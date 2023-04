Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Leone previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10, devi perseguire i tuoi sogni in modo reale e non fittizio. È importante che i tuoi obiettivi siano scolpiti con consapevolezza e molta generosità da parte tua, per aiutare altre persone.

Martedì 11 sarà un giorno per mantenere la vostra giovialità e la vostra grande aniimità nelle nuove prospettive che vi si presentano. Dovete scegliere con coscienza e senza trascurare la grande generosità che vi precede.

Mercoledì 12, sei in un momento della tua vita che ti riempie di nostalgia e bisogni di alcune persone di cui hai bisogno più che mai. È necessario che troviate la forza dentro di voi per integrarli definitivamente.

Giovedì 13 è giunto il momento di incontrarvi e rispondere con il cuore. Potresti credere che tutto sia peggiorativo, ma quando questo accade è per toccare il fondo e rinascere come la fenice.

Venerdì 14 hai un grande potenziale creativo, ma devi mantenere la tranquillità ed evitare l’impeto vitale e allo stesso tempo fuori luogo con le persone vicine a te e con le quali inciampi nella tua giornata.

Sabato 15, state affrontando le vostre ombre per comprenderle ed eliminarle, e inoltre, gli attaccamenti del passato non scompaiono. Devi pulire la lavagna pulita.

Domenica 16, tutto ciò che farai sarà positivo se imparerai a vederti con gli occhi dentro. Per fare questo, crea un vuoto nella tua mente e contatta quella parte più intima che ha così tante cose da dirti.