Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 9 marzo 2023

Ariete

Le pressioni familiari e lavorative diventeranno più intense e a volte avrai la sensazione di essere nel bel mezzo di una grande tempesta, ma ricorda che la calma arriva sempre. Mahakala ti dice di uscire e socializzare perché quella sarà la tua migliore fuga.

Toro

Tu più di chiunque altro sai che le opportunità non appaiono per magia, ma per frutto dello sforzo, quindi continua a muoverti sulla strada giusta. Mahakala suggerisce di vivere il tuo lavoro come uno spazio per incanalare la tua creatività e non come un obbligo.

Gemelli

Farai transazioni importanti e quando negozierai devi essere molto attento a evitare che l’ambizione influenzi il tuo buon senso o offuschi la tua visione delle cose. Mahakala ti dice di non dimenticare i tuoi sogni e ideali.

Cancro

Attraverso le relazioni acquisirai un pensiero più maturo e sarai disposto a giocare e scommettere tutte le fiches su quella persona che ami così tanto. Mahakala ti dice che è tempo di guarire le ferite che sono state lasciate aperte.

Leone

Potresti sentirti un po ‘sotto pressione, ma sarai anche a un passo dal raggiungere l’obiettivo tanto atteso. Mahakala ti dice che di notte è propizio cedere alle insistenze del tuo partner o dei tuoi pretendenti e concedere loro quel tempo che reclamano da te.

Vergine

Il tuo magnetismo sarà potenziato e vivrai momenti molto intensi in amore, ma non cercare di dominare gli altri. Mahakala ti dice di essere più utile e di essere pronto a improvvisare perché i cambiamenti di piani sorgeranno all’ultimo minuto.

Bilancia

Quando ti senti richiesto o percepisci che la tua forza si sta indebolendo, ricorda le situazioni simili che sei stato in grado di superare in precedenza perché il passato servirà da esempio. Mahakala ti dice di accettare il riconoscimento che meriti e iniziare a valorizzarti di più.

Scorpione

Se passi il tuo tempo a giudicarti, criticarti e fare recriminazioni perderai spontaneità, quindi accettati e impara ad amarti con le tue luci e ombre. Mahakala ti dice di ricevere l’affetto della tua famiglia e degli amici più cari a braccia aperte.

Sagittario

Le questioni monetarie diventeranno una priorità, avrai una grande determinazione a negoziare e sarai disposto a difendere con le unghie e con i denti. Mahakala ti dice che non appena ne hai l’opportunità fai un’uscita per liberare la mente.

Capricorno

Oggi ti troverai solo ad affrontare le sfide che la vita ti lancia e le decisioni che hai preso devono continuare allo stesso modo, qualunque sia il costo. Mahakala ti dice di chiedere un aumento nel tuo lavoro o di pensare a nuove alternative per guadagnare denaro.

Acquario

Una fase è giunta al termine e per iniziare un nuovo ciclo è necessario che tu ti occupi degli argomenti in sospeso e delle questioni che erano incompiute. Mahakala ti dice di stare attento con quegli impulsi che devi scappare e buttare tutto in mare.

Pesci

Imparerai alcune verità un po ‘difficili sui tuoi amici e dovrai definire chi vuoi stare al tuo fianco e chi no. Mahakala ti dice di distaccarti dal passato e di non nutrire alcun tipo di rancore nel tuo spirito.