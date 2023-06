Oroscopo Branko estate 2023, previsioni prossime settimane tutti i segni - Controcopertina

Le indicazioni astrali per l’estate 2023

Iniziamo rivelando alcune indicazioni astrali relative all’oroscopo dell’estate 2023. Branko ha svelato previsioni a lungo termine, quindi possiamo dare uno sguardo sia alle prossime settimane che ai prossimi mesi.

Ariete

Nelle prossime settimane, entro la fine di giugno, potrebbero arrivare delle spese. Tuttavia, per le coppie che si amano davvero, è possibile continuare a fare grandi progetti per il futuro.

Toro

Si avverte una forte stanchezza nel settore lavorativo in questo periodo. Anche per la vita di coppia, si sta attraversando una fase di grande stress. Tuttavia, le cose potrebbero migliorare prossimamente.

Gemelli

Le storie d’amore che nasceranno verso la fine di questo mese potrebbero diventare più importanti in futuro. Per i lavoratori autonomi, non è da escludere l’arrivo di buone proposte.

Cancro

Se nella coppia ci sono solide basi, questo è il momento giusto per fare progetti e programmare eventi importanti per il futuro, secondo le indicazioni dell’astrologo.

Branko e le previsioni per il secondo gruppo di segni

Leone

I single non devono sottovalutare i nuovi incontri che potrebbero fare in questo periodo, poiché potrebbe nascere il desiderio di vivere passioni leggere.

Cancro

Via libera a emozioni speciali da vivere nel prossimo periodo con persone nate sotto i segni del Capricorno e dello Scorpione. Giove permette di concludere buoni accordi di lavoro.

Bilancia

Si prevede una situazione passionale interessante per il mese di luglio. A breve potrebbe esserci un incontro da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

Scorpione

Le amicizie e le storie d’amore che nasceranno alla fine di giugno saranno protagoniste di un periodo di grande revisione. Nuove opportunità di lavoro si riveleranno fruttuose per il futuro.

Previsioni per gli ultimi segni secondo Branko

Infine, esaminiamo l’oroscopo settimanale dell’estate 2023 per i segni zodiacali dal nono al dodicesimo.

Sagittario

Le storie d’amore che sembrano un po’ deboli, ma che hanno ancora un senso, potrebbero ricevere nuova energia nel prossimo periodo.

Capricorno

Si consiglia di fare molta attenzione alle possibili complicazioni che potrebbero insorgere nell’amore a breve termine.

Acquario

L’estate di quest’anno metterà alla prova alcune coppie, e la crisi sarà vissuta da entrambi i partner. Tuttavia, è importante evitare le polemiche.

Pesci

Per quanto riguarda il lavoro, il peggio è finalmente passato. Ora è possibile gestire tutto meglio e prendere decisioni per il futuro, secondo le parole dell’astrologo.

Queste sono solo alcune delle previsioni astrali per l’estate secondo Branko. Tieni presente che l’interpretazione degli astri è soggettiva e che le tue esperienze personali potrebbero variare.