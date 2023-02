Oroscopo Branko e Paolo Fox mese di Marzo 2023, le previsioni complete

ARIETE

Il tuo mese potrebbe essere pieno di commozione, caro Ariete, mentre il sole viaggia attraverso l’Acquario sociale e il settore della tua carta che governa le comunità. Queste vibrazioni sono perfette per riunirsi con persone che la pensano allo stesso modo, anche se dovresti evitare di alienare o ammonire coloro che non sono d’accordo con il tuo punto di vista. Cerca di non lasciare che il tuo lato competitivo abbia la meglio su di te durante la luna piena del Leone il 5 febbraio, o potresti finire con sentimenti feriti, discussioni e allontanamenti. Non aver paura di parlare francamente in ufficio quando Mercurio attraversa l’intenso Plutone il decimo giorno. La natura trasformativa di questo clima cosmico può aiutarti a esprimere il successo nell’esistenza, segnando l’occasione ideale per spingere per ciò che ti è dovuto professionalmente.

TORO

L’atmosfera potrebbe essere un po’ imprevedibile nel tuo percorso professionale questo mese, caro Toro, mentre il sole viaggia attraverso l’eccentrico Acquario. Che tu stia lottando con nuovi colleghi, un cambiamento nelle tue responsabilità o insoddisfazione per la tua carriera, puoi aspettarti l’inaspettato in questo momento. Questi sentimenti potrebbero essere particolarmente pronunciati durante la luna piena del Leone il 5 febbraio, che forma un duro quadrato a T con il ribelle Urano. Sentirsi oberati di lavoro o come se non fossi visto dai tuoi superiori potrebbe scatenare risentimento, anche se dovresti procedere con cautela se decidi di confrontarti con il tuo capo o colleghi su eventuali problemi con cui stai lottando.

GEMELLI

La tua curiosità raggiungerà il picco questo mese, cari Gemelli, perché il sole dell’Acquario porta un impeto di brillantezza nel settore della tua carta che governa la filosofia e il pensiero superiore. Non sorprenderti se ti ritrovi a chiacchierare con estranei, esplorare culture diverse o approfondire i tuoi interessi personali mentre l’Universo ti spinge ad espandere i tuoi orizzonti. Queste vibrazioni sono perfette anche per mappare i piani delle vacanze per l’estate, quindi assicurati di cercare destinazioni, trovare un punto chiaro nel tuo programma e prendere accordi! Il 10 e l’11 portano alcuni seri cambiamenti mentre Mercurio attraversa Plutone trasformativo prima di fare il suo debutto in Acquario. Questo clima cosmico può portare un enorme sollievo al tuo cuore e alla tua psiche, offrendoti l’opportunità di entrare nel tuo potere mentre rilasci schemi di pensiero o ricordi che non ti servono più. Anche se all’inizio l’energia in gioco potrebbe essere un po’ pesante, alla fine attraverserai questo transito sentendoti più leggero e mentalmente liberato.

CANCRO

La tua pazienza potrebbe esaurirsi questo mese, caro Cancro, perché il sole viaggia attraverso l’Acquario reattivo e la tua ottava casa solare. Questo posizionamento del luminare potrebbe essere abbastanza scatenante, specialmente se hai raggiunto la fine del tuo ingegno in determinate situazioni o relazioni. Sfortunatamente, potrebbero sorgere problemi se permetti al tuo ego o alle tue emozioni di avere la meglio su di te, rendendo importante trovare modi sani per incanalare la tua frustrazione. Tra i lati positivi, esprimere le tue lamentele con compassione può aiutarti a farti capire una volta per tutte, permettendoti di manifestare il cambiamento dove conta di più. Ti sentirai come il gatto che ha preso la crema durante la luna piena del Leone il 5 , mentre le stelle si allineano per aumentare il tuo ego riempiendo il tuo cuore di gioia. Questo luminare ti concede il permesso celeste di concederti il ​​lusso e scatenare la tua diva interiore, anche se dovresti stare attento a non scuotere la barca con gli altri. Le persone saranno capricciose e un po’ piene di sé durante questo periodo, ma se rimani concentrato sull’attingere alla tua gratitudine e sentirti soddisfatto di ciò che hai, puoi prosperare sotto queste vibrazioni riscaldanti.

