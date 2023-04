Oroscopo Branko i segni compatibile con il Leone

Quali sono i segni con cui l’Ariete va più d’accordo? I figli di Marte amano coloro che ammirano. E sebbene siano in grado di andare d’accordo con molti segni, perché hanno molte abilità sociali, solo con alcuni sorgerà la scintilla della complicità.

È un’unione appassionata, vivace, piena di sfide ed emozioni. Emozionante per entrambi i segni che sentiranno di aver finalmente trovato qualcuno all’altezza di ciò di cui hanno bisogno. Naturalmente, dovranno frenare la tua parte più prepotente, perché entrambi sono molto dominanti. Ma sarà facile per loro farlo. Inoltre, insieme tireranno fuori il meglio l’uno dall’altro e si sosterranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi. L’ammirazione reciproca sarà una costante di quel rapporto tra due segni molto potenti che insieme si sommano sempre.

Leone Compatibilità con il Toro

La passione è garantita. E non uno qualsiasi, ma quelli in cui i due raggiungeranno livelli di piacere che difficilmente forniranno alcun altro segno dell’oroscopo. Si toccheranno e sentiranno la loro pelle alzarsi. Ma cosa succederà dopo? Entrambi dovranno fare la loro parte per non cadere nella routine. Il Toro vuole stabilità e questo va molto bene per il Leone, ma a volte si annoia facilmente. I due sono abbastanza dominanti, quindi dovrebbero cercare di non diventare troppo prepotenti con l’altro, perché nessuno dei due è nato per seguire gli ordini.

Compatibilità del Leone con Gemelli

Il carisma sociale di questa coppia non conoscerà limiti. I due sono terribilmente socievoli e insieme avranno un’agenda piena di incontri divertenti e fughe intime. La fame e la voglia di mangiare si sono unite e questi due segni non risparmieranno alcuno sforzo per divertirsi insieme e abbagliarsi a vicenda. Inoltre, proveranno orgoglio e ammirazione l’uno per l’altro. Naturalmente, il Leone può diventare un po ‘geloso perché i Gemelli a volte possono flirtare. E i Gemelli possono dare sui nervi perché Leo vuole organizzare tutto senza lasciare spazio all’improvvisazione.

Leone Cancro Compatibility

Si amano e non potrebbero essere più piacevoli insieme. Leo gode dei piccoli cariñitos che il Cancro prodiga. E questo si aggiunge all’avventura in cui Leo lo imbarca. La conquista è molto divertente. Leo è travolgente. Il cancro flirta delicatamente. Volano scintille tra i due. Ma i due, in un modo molto diverso, sono un po’ prepotenti. E poiché vogliono sottomettere l’altro, sono chiari. Né il Cancro né il Leone danno il braccio per torcere. Dovranno imparare a rispettare i loro spazi e non fingere che l’altro finisca sempre per essere d’accordo con loro.

Compatibilità Leone con Leone

Formano una coppia spettacolare, che trabocca di stile e arguzia. Tutti vorranno invitarli a qualsiasi celebrazione perché saranno la vita della festa. Sono carismatici, attivi e si appoggiano a tutto. Fino a quando non si arrabbiano. Quindi, continuano ad attirare l’attenzione, ma per ragioni molto diverse: montano risse spettacolari. Hanno un ego infinito e hanno difficoltà ad abbassare la tensione. Certo, la sessualità di solito funziona, perché le relazioni intime tra due re della giungla sono apoteose.

Compatibilità del Leone con Vergine

Se si amano, combatteranno con le unghie e con i denti per la loro storia d’amore. Ma avanziamo che non è facile, è qualcosa su cui si dovrà lavorare. C’è molta attrazione tra loro e anche molto rispetto e persino ammirazione. Ma si scontreranno anche perché la Vergine è troppo ordinata e non si adattava bene alle uscite di tono del Leone. E potrebbe sentire che la Vergine sta cercando di legarlo corto. Ma quello che è stato detto, se si mettono tra le sopracciglia che vogliono stare insieme, sono abbastanza testardi da capirlo.

Leone Compatibilità con Bilancia

Questi due segni hanno molto da darsi a vicenda. Questa è una combinazione perfetta, in cui praticamente tutto è vantaggi e crescita per entrambi. Tuttavia, chi beneficerà maggiormente di questo aspetto della relazione sarà il Leone perché, come segno di fuoco, ha bisogno di un altro elemento per spingere tutta quella forza rovente, che nessuno può fare meglio di un segno d’aria, come la Bilancia.

Compatibilità del Leone con lo Scorpione

Sono pure buone vibrazioni e insieme miglioreranno quell’ottimismo all’infinito e oltre. Inoltre, i due sono molto indipendenti, quindi si sentiranno più liberi che mai, il che li metterà comunque di buon umore. Questa unione ha un sacco di futuro, ma lo Scorpione deve evitare di flirtare in modo che Leon non diventi geloso e inizi a ruggire. Altrimenti, tutto scorrerà.

Compatibilità del Leone con il Sagittario

Sono due segni molto compatibili e coraggiosi che possono ottenere il meglio l’uno dall’altro. Sono divertenti e determinati e non esitano a fare cambiamenti. Potrebbero trasferirsi all’estero o cambiare carriera senza battere ciglio. Ma hanno un carattere molto forte e quando si arrabbiano, possono dire cose di cui poi si pentono. La cosa migliore sarebbe usare l’ironia per risolvere i problemi e finire per ridere.

Compatibilità del Leone con Capricorno

Sono irrimediabilmente attratti e l’intimità sensuale dà loro ragione. C’è qualcosa di molto speciale in questa unione, che è pura perché entrambi hanno un cuore nobile. Ma non negheremo che anche loro hanno i loro problemi. Il Capricorno è discreto e il Leone abbastanza commosso. Il primo è austero e il secondo uno spreco. Tutto ciò li fa avere visioni diverse di molte questioni essenziali per una coppia, ma con un dialogo sincero e raggiungendo accordi tutto ha una soluzione.

Compatibilità del Leone con l’Acquario

Sono molto compatibili, in quanto fanno parte dello stesso asse zodiacale. I due a modo loro non sono affatto convenzionali e hanno un punto originale che li rende molto speciali. Hannoun loro codice d’onore che non infrangono mai anche se gli altri non lo capiscono e che li fa riconoscere come uguali. Ma l’Acquario è un po ‘freddo a volte e ha bisogno di molto tempo per se stesso, il che può far sentire al Leone che gli manca e se ne va. I due dovranno cedere un po’.

Compatibilità del Leone con Pesci

La seduzione tra questi due segni è molto potente. La sottigliezza civettuola dei Pesci fa impazzire i Leoni. E questi abbagliano i Pesci conquistandoli con la loro sicurezza e dedizione. La cosa buona è che nel tempo, il gioco della conquista continua a vivere ed entrambi continuano a valutare le reciproche abilità. Condividono anche una sensualità molto torrida. Ma devono andare passo dopo passo, perché all’inizio i Pesci possono essere spaventati dai ruggiti del Leone e questo dagli sbalzi d’umore dei Pesci.