Oroscopo Branko settimanale dal 1 al 7 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per voi, Leoni, questa settimana sarà all’insegna della creatività e dell’espressività. Venere nel vostro segno vi renderà più affascinanti e magnetici. Sfruttate questa energia per mettervi in mostra e ottenere riconoscimenti. In amore, la passione sarà alle stelle, ma attenzione alle gelosie eccessive. Sul lavoro, cercate di mantenere un atteggiamento diplomatico.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amici della Vergine, questa settimana sarà favorevole per prendervi cura di voi stessi e dedicarvi al relax. Il Sole e Marte vi invoglieranno a rilassarvi e a staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane. In amore, cercate di essere più aperti e comunicativi con il partner. Sul fronte lavorativo, evitate di prendervi troppi impegni e concentratevi su ciò che è prioritario.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per voi, Bilancia, questa settimana sarà caratterizzata da dinamismo e intraprendenza. Venere vi aiuterà a gestire le relazioni interpersonali in modo armonioso. Potreste ricevere un’offerta interessante sul fronte professionale. In amore, cercate di essere più pazienti e comprensivi con il partner.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Carissimi Scorpioni, questa settimana sarà propizia per prendere decisioni importanti riguardo al futuro. Plutone vi renderà determinati e risoluti nel perseguire i vostri obiettivi. In amore, cercate di superare eventuali incomprensioni e chiarite le questioni in sospeso con il partner. Sul lavoro, sarete particolarmente abili nel gestire situazioni complesse.