Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Bilancia previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10 è un momento speciale per approfondire le proprie conoscenze e le esperienze acquisite. E così avrai una grande luce sulla tua persona e sulla tua missione nella vita.

Martedì 11 è un giorno per mettere a frutto la tua grande immaginazione e creatività nei nuovi progetti che hai in mente. Ti piacerà anche condividere amicizie in ambienti selezionati e piacevoli.

Mercoledì 12, la tua sensibilità è in un punto molto speciale in cui sentirai grandi idee creative bollire nella tua mente. Inoltre, devi sentirti con le persone intorno a te che ti sostengono.

Giovedì 13, potrai seminare con astuzia, per raccogliere in seguito in modo fortunato ciò che hai creato dalla tua fantasia e dallo studio di un lavoro ben fatto. Quindi goditi l’atmosfera così bella.

Venerdì 14 è un momento di notevole intensità nelle tue emozioni, che metterà in evidenza la tua creatività e l’affetto con i tuoi cari. Mostrerai apertamente la tua simpatia, facilità di parola ed eloquenza.

Sabato 15 siete in un momento molto fertile per tutto ciò che avete seminato. E così ora raccoglierai l’abbondanza che la vita ti offre per le tue azioni altruistiche e ben fatte.

Domenica 16 vi aspettano nuove avventure. Dovresti legare le tue idee e tradurle in un quaderno in modo da non dimenticarle. A poco a poco vedrai come possono vedere la luce con calma e senza fretta.