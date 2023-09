Oroscopo Branko e Paolo Fox weekend 9 e 10 settembre 2023, le previsioni per sabato e domenica

ARIETE

Weekend nervosetto, non siete ancora rientrati appieno nella solita routine della vita in casa; attaccate briga con i familiari, persino con il vostro amore. C’è tanta energia compressa in voi, sarebbe meglio sfogarla nello sport, ma senza esagerare, Marte opposto rende fragili le articolazioni. Eppure Venere è sempre magnifica, vi ama, vi fa amare, vi rende amati, ve ne renderete conto domenica 10, quando il cuore si scioglie in un mare di zucchero, 11 e 12 giorni stupendi. Bene la professione, i soldi, gli investimenti, ottime opportunità di affari. INCONTRO SÌ: Gratta gratta, nel vostro cuore è inciso un nome. Il suo segno? Noi diciamo Leone!

TORO

Ah, questo amore è splendido, ma così lunatico… Un fantastico weekend diventa cupo lunedì 11 e il 12; poi torna perfetto il 13 e 14. Questa Venere vi fa girare la testa, meno male che Sole e Mercurio vi aiutano a ragionare, Giove vi rende ottimisti, il bandolo della matassa alla fine riuscite sempre a trovarlo. E poi, che emozione un amore così! La vostra attività è protetta da Giove e movimentata da Urano, Mercurio e il Sole, bene gli affari e anche il lavoro dipendente, approfittate di questo cielo per puntare in alto. Salute un po’ delicata, digestione difficile. INCONTRO SÌ: Un Capricorno vi guarda da lontano, da parecchio, ve n’eravate accorti? Approfittatene!

GEMELLI

Non riuscite a stare fermi, ma faticate in questi giorni a trovare la giusta direzione, sembrate girare a vuoto. Colpa di Sole e Mercurio, ma anche di quel Saturno che vi vorrebbe ambiziosi, produttivi e concentrati. Forse volete far troppo, a qualcosa tocca rinunciare, lo sapete? Focalizzate un obiettivo e impegnatevi a raggiungerlo, un passo alla volta arriverete a Roma. Confusi, però, non lo siete in amore. Marte è sexy, Venere vi illumina come un faro verde, al centro del palcoscenico, siete apprezzati e amati. Molto romantici l’11 e il 12. INCONTRO SÌ: Bilancia, vi attira, ma vi vorreste togliere uno sfizio con il vostro vicino Toro…

CANCRO

La Luna nel vostro cielo nel weekend vi conferma che siete amati, avete le carte in regola pure per far nascere un nuovo amore appagante, che vi cambia la vita all’improvviso. Potreste scoprire che la persona giusta è lì, vicina, e non ve ne eravate mai accorti. Bella pure la Luna calante del 13 e 14, per le nuove coppie e per quelle storiche e innamorate. Buono il rientro al lavoro, è piacevole ritrovare i colleghi che vi accolgono con simpatia, solo in famiglia c’è maretta, non prendetevela troppo. Occasione per completare i vostri studi, anche all’estero. INCONTRO SÌ: Accogliete nel vostro cuore un Acquario disorientato, ora ha abbassato le difese e le pretese…

LEONE

Con le spalle coperte da quella Venere pazza di voi non dovete aver paura di nulla, il vostro fascino sfida anche i pianeti contrari, lunedì 11 e il 12 Luna calante nel vostro cielo vi permette di raggiungere un obiettivo adocchiato già da un po’. Molto interessante anche il settore denaro, investimenti, proprietà immobiliari: adesso avete modo di incrementarli, solo attenzione agli aspetti legali, fate controllare tutto dal vostro notaio. Carriera e affari con momenti sì e momenti no. Forma fisica buona per il sesso e per praticare sport, datevi da fare. INCONTRO SÌ: Quella con il Sagittario è una coppia perfetta, ma voi avete nel cuore pure un dolce Cancro.

VERGINE

La Luna calante vi riserva un weekend pieno di emozioni; possibile un incontro, se siete soli e in cerca dell’anima gemella, ma dovete tenere a bada la vostra naturale timidezza, che piace tanto ma a volte vi fa perdere occasioni. Mercoledì 13 e il 14 si prepara la vostra Luna nuova, sarà una spinta in più a cominciare daccapo, se non siete soddisfatti della vita personale o professionale. Il vostro protettore Mercurio è con voi e ci resta tutto il mese, anche se siete timidi brio e ironia non vi mancano. INCONTRO SÌ: Che avranno mai Bilancia e Acquario per farvi questo effetto? Un Leone si avvicina.

