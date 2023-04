Oroscopo Branko e Paolo Fox per Gemelli previsioni mese di Aprile 2023

Nell’oroscopo Gemelli di aprile, la Luna Piena potrebbe generare raffreddamenti e separazioni d’amore se il legame è logoro. D’altra parte, il Sole ti aiuta a realizzare i cambiamenti di lavoro desiderati.

In modo che tu possa orientarti in questa fase della tua vita, proiettare correttamente i tuoi obiettivi di lavoro, nonché mantenere una vita sociale e amorevole in armonia, ti spiegherò come le energie dell’Universo ti influenzano questo mese.

ANDAMENTO PRINCIPALE DEL MESE DI APRILE

Inizierai il mese con la buona influenza del Sole e di Mercurio dandoti molta visione commerciale per generare attività più moderne e attirare le persone giuste che ti favoriscono per questo.

Inoltre, Saturno ti mostrerà i cambiamenti che dovrai apportare alla tua nuova immagine professionale. In materia sentimentale, se sei in una storia d’amore travagliata, potrebbe finire con la Luna Piena del mese.

PROSPERITÀ E LAVORO

Fino al 20 avrai la buona influenza del Sole e di Mercurio nel tuo oroscopo che risveglierà la tua agilità mentale per la creazione di nuovi progetti economici secondo le nuove tecnologie.

A tal fine, incontrerai professionisti esperti e proporrai partnership commerciali, poiché capirai che è tempo di lavorare insieme.

Più tardi, la Luna Piena del 5 ti mostrerà quali investimenti e speculazioni finanziarie hai fatto negli ultimi mesi e che dovresti già abbandonare perché non ti daranno un buon reddito.

Dal 10 Venere passerà al tuo segno e nel tuo oroscopo darà il suo contributo affinché tu possa migliorare il tuo prestigio sociale e professionale. Le circostanze riguardanti la tua professione o occupazione saranno favorevoli e i rapporti commerciali saranno molto buoni, qui ti suggerisco di fare il rituale per aprire strade e cosa puoi fare con solo due ingredienti.

Poi il Sole durante il 20, cambierà segno e inizierai a considerare che è il momento di programmare ancora più nel dettaglio la tua vita professionale ed economica, rivedere gli obiettivi e mettere ordine nella tua mente.

Questo riorganizzerà il tuo programma in base alle tue nuove priorità, il che ti terrà un po ‘più lontano dalle riunioni per rivalutare i tuoi piani personali e di lavoro.

La migliore settimana del mese per la tua prosperità e il tuo lavoro:

Sarà la terza settimana di marzo grazie al fatto che avrai il Sole, Mercurio e Venere che ti daranno le loro migliori influenze per brillare nei tuoi progetti.

AMORE E VITA SOCIALE

Durante le prime settimane, il Sole metterà in evidenza il tuo lato più socievole e simpatico, dedicherai più tempo a rinnovare gli affetti, oltre a invitare nuove persone a far parte del tuo gruppo di amici.

D’altra parte, se sei attualmente in una relazione romantica complicata, la Luna Piena del giorno 5 potrebbe generare conflitti e sensibilità emotive che finirebbero con il legame.

Più tardi, il Sole durante il 20, cambierà segno e questo si rifletterà nell’essere più silenziosi e senza voler uscire di casa per socializzare.

La presenza di Venere nel tuo segno ti farà godere la tua pace interiore e la tua solitudine mentre fai il punto su quanto hai sofferto in amore e cosa farai per cambiarlo.

La migliore settimana del mese per il tuo cuore:

La seconda settimana dopo la Luna Piena, poiché insieme al Sole e a Venere ti riempiranno di buone vibrazioni in modo da trovare una nuova storia d’amore.

VITALITÀ E BENESSERE

Mentre il Sole passa attraverso il segno Ariete, un fatto che si verificherà fino al 20 del mese, riceverai la sua più grande energia per rivitalizzare ciascuna delle cellule del tuo corpo.

Approfitta di queste settimane per incorporare buone abitudini nell’alimentazione quotidiana e più esercizio fisico. Quindi, la Luna Piena e l’eclissi del 19 potrebbero portarti disagio e problemi di salute a causa della perdita del tuo sistema immunitario.

Settimana di maggiore vitalità:

La prima settimana del mese sarà la migliore per te, per il fatto che riceverai i raggi del sole e il benessere mentale di Mercurio.