Oroscopo Branko settimanale da 27 agosto al 2 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Con il sole splendente nel vostro segno, cari Leone, questa settimana brillerete con luce propria. La vostra autostima sarà alle stelle, e gli altri non potranno fare a meno di notare la vostra presenza magnetica. È il momento di mettervi in primo piano e di perseguire i vostri obiettivi con ardore. Marte vi fornirà l’energia necessaria per affrontare sfide ambiziose. Consiglio fiducioso: Mantenete l’umiltà nonostante i riflettori su di voi.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

In questa settimana, cari Vergine, la vostra attenzione si rivolge verso il vostro benessere complessivo. È il momento di dedicare del tempo al vostro corpo e alla vostra mente. Gli astri vi incoraggiano a stabilire abitudini salutari e a cercare il giusto equilibrio tra lavoro e relax. La vostra analiticità vi aiuterà a individuare soluzioni efficaci. Consiglio salutare: Abbracciate pratiche che nutrano sia il vostro corpo che la vostra mente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

I legami e le relazioni saranno al centro della vostra attenzione questa settimana, care Bilance. Venere, il vostro pianeta guida, accentuerà il vostro carisma e la vostra capacità di connessione. Sia in amore che nell’ambito professionale, cercate di stabilire legami autentici. È il momento di risolvere eventuali conflitti in sospeso e di favorire la collaborazione. Consiglio relazionale: Coltivate la gentilezza e la sincerità nei vostri rapporti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

L’energia cosmica vi spingerà a concentrarvi sul vostro sviluppo personale, cari Scorpioni. Questa settimana è propizia per esplorare nuovi interessi o per approfondire le vostre passioni attuali. La vostra determinazione sarà amplificata da Plutone, favorendo la trasformazione interiore. Abbracciate i cambiamenti e abbandonate vecchi schemi limitanti. Consiglio di trasformazione: Affermate la vostra autenticità senza timore.