BILANCIA

La Luna calante nel fine settimana è piena di segreti, chi potrà svelarveli? Se aspettate lunedì 11, sarà la vostra Venere a sussurrarvi alle orecchie due dolci paroline. Con un cielo privo di contrasti planetari – a parte il lentissimo Plutone, ma manca poco al cambiamento – avete completa libertà d’azione, con le vostre forze e con quel Marte strepitoso potete persino scalare l’Everest, se lo desiderate. Intanto, arrivano riconoscimenti per il bel lavoro da voi svolto sinora e anche opportunità di cambiare o fare ulteriormente carriera. INCONTRO SÌ: Se il brivido vi attira, date una chance a un misterioso Scorpione, non ve ne pentirete…

SCORPIONE

Venere continua a lanciarvi sfide provocanti. Nel weekend la Luna è vostra complice, poi diventa maliziosa, poi ancora vi affianca e vi sostiene. Questo amore splendido è una rosa di settembre, profumata e con le spine, a volte siete tentati di accontentarvi e restare a guardarla senza coglierla. È l’effetto di Saturno, che in amore vi rende molto selettivi, le avventure senza senso non v’interessano, volete tutto! Ma la sfida di Venere può riguardare pure la carriera, vi sentite pronti per salire di grado, l’ascesa non è facile, ma dipende tutto da voi. INCONTRO SÌ: Stavolta tocca a una Vergine, magari giovane e tanto, tanto spiritosa. Fate una prova, almeno!

SAGITTARIO

A cavallo di Venere ci siete voi, esuberanti e sempre eccitati. Le avventure sono a portata di zoccolo lunedì 11 e il 12, con la Luna calda e quel Marte malandrino, e voi non dite certo di no, anche se Saturno vorrebbe una scelta diversa, magari un po’ più stabile. Alle coppie innamorate invece è richiesta tolleranza e anche rispetto, sarete ripagati con il doppio, tenetelo a mente, niente colpi di testa, soprattutto mercoledì e giovedì, con la Luna in Vergine, nervosa. La professione riprende un buon ritmo, il padre Giove vi spinge avanti, siete ambiziosi e determinati. INCONTRO SÌ: Un evergreen per voi, ma anche una sorpresa, Ariete vi prende per mano e buonanotte…

CAPRICORNO

Venerdì 8 e il 9 la Luna calante in Cancro può provocare qualche attrito con il coniuge, anche perché Marte contro porta impazienza e tensione. Evitate di portare a casa lo stress che accumulate nel lavoro e impostate un dialogo aperto e sincero con la persona amata. Mercurio è bellissimo, il Sole vi sostiene, Giove protegge comunque l’amore, e lo rende appagante, non c’è motivo di lamentarvi – non lo fate quasi mai, in realtà. Il 13 e 14 la Luna vi mostra il volto sorridente, aiuta nella professione e nella vita personale, intensificate i contatti con l’estero. Salute delicata. INCONTRO SÌ: Ancora Scorpione, soprattutto i nuovi incontri. Se poi un Gemelli bussa alla porta…

ACQUARIO

Sentite la forza di questo Marte energetico? Vi scorre nelle vene e vi rinvigorisce, vi fa vibrare in sintonia con la persona amata, al di là delle piccole baruffe provocate da Venere opposta, che provoca anche momenti di gelosia – dite sempre di non essere gelosi e possessivi, ma è poi la verità? Nuovi incontri eccitanti, vi fanno girare la testa, vi prendete, vi lasciate, vi prendete ancora, che stress, ma che passione! Movimenti che coinvolgono possedimenti e aziende a conduzione familiare, è un buon momento per chiarire le vostre intenzioni. Forma fisica ok. INCONTRO SÌ: Leone, vi si oppone nel cielo astrale, ma gli opposti si attraggono e voi non fate eccezione…

PESCI

Weekend all’insegna delle emozioni, la Luna nel settore dell’amore vi chiama a gran voce dagli scogli marini… non volete rispondere, figli di Nettuno? È forse Saturno nel vostro cielo che vi trattiene nelle vostre sicure profondità? Non è il caso di fare un dramma, se i figli vi contestano – lo fanno con tutti, non solo con voi – e il coniuge parla, parla… chiudetegli la bocca con un bacio, con questo Marte di notte vi scatenate come nessun altro. Professione protetta da Venere e i rapporti con colleghi e stretti collaboratori vanno a meraviglia, non è poco. INCONTRO SÌ: Scorpione o Cancro, questo è il dilemma… Ma alla fine potrebbe vincere un Capricorno.