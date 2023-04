Oroscopo Branko i segni compatibile con il Toro

Quali sono i segni con cui il Toro va d’accordo meglio? I figli di Venere sono molto generosi e aspirano a trovare stabilità. Attirano molti oroscopi, poiché di solito sono belli, armoniosi e dolci, anche se un po ‘testardi. Tuttavia, con alcuni di loro emergerà una relazione unica e con altri dovranno provare un po ‘di più.

Toro Compatibilità con Ariete

C’è molta attrazione perché l’Ariete è un vortice che impressiona il tranquillo Toro. E a sua volta, l’Ariete vede nel Toro il resto del guerriero di cui ha bisogno, la persona che fornisce equilibrio e stabilità. Tuttavia, dovranno appianare alcuni aspetti affinché la relazione funzioni. Il Toro dovrebbe cercare di non essere possessivo, perché l’Ariete è un verso libero, indipendente come pochi e non si sentirà bene in una gabbia, anche se è dorato. Da parte sua, l’Ariete dovrà contenere le sue uscite di tono e imparare un po ‘di pazienza.

Compatibilità del Toro con il Toro

Due segni di Terra, con gusti simili e routine simili, si sentiranno a proprio agio fin dal primo momento. I due sono testardi come pochi segni dell’oroscopo, quindi possono discutere fino alla nausea sulle sciocchezze. Ma come si suol dire: la scabbia con gusto non prude. E se non si contraggono eccessivamente, godranno anche di discussioni a bassa intensità. L’unico nemico di questi due segni così casalinghi sarà che si nutrono della loro pigrizia e finiranno per cadere nella routine.

Compatibilità del Toro con Gemini

Questi due segni saranno attratti fin dall’inizio. Il tranquillo Toro ammirerà la velocità mentale dei Gemelli e vorrà essere informato di tutto ciò che gli dirà. I Gemelli saranno affascinati dai riflessi del Toro e dal suo modo di vedere la vita. Conversazioni profonde, risate e momenti di divertimento sono garantiti in questa unione. Tuttavia, dovranno apportare alcune modifiche. Il Toro può sentirsi spostato da questo segno d’Aria, che cerca novità e ha una lista infinita di amici. E i Gemelli, che camminano sempre in mille cose, potrebbero sentire che il Toro richiede troppa esclusività.

Compatibilità del Toro con il cancro

È una relazione quasi perfetta, perché entrambi i segni hanno valori molto simili e comprendono le relazioni allo stesso modo. Sono casalinghi, dolci e stabili e troveranno l’uno nell’altro un’intimità e una sicurezza che renderanno l’unione molto solida e stimolante. Ci possono essere piccoli disaccordi, come in tutte le relazioni, ma niente di grave. Il cancro è un po ‘mutevole e questo può confondere il Toro. Ma può anche essere visto da questo come una qualità che rende il Cancro ancora più affascinante.

Compatibilità del Toro con il Leone

È una combinazione dei più appassionati. Se sono alla ricerca di una relazione intensa e senza pretese, otterranno ciò che vogliono. Se si aspettano che la cosa abbia più continuità, i due dovranno fare la loro parte. E questo costerà loro un po ‘, perché nessuno di loro è abituato a sentirsi dire cosa fare. Il Leone è il più prepotente, ma il Toro non è facilmente manipolabile, quindi se non è trattenuto, appariranno le prime discussioni. Viaggi, uscite con gli amici e momenti di svago condiviso saranno il collante della relazione.

Compatibilità del Toro con la Vergine

Sono due segni altamente compatibili perché uno dà all’altro ciò che aspira da una relazione e viceversa. Sono calmi e cercano stabilità e compressione profonda. E questo non mancherà. Quando sono innamorati, basterà uno sguardo o un gesto per capire cosa sta pensando l’altro. Inoltre, entrambi sono molto fedeli. La Vergine può essere troppo perfezionista e puntigliosa e questo può saturare un po ‘il Toro. Ma come sono noti, questo difficilmente finirà per diventare un problema serio.

Compatibilità del Toro con Bilancia

I due condividono la reggente, Venere, che li rende due segni eleganti e squisiti che ammirano proprio questo nel loro partner. E lì si adatteranno come un anello al dito e avranno gusti comuni che li guideranno in coppia. Tuttavia, il Toro proviene dalla Terra e dalla Libbra d’Aria, il che può causare che a volte non finiscano di capire. La Bilancia è indecisa e questo può far arrabbiare nuovamente il Toro solido. E il Toro ha le cose troppo chiare, quindi l’incapacità di cambiare potrebbe disincantare la Bilancia. Ma con un po’ di buona volontà, la relazione prospererà.

Compatibilità del Toro con lo Scorpione

L’attrazione è molto potente tra questi segni opposti che sono reciprocamente affascinanti. Inoltre, sono molto forti e offrono una grande sicurezza. Lo Scorpione dovrà frenare i suoi attacchi di rabbia, che non saranno facilmente perdonati dall’orgoglio del Toro. In effetti, entrambi hanno molto orgoglio e questo può essere oggetto di discussione. In ogni caso, se accadrà, le riconciliazioni promettono di essere le più sensuali. L’unico problema sarà la gelosia. Se non si fidano l’uno dell’altro o c’è qualche tradimento, sarà molto difficile che la relazione si realizzi.

Toro compatibile con il Sagittario

Sono molto diversi e ciò significa che se l’amore è vero, dovranno sforzarsi di superarlo. E se è così, ci riusciranno sicuramente. Il Toro è un segno che ha bisogno di sapere cosa stai per fare e pianificare i tuoi passi. D’altra parte, il Sagittario è il re dell’improvvisazione e gode dell’incertezza di non sapere mai cosa farà domani. Tuttavia, i due sono facilmente eccitati e nobili, quindi se decidono di stare insieme, troveranno la formula per capirsi.

Toro Compatibilità con Capricorno

E’ un’unione molto positiva. Non è amore a prima vista, perché entrambi hanno bisogno di conoscere l’altra persona in profondità per innamorarsi davvero. Quando lo faranno, non c’è dubbio che sorgerà l’amore. C’è molto rispetto e molta ammirazione tra loro e questo è fondamentale per entrambi. Coincideranno in quasi tutto: dal loro ristorante preferito alle loro aspirazioni lavorative. E si sosterranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi come pochi segni dell’oroscopo. Questo rende la relazione tra i due segni molto fruttuosa e piacevole.

Compatibilità del Toro con l’Acquario

Non è, a priori, una delle migliori combinazioni. Il Toro è sicuramente il segno più convenzionale dell’oroscopo e l’Acquario il più innovativo. Ma proprio per questo motivo, possono essere attratti. Quello che succede è che entrambi sono molto convinti che il loro modo di vedere la vita sia il migliore e dovranno aprirsi ad altre opzioni affinché la cosa funzioni. Il Toro, inoltre, può essere nervoso che l’Acquario vada e venga e che a volte faccia troppo freddo.

Compatibilità del Toro con Pesci

Si può instaurare una relazione molto dolce, perché il Toro si prenderà cura dei Pesci e questo riempirà la vita del Toro di dettagli romantici e creativi che la faranno sciogliere. La sensualità, piena di emozioni, sarà molto soddisfacente per entrambi. A volte può sorgere qualche discussione, perché il Toro è molto pratico e i Pesci molto sognanti, ma nulla che non possa essere risolto con un po ‘di pazienza perché entrambi i segni sono molto nobili e molto consegnati in amore.