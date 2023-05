Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi martedì 9 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

La previsione di oggi per l’Ariete: Oggi i tuoi contatti con gli altri saranno numerosi e vari in un clima giovane e divertente, ma mancheranno di profondità. Questo sarà buono per incontri casuali o avventure. La tua mente sarà viva e le tue reazioni saranno molto acute. Sfruttate al massimo tutto questo. L’amore si sta rivelando leggero, ma intenso e appassionato allo stesso tempo. La tua fiducia in te stesso sarà la tua migliore risorsa. Ariete, non avrai problemi a realizzare alcuni dei tuoi sogni. La tua fiducia in te stesso otterrà risultati positivi.

Toro

Sentirai le cose muoversi, ma nei tuoi occhi, questo si trasformerà presto in irrequietezza. Sì, dovrai correre, ma ti chiedi dove. Avrai bisogno di tempo e preparazione prima di tuffarti in nuove iniziative. Approfitta di oggi per riflettere sui tuoi risultati. Le tue facoltà critiche ti saranno molto utili. Toro, l’approccio creativo alla tua vita amorosa è chiaramente in aumento. Dovresti trarre il meglio dalla tua relazione e cambiare il tuo solito modo di fare le cose. Se sei single, sta arrivando un incontro molto promettente.

Gemelli

Una luna benevola metterà in evidenza tutte le tue relazioni e movimenti. Sarà una giornata molto buona per mostrare le tue capacità e spingerti in avanti, cercando tutti i tipi di opportunità. Tuttavia, Gemelli, dovresti assicurarti che il tuo approccio allegro non si sfreghi contro i frivoli. Oggi sarai particolarmente attraente, il cielo è il limite. I vecchi sogni potrebbero diventare realtà. Questo potrebbe riportare indietro il passato o rimuovere un ostacolo dal tuo percorso.

Cancro

Oggi sarai felice se riuscirai a trovare un po ‘di solitudine per lavorare da solo o dietro le quinte. Sarai felice di valutare la tua vita in solitudine e ciò che sta accadendo intorno a te. Sarà bello fare il punto e darti una linea di base in modo da sapere dove ti trovi. Fai attenzione a non essere impulsivo, è probabile che parli troppo presto. Cancro, i piaceri della gioia sorgono al momento giusto.

Leone

Il tuo umore allegro ti sta rendendo più popolare che mai e sarà molto buono per migliorare le tue relazioni. Alla gente piacerai, semplicemente ignorando le differenze superficiali. Tutto ciò che accade a coloro che ti circondano sarà per il meglio. I desideri repressi ti stanno rendendo cupo nella tua vita amorosa. Leone, corri il pericolo di congelarti quando le persone fanno avances amichevoli. Esci di più e non crogiolarti in dubbi inutili.

Vergine

Il cielo sarà vivace e sarete costretti ad uscire dalla vostra zona di comfort per affrontare discussioni, scambi di opinioni e una serie di cambiamenti minori ma stressanti. Vergine, starà a te evitare possibili controversie e concentrarti sul tuo lavoro. Tuttavia, sarai franco e diretto e le tue relazioni trarranno beneficio da una maggiore armonia. Il tuo partner ti ringrazierà molto. Gli stai dando i mezzi per affermarsi di più nella tua relazione.

Bilancia

Questo giorno arriva sotto il segno della famiglia e dei gruppi. Questo è il posto migliore per caricare le batterie. Il tuo stato emotivo aumenta la tua vitalità più del solito. Dovresti rivolgerti agli altri e cercare di comunicare. Bilancia, avrai bisogno di sperimentare nuovi orizzonti e avrai l’opportunità di superare un dubbio che ti pesa sulla mente. Non vedere problemi dove non ce ne sono, vai avanti senza paura. Un insegnante, un professore o una figura simile a un guru nella tua vita potrebbe darti qualche saggio consiglio

Scorpione

In questo momento, il tuo lato sospettoso, manipolatore o curioso potrebbe beneficiare dell’atmosfera effusiva. I segreti saranno rivelati per caso, i movimenti stealth saranno rilevati, le lingue saranno sciolte e sarai in grado di utilizzare tutte queste informazioni a tuo vantaggio. Il tuo radar emotivo è terribilmente acuto e ti rende più selettivo del solito. Non tagliarti, Scorpione. C’è molto da fare intorno a te e hai solo un desiderio, essere solo, e ne avrai davvero bisogno.

Sagittario

La pace che senti si tinge di una nuova energia, che è legata al fatto che tu metti in pratica i tuoi piani. Ora è il momento di lavorare all’interno della tua casa. Dovresti prestare particolare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza nella tua vita amorosa. Una conversazione seria con qualcuno vicino a te potrebbe essere abbastanza produttiva. Se hai problemi, possono aiutarti con suggerimenti pratici. Sagittario, avrai tempo per concentrarti su un progetto personale, ma non discuterne ancora.

Capricorno

Ora è il momento di risolvere un disaccordo. Sarai in grado di trovare le parole giuste senza dare l’impressione sbagliata. Va bene divertirsi, ma non perdere il senso di ciò che è importante; Non lasciarti influenzare dagli altri. La realtà dovrà aspettare. Avrai la tendenza a sognare ad occhi aperti e idealizzare la situazione, il che ti permetterà di superare i tuoi dubbi e rassicurare il tuo partner. Oggi qualcuno è disposto ad aiutarti in senso fisico e pratico. Capricorno, non rifiutare il loro aiuto, anche se senti di poter fare il lavoro da solo.

Acquario

Questo è un buon giorno per lucidare o perfezionare una particolare tecnica, sia nelle arti, forse uno strumento musicale, o qualcosa legato allo sport. Oggi potreste rendervi conto che la speranza è una leva potente nella vostra vita, soprattutto quando è accompagnata dalla perseveranza. Le ovvie sfumature nel tuo comportamento e ciò che dici rafforzano i tuoi poteri di attrazione. Potresti innamorarti a prima vista. Acquario, se mantieni una relazione, la passione è la parola.

Pesci

Oggi la tua fede e la tua tenacia ti aiuteranno ad avere successo, qualunque sia il pensiero dei tuoi detrattori e di altre persone gelose nella tua cerchia sociale. L’atmosfera calma che vi circonda viene sfumata con un nuovo dinamismo e questo è legato all’attuazione dei vostri piani. Pesci, questo è il momento di iniziare a lavorare dentro di te e di risolvere alcuni aspetti della tua vita amorosa. Trova un po ‘di pazienza e mantieni la calma.