LEONE

Questo mese sarai in uno spazio mentale orientato alle relazioni, caro Leone, perché il sole dell’Acquario splende luminoso nella tua decima casa solare. Questa posizione luminosa può aiutarti a sentirti amato per i tuoi difetti, talenti, mancanze e gentilezza mentre le stelle riempiono la tua sfera di persone che accettano ogni angolo della tua personalità. Nel frattempo, Venere attraversa i sensibili Pesci e il settore della tua carta che governa legami profondi, portando amicizie superficiali o connessioni romantiche in acque più profonde e significative. La necessità di coltivare la tua indipendenza e identità potrebbe portare increspature nella tua sfera sociale durante la luna piena del Leone il 5 . Cerca di ritagliarti un paio d’ore per la solitudine, così puoi riflettere sui modi in cui l’amore ha avuto un impatto sia positivo che negativo sulla tua vita. Se ti senti come se stessi abbandonando i tuoi interessi o obiettivi a favore di ciò che è comodo, potresti dover modificare le tue priorità.

VERGINE

Sentirai un’energia elevata questo mese, cara Vergine, mentre il sole si sposta attraverso l’Acquario e il settore della tua carta che governa l’efficienza e il benessere. Anche se la natura imprevedibile di questo clima cosmico potrebbe lanciare alcune palle curve nella tua direzione, spegnerai facilmente qualsiasi incendio prima che si diffonda senza controllo. Tuttavia, potresti voler essere consapevole della tua connessione mente/corpo, perché queste vibrazioni cerebrali potrebbero farti perdere il centro. Mangiare bene, fare stretching e prendersi piccoli momenti di tranquillità ogni giorno ti manterrà con i piedi per terra permettendoti di superare qualsiasi aspettativa che ti sei prefissato.

BILANCIA

Sarai ugualmente concentrato sul divertimento e sull’ordine questo mese, cara Bilancia, mentre il sole si sposta attraverso l’Acquario e Venere si stabilisce nei Pesci. Usa questa energia per bilanciare le tue responsabilità sociali e professionali, capendo quando è il momento di festeggiare invece di concentrarsi sul lavoro. Coltivare la tua salute svolgerà un ruolo importante nella tua capacità di mantenere lo stile di vita che desideri, rendendo importante dare la priorità a un’alimentazione sana, al sonno e agli schemi di esercizio che funzionano con il tuo programma fitto di appuntamenti. Più abbracci il benessere e la vitalità, più ti sentirai felice in ogni aspetto della tua esistenza. Il tuo corpo e la tua aura diventeranno più sensibili quando la stagione dei Pesci inizierà il 18, attivando il settore della tua carta che governa la salute e le routine quotidiane. Se hai trascorso la prima metà del mese a pensare ai cambiamenti dello stile di vita, questo è il momento in cui puoi andare avanti con tali piani. Ti ritroverai anche di umore più benevolo, desideroso di aiutare gli altri con piccoli favori e atti di gentilezza casuali. Puoi segnare dei seri punti karma avvicinandoti al mondo con grazia e dando una mano dove puoi, ma cerca di non farti pesare da questi sentimenti, capendo quando è necessario concentrarti su te stesso.

SCORPIONE

Questo mese sarai impegnato nella tua vita personale, caro Scorpione, perché la stagione dell’Acquario illumina la tua quarta casa solare. Queste vibrazioni sono pronte a inaugurare l’eccitazione nella tua sfera domestica e nella vita familiare, quindi assicurati di dedicare il tuo tempo libero a coltivare tali legami. Questo posizionamento solare ha la reputazione di suscitare sorprese e potresti voler prepararti per notizie di bambini in arrivo, annunci di fidanzamento e turni di lavoro nella tua famiglia, anche se potrebbero emergere anche notizie meno felici. A livello personale, cerca di stare al passo con le tue responsabilità domestiche per non ritrovarti sopraffatto da faccende prolungate o elettrodomestici rotti. Il 10 può portare magnetismo e forza alla tua voce e alla tua mente mentre Mercurio comunicativo attraversa il profondo Plutone nella tua terza casa solare. Questa unione celestiale inaugura uno dei giorni più potenti dell’anno per te, anche se dovrai usare le tue parole per trasformare le tue circostanze. La trasparenza sui tuoi pensieri e sentimenti ti aiuterà a metterti su un percorso più elevato, anche se dovresti riconoscere la differenza tra onestà e condivisione eccessiva. Modifica la tua voce in modo che possa essere efficace, permettendoti di fare punti importanti senza tradire la tua persona misteriosa.

