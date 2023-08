Oroscopo Branko oggi mercoledì 9 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Siete in un ottimo momento per tutto ciò che riguarda il lavoro, gli affari materiali e la vita sociale, ma se siete in vacanza non preoccupatevi perché al vostro ritorno questa situazione non sarà cambiata. Tuttavia, tutto sarà un po’ più difficile nella tua vita intima e dovrai affrontare situazioni un po’ meno piacevoli.

Capricorno

Grazie ad una serie di influssi planetari armoniosi e fortunati, sei in un ottimo momento per lottare per tutte quelle cose che ritieni più importanti per te, sia materiali che di natura intima, compreso il godimento di vacanze veramente felici. Non sprecare questo momento.

Acquario

La Luna oggi è in ottima posizione e vi sarà di grande aiuto affinché possiate godere della vera pace, da soli o con i vostri cari. Molti dubbi o timori si dissiperanno, oggi o nei prossimi giorni, così che piano piano possiate abbassare la guardia e godervi qualche giorno di vera pace.

Pesci

In momenti diversi ti avverto di stare attento con le persone intorno a te, perché apparentemente sono tuoi amici e ti augurano il meglio, ma in realtà non è così chiaro e si approfitteranno di te e del tuo buon cuore soprattutto in questioni relative al denaro o ad altre questioni materiali.