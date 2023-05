Oroscopo Branko settimanale Ariete: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, dovresti fare attenzione a evitare tensioni inutili in questo momento. E soddisfare le esigenze delle persone che sono con te ogni giorno aiutandoti nella tua professione.

Martedì 9, è importante valutare i pro e i contro in ogni situazione. Non insistere nel fare tutto sotto il tuo prisma personale È importante concordare e raggiungere accordi tra partner e amici.

Mercoledì 10 scoprirete potenziali innati che non avete mai sperimentato fino ad ora. Evita di riempirti di occupazioni in quanto forzeranno il ritmo e potresti sentire maggiori tensioni.

Giovedì 11, presta attenzione alla tua tensione emotiva prima delle tue relazioni con gli altri e principalmente con le persone a te vicine. Si consiglia di pensarci due volte prima di parlare.

Venerdì 12, avrai grande energia e idee originali, ma dovresti trattare ogni questione con più attenzione per vedere cosa è veramente utile e cosa no. È meglio avere meno quantità e qualità superiore in ciascuno di essi.

Sabato 13 sarà un momento per liberarti dalle emozioni e dalle esperienze che sono state registrate e che si ripetono nella tua testa. Lasciateli alle spalle e adottate un approccio più pratico agli affari della vostra giornata.

Domenica 14, approfittate della vostra simpatia e gentilezza per svolgere questioni personali; e che i progetti e la forma del dialogo vi aiutino a prosperare efficacemente.