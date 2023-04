Oroscopo Branko e Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 aprile 2023: Scorpione previsioni per amore, denaro e lavoro

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 10 è un momento molto speciale per sapere come discernere ciò che ti interessa e ciò che non ti interessa. Oggi inizi una nuova fase più originale e molto creativa in cui i sogni e le esperienze saranno ricorrenti.

Martedì 11, i vostri ideali personali e sociali sono in linea con la vostra grande immaginazione e cordialità con gli altri. È un giorno per godere dell’amore che offri.

Mercoledì 12 è un giorno speciale per sentirsi vicini a persone che la pensano allo stesso modo e contribuire a nuovi piani di beneficenza per tutti. La vostra cordialità e il vostro affetto saranno le chiavi di questa giornata.

Giovedì 13, dovresti imparare ad adattarti ai nuovi tempi. Prima accetterai le cose nuove che hai dovuto vivere, prima ti sentirai a tuo agio e sarai in grado di espanderti come una luce nel deserto di notte.

Venerdì 14, è consigliabile concentrarsi sulle trasformazioni importanti di cui hai bisogno nel modo in cui interagisci con gli altri, in particolare amici e persone care.

Sabato 15, il tuo buon background e il tuo carattere altruistico saranno le chiavi che ti aiuteranno a sentire più forza d’animo per risolvere i tuoi affari personali e aiutare gli altri.

Domenica 16, avrai fortuna e otterrai benefici, purché non dimentichi le persone che hanno reso possibile il tuo grande cambiamento. Devi essere una persona grata e goderti i tuoi trionfi con loro.