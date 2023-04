Oroscopo Branko e Paolo Fox per Cancro previsioni mese di Aprile 2023

Nell’oroscopo del Cancro di aprile, il Sole concentrerà le sue energie in modo da avere un mese per distinguersi con promozioni professionali. Per quanto riguarda le relazioni personali, i cambiamenti nei legami familiari arriveranno, mentre con i gruppi sociali il tuo carisma aumenterà.

In modo che tu possa orientarti in questa fase della tua vita, proiettare correttamente i tuoi obiettivi di lavoro, nonché mantenere una vita sociale e amorevole in armonia, ti spiegherò come le energie dell’Universo ti influenzano questo mese.

ANDAMENTO PRINCIPALE DEL MESE DI APRILE

Inizierai il mese con il tuo lato più ottimista in superficie e concentrato sul tuo lavoro e sullo sviluppo professionale. Nel frattempo, Mercury aumenterà la tua efficienza nei progetti di lavoro per migliorare la tua reputazione e quindi ottenere migliori posizioni lavorative. Per quanto riguarda le relazioni, in particolare quelle familiari, potresti passare attraverso conflitti con la Luna Piena del mese.

PROSPERITÀ E LAVORO

Dall’inizio del mese fino al 20, l’energia e la luminosità solare ti faranno intensificare la tua attenzione ed efficienza nei progetti di lavoro per far crescere la tua reputazione e dirigere tutta la tua forza di volontà per ottenere migliori posizioni lavorative. Mercurio darà il suo contributo affinché tutto scorra meglio e scompaiano ritardi e incomprensioni in ambito professionale.

A questo buon momento, verrà aggiunta l’influenza di Marte nell’oroscopo in modo da distinguerti come leader nella presentazione dei progetti di squadra.

Ma fai attenzione a evitare la ruvidità e migliora ulteriormente la tua simpatia. Questo ti aiuterà a uscire da qualsiasi situazione di disagio generata dalla tua elevata competitività.

Più tardi, il 20 il Sole cambierà segno e risveglierà il tuo interesse a fare affari al di fuori dell’azienda e unirsi ad altri colleghi o professionisti, poiché ti sarai reso conto che è meglio diversificare la tua economia e avere le tue iniziative.

Inoltre, questi movimenti ti favoriranno per pianificare i tuoi obiettivi più vitali. Qui ti suggerisco di fare questo rituale con le monete per attirare la prosperità economica. Infine, il 21 Mercurio inizia la sua retrogradazione e dovresti stare attento ai ritardi e alla confusione.

La migliore settimana del mese per la tua prosperità e il tuo lavoro:

La settimana migliore sarà la terza in cui il Sole e Mercurio risveglieranno il tuo genio e la tua visione finanziaria.

AMORE E VITA SOCIALE

La Luna Piena del mese sarà il 5, proprio nel settore della tua vita associato a problemi domestici e familiari. Sarà a causa di questa influenza che dovresti stare attento perché potrebbe causare qualche tipo di disputa a casa. Tieni presente che saranno tutti sensibili e questo potrebbe generare attrito e distanziamento.

Più tardi, il 20 il Sole attiverà il settore dei gruppi sociali del tuo oroscopo, che ti darà più desiderio di essere felice e sarai disposto ad innamorarti avendo più sicurezza della tua attrattiva e aumentando la simpatia geminiana.

Inoltre, organizzerai diversi incontri con gli amici, che anche se si divertiranno molto condivideranno anche i loro obiettivi che li faranno sentire più insieme.

La migliore settimana del mese per il tuo cuore:

Sarà il primo del mese perché Venere riempirà il tuo cuore di buone vibrazioni per farti innamorare e darti la possibilità di raggiungerlo.

VITALITÀ E BENESSERE

La Luna Piena del giorno 5 potrebbe causare rabbia e pensieri negativi fortemente influenzati da instabilità emotive; Pertanto, cerca di avere una giornata tranquilla e ascolta solo quei commenti che ti faranno bene.

D’altra parte, Marte attraverserà il tuo segno che potrebbe causare febbre, infezioni, bassa vitalità e persino colpi o incidenti. Qui dovresti anche tenere presente che non è un momento favorevole per sprecare energia.

Settimana di maggiore vitalità:

La seconda settimana, dopo la Luna Piena, il tuo corpo avrà una migliore energia e otterrai più stabilità emotiva.