SAGITTARIO

Potrebbe essere difficile prendersi una pausa questo mese, caro Sagittario, mentre il sole si sposta attraverso l’Acquario e il settore della tua carta che governa l’apprendimento e la comunicazione. Desidererai stimoli ogni giorno che passa, intonacando il tuo programma con impegni sociali e opportunità di apprendimento. Questo clima cosmico può aiutarti a sfondare i muri che una volta ti impedivano di creare legami o assorbire informazioni, quindi assicurati di flettere la tua voce e la tua mente durante la prima metà di febbraio. Sfortunatamente, potresti incorrere in problemi con l’insonnia, perché le chiacchiere mentali possono agire come uno sfortunato effetto collaterale di queste vibrazioni ariose. Cerchia il 5 sul tuo calendario. Questo è quando la luna piena del Leone attiva il settore della tua carta che governa la spiritualità. Questo clima cosmico può semplificare i messaggi da oltre il velo, rendendolo il momento ideale per chiacchierare con un consulente spirituale, meditare profondamente e danzare nei regni eterei. Ti sentirai rinvigorito dalle visioni di ciò che il futuro potrebbe riservare, anche se un duro quadrato a T con Urano potrebbe significare guai se non applichi misure ragionevoli per trasformare tali sogni in realtà.

CAPRICORNO

Potresti voler tenere sotto controllo le tue finanze questo mese, caro Capricorno, mentre il sole viaggia attraverso l’Acquario e il settore della tua carta che governa il denaro. Da un lato, queste vibrazioni possono portare prosperità in modi modesti. Dall’altro, un’energia impulsiva e sconsiderata potrebbe prendere il sopravvento sui tuoi sensi, facendoti prendere la mano dalle tue spese. Sii particolarmente attento quando si tratta di fare la fila al supermercato o nelle tue boutique preferite e rifiuta di essere allettato dagli articoli accuratamente selezionati che vengono posizionati vicino a ogni cassa. Sarai di buon umore quando Mercurio attraverserà Plutone il 10 , portando intensità ai tuoi pensieri e alle tue parole. Mentre questo clima cosmico può aiutarti a difenderti o ad approfondire relazioni importanti, entrerà in gioco anche un elemento distruttivo. Evita di parlare senza pensare o potresti ritrovarti inavvertitamente a bruciare ponti. Tra i lati positivi, se sei saggio con il tuo messaggio, potresti ritagliarti alcune nuove opportunità per te stesso.

ACQUARIO

Il mese inizia con una forte dose di guarigione cosmica, caro Acquario, mentre il sole viaggia attraverso il tuo segno formando una connessione di supporto con Chirone. Questo scambio celestiale può darti la forza per discutere di qualsiasi problema che ti ha infastidito, anche se vorrai tenere d’occhio il tuo temperamento quando approfondisci argomenti scatenanti. Fortunatamente, le persone non saranno dell’umore giusto per litigare con la stagione del tuo compleanno in pieno svolgimento, quindi assicurati di immergerti in tutto l’amore, l’attenzione e l’adorazione che ti arrivano. Le crepe nella tua relazione potrebbero manifestarsi durante la luna piena del Leone il 5 e un duro quadrato a T con Urano minaccia di gettare le tue emozioni in un loop. Cerca di non costringere il tuo partner ad aspettative irragionevoli in questo momento, anche se è un appuntamento serale. Che tu sia single o in coppia, queste vibrazioni sono meglio trascorse a casa. Il romanticismo e l’amore per se stessi produrranno una gloriosa armonia fintanto che ti prenderai cura di coccolare te stesso e i tuoi cari.

PESCI

Potresti sentirti come se non avessi sempre il controllo dei tuoi pensieri questo mese, cari Pesci, perché il sole dell’Acquario viaggia attraverso il settore della tua carta che governa il subconscio. La natura irregolare dell’energia dell’Acquario potrebbe risvegliare vecchi ricordi o spingerti in uno stato di incertezza. Questo posizionamento solare a volte potrebbe sembrare estenuante, quindi non sentirti in colpa per scivolare nella modalità eremita quando è necessario. Tra i lati positivi, questi venti cosmici possono produrre una certa dose di genialità, aiutandoti a sentirti ispirato, intelligente e indipendente nelle prossime settimane. Il 5 ti verrà chiesto di riordinare la tua vita durante la luna piena del Leone mentre le stelle ti spingono verso un’esistenza più efficiente. Come segno governato da Nettuno, a volte puoi cadere in uno stato di disorganizzazione, ma questa lunazione è pronta per aiutarti a rimetterti in carreggiata. Anche nutrire la tua salute dovrebbe essere una priorità, soprattutto se il tuo livello di energia è stato incoerente. Ascolta la tua intuizione e controlla il tuo corpo per mettere insieme esattamente come puoi lavorare con queste vibrazioni utili.