Bilancia

Oggi, Bilancia, puoi ricevere un messaggio molto importante e inaspettato su qualcosa che può cambiare completamente la tua esistenza, che influenzerà la tua vita quotidianamente e che ti renderà molto felice perché non pensavi potesse succedere a te. L’Universo ha queste cose, ti premia quando meno te lo aspetti. Ecco perché in questo momento devi mettere da parte quei dubbi che hai sul tuo partner. Ti stai confrontando quotidianamente, con una certa invidia, con altre coppie che hanno già acquisito un impegno maggiore, che vivranno insieme o che fanno cose che anche tu non vedi l’ora di fare, Bilancia. Cerca di non contrarti oggi e pensa che tutti abbiamo un processo personale diverso e avrai tutto ciò che vuoi, ma a tempo debito. Non essere impaziente e lascia che gli eventi fluiscano.

Scorpione

Non aspettare oltre, Scorpione, per mettere in pratica questa idea che ti gira per la testa ogni giorno da molto tempo. Preparati oggi stesso per iniziare questa avventura. Ricerca il mercato in cui devi muoverti perché è super importante che tu sia molto messo in tutto ciò che è cucinato in esso, le notizie e il modo di pubblicizzarli. Tuttavia, non è il momento di lasciare il lavoro che hai, anche se ti costa un piccolo sforzo. Devi rimanere lì per un po ‘, fino a quando non avrai chiaro che il tuo progetto darà i suoi frutti. Oggi potrebbe sorgere una discussione con il tuo partner perché il tuo ragazzo potrebbe non essere nello stesso stato d’animo che di solito ha quotidianamente, ma finirà in un modo molto appassionato. Ma non darlo per scontato, Scorpione, perché non sempre finisce così.

Sagittario

È molto necessario che tu controlli quotidianamente la tua dieta, Sagittario, quei dolci che ti piacciono così tanto non ti fanno bene, né alla salute né alla linea. Mangia più frutta e cibi che non hanno grassi oggi. Scambia quel croissant mattutino per toast con olio d’oliva e quegli snack di cui sei appassionato per un’insalata con un po ‘di proteine. Noterai la differenza in pochi giorni. Oggi è un momento eccellente per le coppie recenti. Una magnifica giornata da godere insieme, Sagittario. Ora sei molto soddisfatto perché il tuo lavoro ha dato i suoi frutti e ti sei ritrovato con più soldi di quanto pensassi. Non sprecate, spendete ma sappiate ogni giorno che ci sono giorni in cui certe spese saranno inevitabili e dovreste anche riservarvi qualcosa che nel caso in cui arrivino i tempi di magra.

Capricorno

Dovresti dedicarti oggi, Capricorno, a riflettere su quei problemi lavorativi che affronterai di nuovo lunedì. Ti senti sotto pressione e sei stufo di tanti sforzi apparentemente inutili. È solo una fase e, inoltre, tutto ciò che fai è in realtà molto apprezzato, potrebbero pensare a un progetto per te che ti entusiasmerà. Se sei all’inizio di una relazione, non essere molto intenso, Capricorno, cerca di non essere consapevole tutto il giorno di ciò che fa tuo figlio, se ti incontri o se ti chiama. Appuntamenti spaziali un po ‘, non vederlo tutti i giorni e avrà più interesse. Nel frattempo, condividi il tuo tempo con i tuoi amici e familiari, con le persone che ti amano. Ti aiuteranno a superare l’urto di lavoro che ti ha amareggiato.

Acquario

Oggi ti senti di nuovo animato perché probabilmente hai superato una nuvola che ti preoccupava quotidianamente, l’Acquario. Sei così felice, che oggi potresti rovinare involontariamente. Controlla un po ‘questa euforia che senti e che ti fa parlare attraverso i gomiti, specialmente quando sei con il tuo partner. Corri il rischio che un argomento che fino ad ora non gli hai detto gli venga in mente e lo lasci andare senza ulteriori indugi. Non starebbe bene e meno ora che è un po ‘più sensibile del solito, Acquario. Tienilo a mente anche se incontri gli amici, oggi qualcuno potrebbe non accettare uno scherzo come fanno quotidianamente. Misura bene le tue parole, non sei da biasimare per la loro ipersensibilità, ma sicuramente non vuoi perdere un amico.

Pesci

Oggi la tua testolina è in disordine, Pesci. Sembra che tutte le persone intorno a te siano estranee a te, che quotidianamente non condividano le tue opinioni come una volta. Devi capire che ogni persona è un mondo e che ognuno ha i suoi problemi. Forse stanno attraversando una crisi, un urto o qualsiasi altra cosa e ciò di cui hanno bisogno è proprio il tuo supporto, anche se non li capisci. In questo gruppo includi anche il tuo partner, Pesci. Stai pensando ogni giorno che la tua relazione non sta andando come dovrebbe e oggi puoi persino pensare di rompere con il tuo ragazzo. Questo non è un buon momento per decisioni così importanti. Invece, fai un esercizio di memoria e pensa a cosa ti ha fatto innamorare di lui e com’era la tua relazione all’inizio. Puoi recuperarlo.